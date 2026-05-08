Noi reguli pe litoralul românesc. Ce îi așteaptă pe turiști în această vară

Se schimbă regulile pe litoralul românesc, iar turiștii și patronii de plajă ar putea simți diferența din plin. Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a scos la lumină primul Ghid oficial de ocupare și utilizare a plajelor, un document care promite să taie din „libertățile” de până acum și să pună ordine în haosul de pe nisip.

Noi reguli pe litoralul românesc

Practic, este pentru prima dată când există un set unitar de reguli clare privind felul în care pot fi amenajate plajele, cât spațiu rămâne liber pentru turiști și ce tip de construcții sunt permise sau interzise.

Autoritățile spun că inițiativa vine ca răspuns la ani întregi în care litoralul a fost dezvoltat fără o direcție coerentă. Extinderea plajelor prin înnisipare, creșterea numărului de concesiuni și explozia zonelor comerciale au dus, în multe locuri, la blocarea accesului, aglomerări excesive și pierderea caracterului natural al plajei.

Una dintre cele mai importante reguli din ghid vizează chiar zona de contact cu apa. Aceasta trebuie să rămână complet liberă, fără umbrele, șezlonguri sau alte amenajări care să blocheze accesul direct la mare.

În plus, operatorii de plajă nu vor mai putea ocupa oricât doresc din suprafața închiriată. Noul ghid stabilește o limită clară: maximum 70% din suprafață poate fi amenajată cu șezlonguri, în timp ce cel puțin 30% trebuie să rămână zonă liberă, destinată turiștilor care vor să stea direct pe nisip.

Accesul pietonal devine obligatoriu

Documentul pune accent puternic și pe accesibilitate. Sunt prevăzute trasee pietonale continue, fără obstacole, astfel încât turiștii să poată ajunge ușor la plajă atât dinspre oraș, cât și dinspre faleză.

De asemenea, sunt introduse cerințe speciale pentru persoanele cu dizabilități, pentru familiile cu copii mici, dar și pentru vârstnici, astfel încât accesul la mare să nu mai fie o problemă.

Un alt punct important al ghidului este legat de construcții. Pe plajă nu vor mai fi permise structuri fixe sau intervenții care modifică permanent terenul. Sunt acceptate doar amenajări temporare și ușor de demontat, precum dușuri, cabine, puncte de prim ajutor, posturi de salvamar sau mici structuri pentru servicii de plajă.

În același timp, autoritățile descurajează clar extinderea necontrolată a teraselor, amplasarea haotică a echipamentelor și blocarea vizibilității către mare.

Cum ar trebui să arate plajele

Ghidul nu se oprește doar la organizare, ci intră și în zona estetică. Sunt recomandate materiale naturale și neutre, precum lemnul, metalul și textilele simple, în timp ce culorile stridente sau elementele vizuale agresive sunt descurajate.

Scopul este, potrivit documentului, crearea unei imagini unitare și mai puțin încărcate vizual pe întreg litoralul.

Noile reguli vor fi aplicate inițial în șapte zone de pe litoral: Năvodari, Mamaia, Constanța, Eforie Nord, Eforie Sud, Tuzla și Vama Veche. Fiecare segment de plajă va avea reguli adaptate în funcție de specificul său – urban, semi-urban sau natural.

Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a explicat că acest ghid reprezintă doar începutul unui proces mai amplu de reorganizare a litoralului.

„Acest ghid este primul pas prin care punem ordine într-un spațiu care a funcționat ani de zile fără reguli coerente”, a declarat aceasta, adăugând că principiile ar putea fi incluse și în viitoarele contracte de închiriere pe termen lung, de până la 10 ani.

Oficialii spun că documentul nu rămâne doar la nivel teoretic. În perioada următoare sunt pregătite intervenții concrete pe teren, cu propuneri de reorganizare a sectoarelor de plajă și implementare graduală a noilor reguli.

VEZI ȘI: Cât costă o vacanță la mare în luna mai. Tarife reduse în Mamaia, Costinești și Vama Veche

Cheltuieli de lux pe litoral de 1 mai! Nota de plată care a uimit într-un club din Mamaia Nord