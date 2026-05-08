Acasă » Știri » Noi reguli pe litoralul românesc. Ce îi așteaptă pe turiști în această vară

Noi reguli pe litoralul românesc. Ce îi așteaptă pe turiști în această vară

De: Emanuela Cristescu 08/05/2026 | 12:44
Noi reguli pe litoralul românesc. Ce îi așteaptă pe turiști în această vară
litoral. Sursa foto social media

Se schimbă regulile pe litoralul românesc, iar turiștii și patronii de plajă ar putea simți diferența din plin. Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a scos la lumină primul Ghid oficial de ocupare și utilizare a plajelor, un document care promite să taie din „libertățile” de până acum și să pună ordine în haosul de pe nisip.

Noi reguli pe litoralul românesc

Practic, este pentru prima dată când există un set unitar de reguli clare privind felul în care pot fi amenajate plajele, cât spațiu rămâne liber pentru turiști și ce tip de construcții sunt permise sau interzise.

Autoritățile spun că inițiativa vine ca răspuns la ani întregi în care litoralul a fost dezvoltat fără o direcție coerentă. Extinderea plajelor prin înnisipare, creșterea numărului de concesiuni și explozia zonelor comerciale au dus, în multe locuri, la blocarea accesului, aglomerări excesive și pierderea caracterului natural al plajei.

stațiune
Litoral. Sursa foto Social media

Una dintre cele mai importante reguli din ghid vizează chiar zona de contact cu apa. Aceasta trebuie să rămână complet liberă, fără umbrele, șezlonguri sau alte amenajări care să blocheze accesul direct la mare.

În plus, operatorii de plajă nu vor mai putea ocupa oricât doresc din suprafața închiriată. Noul ghid stabilește o limită clară: maximum 70% din suprafață poate fi amenajată cu șezlonguri, în timp ce cel puțin 30% trebuie să rămână zonă liberă, destinată turiștilor care vor să stea direct pe nisip.

Accesul pietonal devine obligatoriu

Documentul pune accent puternic și pe accesibilitate. Sunt prevăzute trasee pietonale continue, fără obstacole, astfel încât turiștii să poată ajunge ușor la plajă atât dinspre oraș, cât și dinspre faleză.

De asemenea, sunt introduse cerințe speciale pentru persoanele cu dizabilități, pentru familiile cu copii mici, dar și pentru vârstnici, astfel încât accesul la mare să nu mai fie o problemă.

Un alt punct important al ghidului este legat de construcții. Pe plajă nu vor mai fi permise structuri fixe sau intervenții care modifică permanent terenul. Sunt acceptate doar amenajări temporare și ușor de demontat, precum dușuri, cabine, puncte de prim ajutor, posturi de salvamar sau mici structuri pentru servicii de plajă.

Diana Buzoianu
Diana Buzoianu/ Sursa foto Facebook

În același timp, autoritățile descurajează clar extinderea necontrolată a teraselor, amplasarea haotică a echipamentelor și blocarea vizibilității către mare.

Cum ar trebui să arate plajele

Ghidul nu se oprește doar la organizare, ci intră și în zona estetică. Sunt recomandate materiale naturale și neutre, precum lemnul, metalul și textilele simple, în timp ce culorile stridente sau elementele vizuale agresive sunt descurajate.

Scopul este, potrivit documentului, crearea unei imagini unitare și mai puțin încărcate vizual pe întreg litoralul.

Noile reguli vor fi aplicate inițial în șapte zone de pe litoral: Năvodari, Mamaia, Constanța, Eforie Nord, Eforie Sud, Tuzla și Vama Veche. Fiecare segment de plajă va avea reguli adaptate în funcție de specificul său – urban, semi-urban sau natural.

Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a explicat că acest ghid reprezintă doar începutul unui proces mai amplu de reorganizare a litoralului.

„Acest ghid este primul pas prin care punem ordine într-un spațiu care a funcționat ani de zile fără reguli coerente”, a declarat aceasta, adăugând că principiile ar putea fi incluse și în viitoarele contracte de închiriere pe termen lung, de până la 10 ani.

Oficialii spun că documentul nu rămâne doar la nivel teoretic. În perioada următoare sunt pregătite intervenții concrete pe teren, cu propuneri de reorganizare a sectoarelor de plajă și implementare graduală a noilor reguli.

VEZI ȘI: Cât costă o vacanță la mare în luna mai. Tarife reduse în Mamaia, Costinești și Vama Veche
 Cheltuieli de lux pe litoral de 1 mai! Nota de plată care a uimit într-un club din Mamaia Nord

