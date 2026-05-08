Cristina Spătar, pe mâna medicilor. Problema de sănătate cu care se confruntă de 2 luni

De: Emanuela Cristescu 08/05/2026 | 18:04
Cristina Spătar. Sursa foto Social media
Cântăreața Cristina Spătar (53 de ani) trece printr-o perioadă complicată. Problemele au început în urmă cu două luni, iar artista n-a mai putut amâna situația. Recent, ea s-a speriat foarte tare și a fost nevoită să ceară ajutorul medicilor.

Problema care i-a dat peste cap liniștea din ultimele luni: pierderea masivă a părului. Situația a speriat-o atât de tare, încât Cristina Spătar a decis să înceapă imediat investigațiile și tratamentele recomandate de specialiști.

Cristina Spătar a ajuns la medic

Cântăreața a spus că totul s-a accentuat în ultimele două luni și că nimic din ce a încercat acasă nu a avut efectul dorit. Deși a investit în produse și suplimente, problema a continuat să se agraveze.

„De 2 luni de zile îmi cade părul agresiv. În ciuda faptului că iau suplimente și vitamine corespunzătoare și folosesc șampoane și seruri anticădere a părului, eu tot continui să-mi pierd părul.

La recomandarea unei prietene am fost la o clinică din Săftica, unde am găsit un personal extraordinar, o doamnă doctor foarte pricepută și foarte drăguță! Mi-a recomandat un tratament care include și o procedură laser pe o perioadă de 6 luni așa că o să fiu prezentă la clinică de 2 ori pe săptămână”, a povestit Cristina Spătar.

Artista a recunoscut că perioada recentă și-a pus amprenta asupra sănătății sale și că s-a speriat foarte tare. Stresul, oboseala și tensiunea acumulată au afectat-o mai mult decât se vedea din exterior, iar organismul a început să transmită semnale clare că ceva nu este în regulă.

Este nevoită să își schimbă stilul de viață

După consultațiile făcute, medicii i-au recomandat nu doar tratamente pentru problema care o macină, ci și schimbări importante în stilul de viață. Cristina Spătar a spus că acum încearcă să se pună pe primul loc și să își recapete echilibrul.

„M-am speriat foarte tare și la recomandarea doamnei doctor ginecolog o să fac și substituție hormonală! Totodată am apelat și la un psihoterapeut pentru liniștea și echilibrul meu!

În perioada aceasta mi-am propus să mă ocup mai mult de mine. Și de săptămâna viitoare vreau să încep să merg la o clinică de pilates și masaj. Mă ocup de grădina mea de acasă, de-abia aștept să dau drumul la piscină, îmi petrec timpul pregătind mai multe piese noi. E o perioadă mai plină”, a mai spus artista.

Chiar dacă trece printr-o perioadă delicată, Cristina Spătar încearcă să nu se lase copleșită. Artista a spus că își găsește refugiul în familie, în timpul petrecut acasă și în proiectele muzicale pe care le pregătește în această perioadă.

