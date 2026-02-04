Acasă » Știri » Eduard Calinciuc, un adolescent de 16 ani, a murit după un accident cu motocicleta. Familia și apropiații sunt devastați: ”Prea repede ai plecat”

Eduard Calinciuc, un adolescent de 16 ani, a murit după un accident cu motocicleta. Familia și apropiații sunt devastați: ”Prea repede ai plecat”

De: Andreea Stăncescu 04/02/2026 | 22:03
Eduard Calinciuc, un adolescent de 16 ani, a murit după un accident cu motocicleta. Familia și apropiații sunt devastați: ”Prea repede ai plecat”
Eduard a murit la 16 ani / Sursa foto:

Un adolescent în vârstă de 16 ani și-a pierdut viața în urma unui accident rutier în județul Suceava. Un moment de neatenție a fost suficient pentru a curma un destin aflat abia la început.

Tragedia a avut loc în noaptea de 27 spre 28 ianuarie, în comuna Zvoriștea din județul Suceava, unde doi adolescenți, de 16 și 17 ani, s-au izbit frontal în timp ce se deplasau cu motocicletele din sensuri opuse. Impactul a fost extrem de puternic, iar Eduard, băiatul de 16 ani, a suferit traumatisme grave la nivelul capului, în timp ce prietenul său a scăpat cu răni ușoare.

Eduard a fost transportat de urgență la Spitalul Județean Suceava, unde medicii au luptat zile întregi pentru a-i salva viața, însă starea lui a rămas critică. După mai bine de o săptămână de spitalizare, organismul adolescentului a cedat și a fost declarat decedat.

Sursa foto: Social media

Moartea lui Eduard a îndoliat întreaga comunitate

Vestea morții sale a provocat o durere imensă în rândul familiei, prietenilor și comunității. Cei care l-au cunoscut îl descriu ca pe un băiat educat, respectuos și plin de viață, pasionat de tradițiile de iarnă și iubit de toți cei din jur.

Rețelele de socializare s-au umplut de mesaje de adio, în care apropiații și-au exprimat șocul și regretul pentru pierderea fulgerătoare a unui copil care abia începuse să își trăiască viața.

„Prea repede ai plecat, copile. Ai lăsat un gol amar în sufletul tuturor. Doar 16 trandafiri legați de tine, atât au rămas. Ai plecat la îngeri prea devreme. Dumnezeu să aibă grijă de tine acolo sus. Nu te vom uita niciodată. Ai lăsat un gol prea imens în viața asta. / Dumnezeu să te ierte, fratele nostru. Nu te vom uita niciodată”, au scris apropiații lui Edi, pe Facebook.

CITEȘTE ȘI: Dublă tragedie în Botoșani! Un bărbat a murit chiar lângă sicriul tatălui său

