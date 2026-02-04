Spitalul din România în care un pacient a fost obligat să-și cumpere pernă: „După ce aștepți ore în șir la urgență, pe scaun...”

Un pacient internat la Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad reclamă că a fost nevoit să își cumpere singur o pernă, după ce a fost repartizat într-un salon fără acest obiect esențial.

Bărbatul susține că a așteptat ore întregi pe holurile unității medicale până la alocarea unui pat, iar situația a fost confirmată ulterior de conducerea spitalului, care a declanșat o anchetă internă pentru a stabili responsabilitățile.

Un pacient a fost obligat să își cumpere pernă într-un spital din România

Potrivit familiei pacientului, lipsa pernei a fost observată imediat după internare, iar aparținătorii au fost obligați să achiziționeze una dintr-un magazin. Nemulțumirea a fost făcută publică printr-un mesaj postat pe rețelele sociale, unde rudele au descris întreaga experiență.

„Or fi dotate spitalele astea cu de toate, dar să ajungi să te internezi în stare gravă, după ce aștepți ore în șir la urgență, pe scaun, cu perfuzia în braț… dar, în sfârșit, urmează internarea… stupoare, cu chin cu vai se găsește un pat… dar nu este PERNĂ (…) am înțeles, nu este medic, nu sunt medicamente, nu ai relații… dar să nu fie pernă? Serios? Să nu îndrăzniți să-mi ripostați că nu e adevărat, că vin și vă duc direct la patul bolnavului… s-a achiziționat azi de la Pepco”, reclamă un membru al familiei, pe Facebook.

Situația a ajuns și în atenția președintelui Consiliului Județean Arad, care a cerut măsuri ferme împotriva personalului responsabil.

„Am fost sesizat că un pacient internat la Spitalul Județean nu a avut pernă pe pat în momentul internării, iar aparținătorii au trebuit să cumpere una”, a transmis acesta, pe Facebook.

Conducerea spitalului a reacționat, exprimându-și dezaprobarea față de incident și subliniind necesitatea respectării procedurilor interne.

Reprezentanții unității medicale au transmis că pe secție nu mai existau perne curate, însă în depozit se aflau suficiente, iar personalul ar fi trebuit să solicite lenjerie suplimentară.

„Am verificat sesizarea dumneavoastră, la spital. Pe secție nu mai erau perne curate. Infirmiera și asistenta responsabile de salon trebuiau să solicite lenjerie superiorului ierarhic, deoarece în stocul spitalului erau suficiente perne curate, și nu să vă trimită să cumpărați. Pentru că nu au respectat procedurile, cele două angajate vor fi sancționate conform prevederilor din Codul Muncii”, a comunicat conducerea către CJ Arad.

Mesajul preşedintelui consililui judeţean

Președintele CJ Arad, Iustin Cionca, a criticat dur situația și a insistat asupra necesității unei atitudini profesioniste din partea tuturor angajaților din sistemul medical.

„În spital, pacientul trebuie să fie în centrul preocupărilor tuturor cadrelor medicale, indiferent că sunt brancardieri, infirmieri sau medici specialiști. Oamenii care ajung acolo cu o afecțiune nu trebuie să simtă nici neglijența și nici indispoziția de moment a unor angajați”, afirmă acesta, pe Facebook.

De asemenea, Iustin Cionca a subliniat că, în ciuda investițiilor consistente în modernizarea spitalului, astfel de incidente afectează imaginea sistemului sanitar local.

„O spun foarte serios și foarte ferm: cer anchetă pentru fiecare abuz, pentru absolut fiecare derapaj și cer cele mai severe sancțiuni! Așa cum apreciem fiecare cadru medical care își face treaba conștiincios, cu seriozitate, nu vom lăsa pe nimeni să își bată joc de efortul comunității arădene și de dorința colectivă de a beneficia de servicii medicale de calitate”, încheie președintele CJ Arad.

Incidentul vine în contextul altor verificări efectuate în trecut la aceeași unitate medicală, inclusiv o anchetă privind consumul neobișnuit de mare de morfină la începutul pandemiei, când au fost utilizate peste 11.000 de doze în doar câteva luni.

CITEŞTE ŞI: Accident mortal în Sectorul 3 al Capitalei! O bunică și nepoata ei, lovite de o șoferiță: micuța de 5 ani s-a stins din viață

Mircea Lucescu, transportat în străinatate. Medicii români au luat decizia