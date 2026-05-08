Alertă alimentară! Produsul retras de urgență din Carrefour după suspiciuni de contaminare cu substanțe cancerigene

De: Anca Chihaie 08/05/2026 | 13:40
ANSVSA au anunțat retragerea de la comercializare a mai multor loturi de arahide crude și prăjite vândute în rețeaua Carrefour România, după identificarea unor niveluri peste limita admisă de aflatoxină B1 și aflatoxine totale. Măsura a fost luată preventiv, în urma unei notificări transmise de furnizorul produselor, iar consumatorii care au achiziționat aceste articole sunt îndemnați să nu le consume.

Produsele vizate pot fi returnate în orice magazin Carrefour, fără prezentarea bonului fiscal, iar suma achitată va fi restituită integral. Retragerea vine în contextul unor controale privind siguranța alimentară și are rolul de a preveni eventuale riscuri pentru sănătatea publică.

Aflatoxinele sunt substanțe toxice produse de anumite tipuri de mucegaiuri care se dezvoltă în special în condiții de temperatură ridicată și umiditate crescută. Aceste toxine apar frecvent în produse agricole precum cerealele, arahidele, nucile, migdalele, fisticul, cafeaua, boabele de cacao sau diferite condimente. Contaminarea poate avea loc atât în timpul cultivării, cât și în depozitare, atunci când produsele sunt păstrate în condiții improprii.

Dintre toate tipurile existente, aflatoxina B1 este considerată cea mai periculoasă. Specialiștii în sănătate publică o clasifică printre substanțele cancerigene cu cel mai ridicat risc pentru oameni, deoarece afectează în principal ficatul. Expunerea repetată sau în cantități mari poate provoca afecțiuni hepatice severe și poate crește riscul apariției cancerului hepatic.

Pericolul acestor toxine nu se limitează doar la consumul direct de produse contaminate. În cazul animalelor hrănite cu furaje care conțin aflatoxină B1, organismul transformă substanța într-un derivat numit aflatoxină M1, care poate ajunge ulterior în lapte și în produsele lactate. Din acest motiv, autoritățile europene și instituțiile sanitar-veterinare efectuează controale periodice atât asupra furajelor, cât și asupra produselor alimentare de origine animală.

Un alt aspect îngrijorător este faptul că aflatoxinele rezistă la temperaturi ridicate. Fierberea, prăjirea sau pasteurizarea nu elimină complet aceste substanțe, ceea ce înseamnă că produsele contaminate pot rămâne periculoase chiar și după preparare termică.

Denumirile aflatoxinelor provin din reacțiile pe care le au sub lumina ultravioletă în laborator. Variantele de tip B emit o fluorescență albastră, iar cele de tip G una verzuie. În majoritatea cazurilor, produsele contaminate conțin un amestec de mai multe tipuri de aflatoxine, motiv pentru care legislația europeană stabilește limite stricte atât pentru aflatoxina B1 individual, cât și pentru totalul acestor toxine.

Experții avertizează că efectele cumulative ale aflatoxinelor pot afecta ADN-ul celulelor hepatice și favoriza apariția mutațiilor asociate cancerului de ficat. Din acest motiv, monitorizarea alimentelor susceptibile la contaminare reprezintă una dintre prioritățile sistemelor de siguranță alimentară din Uniunea Europeană.