Doliu în Poliția Română! A murit generalul Ioan Dumitru Arsenie

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Iuliana Marciuc, dezvăluiri despre scandalul momentului la Eurovision: ”Nu comentez valoarea vocală a Andreei Bălan”
Știri
Iuliana Marciuc, dezvăluiri despre scandalul momentului la Eurovision: ”Nu comentez valoarea vocală a Andreei Bălan”
Marius Tucă Show începe joi, 5 februarie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
Știri
Marius Tucă Show începe joi, 5 februarie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
Dacia lansează un nou program de plecări voluntare. Compensații de până la 210.000 de lei net pentru angajații
Mediafax
Dacia lansează un nou program de plecări voluntare. Compensații de până la 210.000...
Copilul născut în SPAȚIU, un „proiect” care nu mai pare SF. Houston, avem o problemă!?
Gandul.ro
Copilul născut în SPAȚIU, un „proiect” care nu mai pare SF. Houston, avem...
FOTO. O voleibalistă și-a impresionat fanii cu formele ei: „Frumusețe binecuvântată”
Prosport.ro
FOTO. O voleibalistă și-a impresionat fanii cu formele ei: „Frumusețe binecuvântată”
Un nou indicator rutier a apărut pe șoselele din România: șoferii, avertizați asupra unui risc ascuns care îi poate face să plătească facturi uriașe
Adevarul
Un nou indicator rutier a apărut pe șoselele din România: șoferii, avertizați asupra...
Încă un caz șocant în Franţa: Un copil de 5 ani a fost drogat şi violat de 10 bărbaţi, inclusiv de tatăl său
Digi24
Încă un caz șocant în Franţa: Un copil de 5 ani a fost...
Anunțul Ambasadei americane la București: Statele Unite au intrat oficial într-un an istoric
Mediafax
Anunțul Ambasadei americane la București: Statele Unite au intrat oficial într-un an istoric
Parteneri
Cât de mult s-a schimbat Elena Băsescu, fiica cea mică a fostului președinte. Cum arată acum, la 45 de ani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cât de mult s-a schimbat Elena Băsescu, fiica cea mică a fostului președinte. Cum arată...
FOTO. Ami are peste 4 milioane de urmăritori pe TikTok și este iubita colegului lui Radu Drăgușin
Prosport.ro
FOTO. Ami are peste 4 milioane de urmăritori pe TikTok și este iubita colegului lui...
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a...
Cine a moștenit drepturile de autor ale lui Ioan Gyuri Pascu, de la Divertis? „Ea primește banii!” Sfatul de aur dat fiicei: „Să-i ierți pe cei care ți-au făcut rău!”
Click.ro
Cine a moștenit drepturile de autor ale lui Ioan Gyuri Pascu, de la Divertis? „Ea...
Guvernul a împovărat românii cu taxe mai mari, dar a încasat mai puțin la buget, acuză Florin Cîțu, fost premier și președinte PNL
Digi 24
Guvernul a împovărat românii cu taxe mai mari, dar a încasat mai puțin la buget,...
„Al doilea plan de invazie”. Armata Vietnamenului se pregătește pentru un posibil „război de agresiune” american: „Să fim vigilenți”
Digi24
„Al doilea plan de invazie”. Armata Vietnamenului se pregătește pentru un posibil „război de agresiune”...
Prim contact cu noile modele din gama actualizată Dacia 2026. ProMotor, prezent la testele internaționale de la Nisa
Promotor.ro
Prim contact cu noile modele din gama actualizată Dacia 2026. ProMotor, prezent la testele internaționale...
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Sefu’, ieri când am ajuns acasă am găsit-o pe nevastă în pat cu altul!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Sefu’, ieri când am ajuns acasă am găsit-o pe nevastă în...
Automobil electric Xiaomi după 265.000 km: Cât a pierdut bateria cu adevărat?
go4it.ro
Automobil electric Xiaomi după 265.000 km: Cât a pierdut bateria cu adevărat?
Piramidele din Egipt: tot ce s-a crezut a fost GREȘIT?!
Descopera.ro
Piramidele din Egipt: tot ce s-a crezut a fost GREȘIT?!
Urmăriți, în mod gratuit, primul sezon al serialului Fallout
Go4Games
Urmăriți, în mod gratuit, primul sezon al serialului Fallout
Copilul născut în SPAȚIU, un „proiect” care nu mai pare SF. Houston, avem o problemă!?
Gandul.ro
Copilul născut în SPAȚIU, un „proiect” care nu mai pare SF. Houston, avem o problemă!?
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Iuliana Marciuc, dezvăluiri despre scandalul momentului la Eurovision: ”Nu comentez valoarea vocală ...
Iuliana Marciuc, dezvăluiri despre scandalul momentului la Eurovision: ”Nu comentez valoarea vocală a Andreei Bălan”
Snoop Dogg, în doliu! A murit nepoțica de doar 10 luni a celebrului rapper
Snoop Dogg, în doliu! A murit nepoțica de doar 10 luni a celebrului rapper
Marius Tucă Show începe joi, 5 februarie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
Marius Tucă Show începe joi, 5 februarie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
Delia Salchievici, dezvăluiri neașteptate despre sărutul cu Ian la Desafio: Aventura. A spus-o în ...
Delia Salchievici, dezvăluiri neașteptate despre sărutul cu Ian la Desafio: Aventura. A spus-o în direct, la TV: ”E băiat bun”
ANM avertizează că urmează un nou val de ger în România. Care sunt zonele vizate
ANM avertizează că urmează un nou val de ger în România. Care sunt zonele vizate
Doliu în Poliția Română! A murit generalul Ioan Dumitru Arsenie
Doliu în Poliția Română! A murit generalul Ioan Dumitru Arsenie
Vezi toate știrile
×