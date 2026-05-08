O celebră cântăreață, de urgență la spital. Este în comă indusă

Artista Bonnie Tyler (74 de ani) traversează o perioadă extrem de delicată după ce ar fi ajuns de urgență pe mâinile medicilor, în urma unei intervenții chirurgicale. Celebra cântăreața ar fi în comă indusă.

Starea cântăreței s-ar fi agravat după o operație intestinală efectuată la un spital din Faro, oraș în care artista deține o locuință și unde obișnuiește să petreacă perioade mai lungi de timp. Surse medicale citate susțin că evoluția post-operatorie nu a fost una favorabilă, iar medicii ar fi decis internarea ei în secția de terapie intensivă.

Bonnie Tyler, în comă

Bonnie Tyler ar fi fost plasată în comă indusă, o măsură medicală utilizată în cazurile grave, pentru a ajuta organismul să se recupereze mai eficient și pentru a reduce riscurile complicațiilor.

Situația a fost descrisă tranșant de presa portugheză, care a transmis: „Din informațiile pe care le-am obținut, cântăreața este inconștientă și conectată la un ventilator respirator în secția de terapie intensivă.”

În urmă cu doar câteva zile, însă, reprezentanții artistei au oferit un mesaj mult mai optimist, lăsând să se înțeleagă că totul decurgea bine după intervenție. În acel moment, familia a spus că nu există motive majore de îngrijorare.

„Ne pare foarte rău să anunțăm că Bonnie a fost internată la spitalul din Faro, Portugalia, unde are o casă, pentru o operație intestinală de urgență. Operația a decurs bine și acum se recuperează. Știm că toată familia, prietenii și fanii ei vor fi îngrijorați de această veste și îi vor dori o recuperare completă și rapidă.”

Speră să mai poată urca pe scenă

Diferența dintre mesajul inițial și informațiile apărute ulterior a creat o undă de șoc în rândul fanilor, care sperau că artista își revine fără probleme.

Bonnie Tyler nu este străină de problemele medicale. Artista a povestit în repetate rânduri că a fost nevoită să își ajusteze stilul de viață din cauza unor afecțiuni, în special legate de articulații.

Cu toate acestea, artista a spus că nu are de gând să renunțe la scenă, în ciuda vârstei și a problemelor medicale. Cântăreața, cunoscută pentru hiturile „Holding Out For A Hero” și „Total Eclipse of the Heart”, a anunțat că nu are de gând să își dezamăgească fanii.

„Încă mai cânt pe scenă alături de trupa mea minunată, iar dacă ai sănătate, ai totul. Fac Pilates acasă, doar 20 de minute pe zi, este ceva ce pot face în camerele mele de hotel. (…) Am avut probleme cu genunchii; nu mi s-au pus genunchi noi, am suferit o procedură chirurgicală care s-a dovedit a fi foarte reușită. Așadar, sper că va dura mult timp.”

