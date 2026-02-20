Bogdan de la Ploiești, declarație publică pentru Cristina Pucean: “O voi iubi toată viața mea!”

Bogdan de la Ploiești și Cristina Pucean au trăit o frumoasă poveste de dragoste care a durat patru ani și care a ținut primele pagini ale presei mondene. Artistul și dansatoarea s-au iubit intens, au apărut împreună peste tot și au părut, pentru multă vreme un cuplu de neclintit. Povestea lor s-a încheiat discret, fără scandal și fără prea multe explicații, iar artistul trăiește o nouă poveste. Chiar și așa, BDLP are numai cuvinte de laudă la adresa Cristinei Pucean. În direct la Dan Capatos Show de pe CANCAN.RO, Bogdan a surprins pe toată lumea când i-a făcut o declarație fostei sale partenere.

În această seară la Dan Capatos Show de la CANCAN.RO au fost invitați Costel Biju și fiul lui, Tony One. La un moment dat, în direct a intrat și Bogdan de la Ploiești, nașul de cununie al fiului lui Costel Biju. Emoționat, artistul a vorbit deschis și sincer pentru prima dată despre despărțirea de Cristina Pucean și a luat pe toată lumea prin surprindere cu declarațiile sale.

Bogdan de la Ploiești, despre Cristina Pucean: „O voi iubi toată viața”

Dan Capatos: Pe plan sentimental ești bine? Citesc tot felul de lucruri despre tine?

Bogdan de la Ploiești: Sunt bine, Dan.

Dan Capatos: Ești așa cum te-am lăsat.

Bogdan de la Ploiești: Aproape, puțin schimbat la față, am întinerit.

Dan Capatos: Te îmbătrânea relația?

Bogdan de la Ploiești: Nu, fiecare relație este bună la timpul ei. Dumnezeu ne dă în viața asta iubiri, unele rămân până la final și practic despre asta este vorba. Trebuie să ajungem să avem o iubire pe care să o ducem până la final. Iar altele sunt și lecții, învățături frumoase, dar să știi că eu am rămas numai cu amintiri frumoase din tot ce am făcut în viața asta. Și din relații pe care le-am avut sau prietenii, din tot ce am făcut, am rămas cu lucruri frumoase pentru că sunt un om bun.

Dan Capatos: Relația cu Cristina unde ai încadra-o? La lecții? La întâmplări fericite?

Bogdan de la Ploiești: Îți dai seama că este și o lecție, dar Cristina va rămâne veșnic în sufletul meu. Pentru mine această fată a însemnat foarte mult sufletește, o să o iubesc toată viața mea, o să o respect toată viața mea, doar că nu o să mai fim împreună. Pur și simplu nu ne mai completam noi așa cum credeam că va fi relația noastră. Nu ne completam, am decis de comun acord, într-adevăr eu am făcut pasul mai mare să termin această relație pentru că a fost un pas greu și pentru mine, și pentru ea, dar noi nu ne mai înțelegeam demult, de foarte mult timp. O să vină vremea în care o să vorbesc despre asta, o să vorbesc într-un podcast. Anumiți oameni au înțeles greșit situația. Nu mă consider un bărbat perfect, știu că am avut anumite greșeli în viața mea, dar sunt un om bun și am iubit din toată inima mea, am respectat din toată inima mea și asta voi face toată viața. Cristina rămâne un înger pentru mine și sunt mândru de ea și de ceea ce realizează în momentul de față și sper să o ducă Dumnezeu cel mai sus, să-i fie bine. Mai departe doar Dumnezeu știe ce a fost, cum este și ce va fi.

Dan Capatos: E foarte frumos ceea ce aud.

Bogdan de la Ploiești: Am stat patru ani cu fata asta, la cât ne-am iubit noi și la cât am pozat pe aici pe rețelele de socializare, cred că era cea mai mare pedeapsă pentru mine și pentru ea să terminăm în dușmănie sau cu un circ. Nu s-a întâmplat treaba asta pentru că și ea este o fată bună la suflet. Când va fi timpul o să vin și o să vorbesc puțin mai clar toată situația. Momentan, am lăsat lucrurile să treacă de la sine.

Dan Capatos: La cât de frumos vorbești despre ea, pare un ghinion că s-a încheiat. Mai e oare loc de împăcare?

Bogdan de la Ploiești: În ritmul asta, poate ne iubeam toată viața, dar trebuie să fii și liniștit în viață. Am învățat ceva interesant de la relația cu ea, mai exact că avem nevoie și de liniște, nu contează doar iubirea. Indiferent câtă iubire ne-am purta, pentru că noi chiar ne-am iubit, nu contează doar asta. Contează să avem și respect, să ne completăm din toate punctele de vedere. Asta am spus-o în premieră la tine în semn de respect. Nu vreau să zic mai multe pentru că am o altă relație, sunt foarte liniștit și fericit aici, mai mult decât îmi închipuiam și vreau să vorbească faptele și ceea ce va urma pentru mine.

