Bursucu’, linșat de influencerii din România după ce a invitat-o pe Iuliana Beregoi în podcast. Ireal ce întrebări a putut să-i pună

De: Andreea Stăncescu 04/02/2026 | 20:48

Bursucu’ a provocat un nou scandal în mediul online, după ce a adresat întrebări foarte intime unei artiste. Reacțiile au fost imediate, mulți considerând atitudinea lui nepotrivită. Discuția a stârnit controverse mai ales din cauza vârstei Iulianei Beregoi și a publicului său predominant tânăr.

Bursucu’ a stârnit un val de critici în mediul online după ce a adresat Iulianei Beregoi întrebări extrem de intime, în timpul unui interviu. Vârsta diferenței dintre cei doi, mai exact de 17 ani, iar natura indiscretă a întrebărilor au făcut ca mulți să considere comportamentul lui nepotrivit. Aceștia au menționat că majoritatea fanilor cântăreței este format din copii și adolescenți. În cadrul discuției, prezentatorul a abordat subiecte despre viața intimă a artistei și a făcut aluzii incomode care au stârnit jenă.

Influencerii l-au linșat pe Bursucu’ în mediul online

Mai mulți influenceri și utilizatori de social media au reacționat, criticând atât întrebările, cât și atitudinea lui Bursucu’ pe parcursul podcastului. Un exemplu clar este întrebarea despre „locul cel mai nebun, cel mai îndrăzneț în care a făcut amor”.

Aceștia au subliniat că asemenea abordări sunt nepotrivite, mai ales atunci când persoana intervievată este tânără și o mare parte din publicul ei este minor, și au atras atenția asupra responsabilității de a trata subiectele sensibile cu discreție și respect.

„Aici nu e vorba doar de indiscreție și proastă creștere. Interesul din privire, cum așteaptă să-i spună o fată de 21 de ani dacă a făcut sex. Ne gândim oare că pe un video cu Iuliana Beregoi vor da click fetițe de 9 ani pe YouTube?”, a spus Aluziva în mediul online.

Sursa foto: Captură video youtube

La videoclipul Aluzivei au răspuns mai mulți influenceri și au explicat că un astfel de comportament nu trebuie să fie acceptat. Ba mai mult, Bianca Purcărea a spus că invitata trebuia să plece din platou.

„Îți zicem aici câteva mii de oameni: e ok să te ridici și să pleci din contexte de genul ăsta. E ok. E chiar benefic. Ai curaj, fată, pentru tine și pentru publicul tău. Poți să nu stai la mizerii de-astea. Nu te judecă nimeni, din contră”, a comentat Bianca Purcărea, fostă concurentă la „Te cunosc de undeva!” și DJ la Pro FM.

„Doamne ferește…” și „Ferească dumnezeu”, au reacționat Sînziana Iacob și actorul Victori Dorobanțu din Wednesday.

