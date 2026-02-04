Eduard Calinciuc, un adolescent de 16 ani, a murit după un accident cu motocicleta. Familia și apropiații sunt devastați: ”Prea repede ai plecat”

Un adolescent în vârstă de 16 ani și-a pierdut viața în urma unui accident rutier în județul Suceava. Un moment de neatenție a fost suficient pentru a curma un destin aflat abia la început.

Tragedia a avut loc în noaptea de 27 spre 28 ianuarie, în comuna Zvoriștea din județul Suceava, unde doi adolescenți, de 16 și 17 ani, s-au izbit frontal în timp ce se deplasau cu motocicletele din sensuri opuse. Impactul a fost extrem de puternic, iar Eduard, băiatul de 16 ani, a suferit traumatisme grave la nivelul capului, în timp ce prietenul său a scăpat cu răni ușoare.

Eduard a fost transportat de urgență la Spitalul Județean Suceava, unde medicii au luptat zile întregi pentru a-i salva viața, însă starea lui a rămas critică. După mai bine de o săptămână de spitalizare, organismul adolescentului a cedat și a fost declarat decedat.

Moartea lui Eduard a îndoliat întreaga comunitate

Vestea morții sale a provocat o durere imensă în rândul familiei, prietenilor și comunității. Cei care l-au cunoscut îl descriu ca pe un băiat educat, respectuos și plin de viață, pasionat de tradițiile de iarnă și iubit de toți cei din jur.

Rețelele de socializare s-au umplut de mesaje de adio, în care apropiații și-au exprimat șocul și regretul pentru pierderea fulgerătoare a unui copil care abia începuse să își trăiască viața.

„Prea repede ai plecat, copile. Ai lăsat un gol amar în sufletul tuturor. Doar 16 trandafiri legați de tine, atât au rămas. Ai plecat la îngeri prea devreme. Dumnezeu să aibă grijă de tine acolo sus. Nu te vom uita niciodată. Ai lăsat un gol prea imens în viața asta. / Dumnezeu să te ierte, fratele nostru. Nu te vom uita niciodată”, au scris apropiații lui Edi, pe Facebook.

