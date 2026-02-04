Cristina Pucean, surpriză spectaculoasă pe capota mașinii! Domnilor, luați notițe! Așa se cucerește o femeie!

Cristina Pucean traversează o perioadă ca-n povești, fără exagerări. Fericirea se vede de la distanță, iar zâmbetul ei spune mai mult decât 1000 de cuvinte. CANCAN.RO a surprins-o pe frumoasa brunetă într-un moment desprins parcă din filmele romantice. Surprinsă a fost și ea, când a văzut ce surpriză spectaculoasă o așteapta pe capota mașinii. Domnilor, luați notițe, așa se cucerește o domnișoară!

Bruneta radiază de fericire, iar motivele sunt evidente! După despărțirea de Bogdan de la Ploiești, nu doar s-a reinventat, ci pare că a înflorit de-a binelea, așa cum îi stă bine oricărei femei care știe ce vrea, dar mai ales, ce merită. Iar în ultima perioadă, cine a văzut-o pe Cristina Pucean a putut observa cu ușurință că strălucește, ba chiar am putea spune că are acel glow specific unei femei care e îndrăgostită.

Nici nu contează dacă de o anumită persoană sau pur și simplu de viață. Nu știm dacă iubește din nou sau nu, însă cert este că este curtată intens, iar CANCAN.RO are imaginile doveditoare. O surpriză uriașă o aștepta pe brunetă la ieșirea din salon, chiar pe capota mașinii!

Cristina Pucean, răsfățată cu un buchet uriaș de trandafiri

Momentul nu a fost nicidecum unul banal, dimpotrivă! Totul a fost bine gândit dinainte, până la cel mai mic detaliu. După ce a ieșit din salon, Cristina a mers către bijuteria ei roz pe patru roți, iar pe capotă o aștepta o surpriză de zile mari. Un buchet uriaș de flori, elegant, cu bun gust. Se pare că cel care i-a făcut surpriza este extrem de atent la detalii, deoarece a avut grijă ca nuanța trandafirilor să se potrivească de minune cu cea a Mercedesului pe care bruneta îl conduce. Până și ambalajul a fost asortat! Bineînțeles, Cristina e o femeie care apreciază detaliile fine, iar reacția ei a fost pe măsură. Fericire pură! A zâmbit larg, a luat buchetul în brațe și l-a admirat preț de câteva secunde, apoi l-a rugat pe amicul care o însoțea să-i facă și niște fotografii.

Așa frumusețe de buchet merita imortalizat! Mai ales că și ea era coafată, aranjată țiplă! Dansatoarea a ales ținută formată dintr-o pereche de pantaloni oversized gri, asortați cu maleta, dar și cu detaliile de pe cardigan. În picioare purta o pereche de ciocate super trendy, cu accente maro, în aceeași nuanță cu geanta. În peisajul iernatic al Capitalei, întreaga scenă roz parcă ne duce cu gândul și la Valentine’s Day, care se apropie cu pași repezi. Așteptăm cu interes să vedem cum va fi surprinsă Cristina de Ziua Îndrăgostiților, dacă într-o zi oarecare a fost răsfățată astfel.