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cum arată Valentin Ceaușescu după ce boala i s-a ameliorat. Este de nerecunoscut
Știri
Cum arată Valentin Ceaușescu după ce boala i s-a ameliorat. Este de nerecunoscut
TOP 5 momente în care Cabral a făcut deliciul publicului. Momentele penibile au fost difuzate la TV
Știri
TOP 5 momente în care Cabral a făcut deliciul publicului. Momentele penibile au fost difuzate la TV
Val uriaș de pensionări: peste jumătate dintre angajații statului vor ieși la pensie în următorii 15 ani
Mediafax
Val uriaș de pensionări: peste jumătate dintre angajații statului vor ieși la pensie...
Gradația de merit 2026. Ministerul Educației introduce pentru prima dată criterii oficiale pentru acest spor salarial
Gandul.ro
Gradația de merit 2026. Ministerul Educației introduce pentru prima dată criterii oficiale pentru...
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
Prosport.ro
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu...
Mâncărurile demențiale ale sașilor transilvăneni, rămase moștenire în Ardeal. Rețetele care te uimesc și te împing la excese
Adevarul
Mâncărurile demențiale ale sașilor transilvăneni, rămase moștenire în Ardeal. Rețetele care te uimesc...
Ultimele informații cu privire la starea de sănătate a lui Bonnie Tyler. Care sunt șansele de supraviețuire
Digi24
Ultimele informații cu privire la starea de sănătate a lui Bonnie Tyler. Care...
Germania, motorul economiei europene, se îndreaptă spre regres economic
Mediafax
Germania, motorul economiei europene, se îndreaptă spre regres economic
Parteneri
Noi imagini cu Laurette, după ce și-a făcut Aquafilling și a ajuns pe mâinile medicilor! Aceeași procedură a adus-o și pe Antonia în spital
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Noi imagini cu Laurette, după ce și-a făcut Aquafilling și a ajuns pe mâinile medicilor!...
FOTO. Sorana Cîrstea, apariție strălucitoare la Roma. A trecut peste despărțirea de fiul lui Ion Țiriac
Prosport.ro
FOTO. Sorana Cîrstea, apariție strălucitoare la Roma. A trecut peste despărțirea de fiul lui Ion...
E oficial! Andreea Ibacka, despre divorț: 'Available pentru nunți, botezuri, cumetrii, divorțuri, orice'
Ciao.ro
E oficial! Andreea Ibacka, despre divorț: 'Available pentru nunți, botezuri, cumetrii, divorțuri, orice'
Rețeta autentică de mujdei țigănesc, pregătită de Melek. E delicios, se prepară rapid și merge de minune cu orice fel de carne
Click.ro
Rețeta autentică de mujdei țigănesc, pregătită de Melek. E delicios, se prepară rapid și merge...
Presupus bilet de adio al lui Jeffrey Epstein, dezvăluit de un judecător federal: „M-au anchetat luni întregi. N-au găsit nimic”
Digi 24
Presupus bilet de adio al lui Jeffrey Epstein, dezvăluit de un judecător federal: „M-au anchetat...
Castelul Bran, cumpărat de americanul care se ocupă de moştenirea lui Elvis Presley
Digi24
Castelul Bran, cumpărat de americanul care se ocupă de moştenirea lui Elvis Presley
Uleiul de motor s-a schimbat la 31 martie: ce aduce noul standard GF-7
Promotor.ro
Uleiul de motor s-a schimbat la 31 martie: ce aduce noul standard GF-7
BANCUL ZILEI. Un canibal vede multe tipe aproape goale pe o plajă din Mamaia
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un canibal vede multe tipe aproape goale pe o plajă din Mamaia
Misterul cometei ajunse în sistemul nostru solar: Conține o „apă ciudată”
go4it.ro
Misterul cometei ajunse în sistemul nostru solar: Conține o „apă ciudată”
Femeia care a condus un imperiu fără să-l vadă vreodată!
Descopera.ro
Femeia care a condus un imperiu fără să-l vadă vreodată!
De ce nu se lansează GTA VI pe PC? Explicațiile publisher-ului
Go4Games
De ce nu se lansează GTA VI pe PC? Explicațiile publisher-ului
Gradația de merit 2026. Ministerul Educației introduce pentru prima dată criterii oficiale pentru acest spor salarial
Gandul.ro
Gradația de merit 2026. Ministerul Educației introduce pentru prima dată criterii oficiale pentru acest spor...
ULTIMA ORĂ
Cum arată Valentin Ceaușescu după ce boala i s-a ameliorat. Este de nerecunoscut
Cum arată Valentin Ceaușescu după ce boala i s-a ameliorat. Este de nerecunoscut
TOP 5 momente în care Cabral a făcut deliciul publicului. Momentele penibile au fost difuzate la TV
TOP 5 momente în care Cabral a făcut deliciul publicului. Momentele penibile au fost difuzate la TV
În ce stare se află acum Cosmin Matei? Jucătorul de la Sepsi a suferit o comoție cerebrală
În ce stare se află acum Cosmin Matei? Jucătorul de la Sepsi a suferit o comoție cerebrală
Alertă alimentară! Produsul retras de urgență din Carrefour după suspiciuni de contaminare cu substanțe ...
Alertă alimentară! Produsul retras de urgență din Carrefour după suspiciuni de contaminare cu substanțe cancerigene
ANM anunță cod galben de furtuni, ploi torenţiale şi descărcări electrice! Vremea se schimbă radical ...
ANM anunță cod galben de furtuni, ploi torenţiale şi descărcări electrice! Vremea se schimbă radical în weekend
Lovitură pentru Ana Maria Bărbosu! Suspendată pentru încălcarea regulamentului antidoping
Lovitură pentru Ana Maria Bărbosu! Suspendată pentru încălcarea regulamentului antidoping
Vezi toate știrile