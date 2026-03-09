Acasă » Exclusiv » BDLP și Vanessa, Beyonce și Jay-Z de România. Artistul știe cum să își răsfețe iubita!

De: roxana tudorescu 09/03/2026 | 22:15
Distracția nu ține cont de agenda plină! CANCAN.RO i-a surprins pe Bogdan de la Ploiești și Vanessa în timp ce părăseau clubul Loft, după o distracție corectă. Chiar dacă este unul dintre cei mai solicitați artiști de manele de la noi, BDLP nu uită să își răsfețe iubita cu ieșiri în oraș. Un exemplu clar de așa da! Cum i-am surprins? Vezi mai jos!

Voi vreți să îi vedeți mai des, așa că noi am trecut la treabă! Bogdan de la Ploiești și Vanessa se numără printre cuplurile care întorc capete oriunde apar, așa că nu au putut trece neobservați nici de această dată. Chiar dacă weekend-urile artistului sunt full, cei doi nu au ratat o ieșire în clubul vedetelor. 

BDLP și Vanessa, Beyonce și Jay-Z de România

CANCAN.RO i-a surprins pe cei doi la plecare, însoțiți de mai mulți prieteni, semn că a fost o noapte de distracție pe cinste. O apariție greu de trecut cu vederea, Bogdan și Vanessa dădeau impresia că sunt Beyonce și Jay-Z de România. Ce e ușor de observat din imaginile noastre este faptul că BDLP este obișnuit cu viața de noapte prin prisma evenimentelor pe care le susține, asta pentru că a plecat așa de zâmbitor de parcă ar mai fi vrut să continue, nicidecum să meargă acasă. El a luat-o în față ca un conducător, iar ea cumințică, în spate, și-a urmat ”ghidul” serii.

BDLP și Vaness, Hay-Z și Beyonce de România
BDLP și Vaness, Hay-Z și Beyonce de România

Bogdan de la Ploiești a ales o ținută casual, cu influențe streetwear. În ciuda gradelor cu minus din termometre, artistul și-a făcut apariția într-o jachetă din denim peste un tricou alb și pantaloni deschiși la culoare, accesorizată cu o borsetă neagră. Vanessa a optat pentru un look lejer, dar feminin, format dintr-o geacă în nuanțe de maro, blugi deschiși și un top deschis la culoare. Cei doi au reușit, încă o dată, să fie în centrul atenției împreună. Ce să mai, avem astăzi un cuplu direct de reviste! Așa ne place!

