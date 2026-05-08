Cum a reacționat Ana Maria Bărbosu după ce a fost suspendată! Gimnasta nu s-a mai putut abține

Suspendarea provizorie a gimnastei Ana Maria Bărbosu de către ITA a provocat un val de reacții în lumea sportului românesc, după ce forul internațional a confirmat existența a trei încălcări privind obligațiile de localizare într-un interval de 12 luni. Sportiva în vârstă de 19 ani se confruntă acum cu o perioadă dificilă a carierei sale, într-un moment în care era considerată una dintre cele mai importante reprezentante ale noii generații din gimnastica europeană.

Potrivit regulamentelor antidoping internaționale, sportivii incluși în loturile de testare sunt obligați să comunice permanent locul în care se află, pentru a putea fi verificați inopinat de ofițerii antidoping. În cazul Anei Bărbosu, agenții nu au reușit să o găsească la adresa declarată în sistem în trei situații diferite, fapt care a dus automat la declanșarea procedurii disciplinare.

Cum a reacționat gimnasta

În ultimii ani, Ana Bărbosu devenise una dintre sportivele de referință ale României, iar rezultatele obținute la competițiile internaționale îi consolidaseră statutul în gimnastica mondială. Evoluțiile sale constante și medaliile cucerite la marile concursuri au transformat-o într-un simbol al revenirii gimnasticii românești în prim-planul sportului european.

„Aş dori să împărtăşesc şi să clarific unele informaţii care au circulat recent. După cum vă puteţi imagina, mutarea în Statele Unite şi începerea facultăţii au reprezentat o tranziţie majoră. Adaptarea la toate aceste schimbări a fost o provocare, însă continui să învăţ şi să mă dezvolt prin fiecare experienţă. Pentru a fi clar, această situaţie nu are nicio legătură cu substanţele interzise, iar eu sunt recunoscătoare pentru îndrumarea şi sprijinul primite pe tot parcursul acestui proces”, a transmis Ana Maria Bărbosu pe social media.

Situația s-ar fi complicat după mutarea sportivei în Statele Unite, acolo unde și-a început studiile universitare. Schimbările de program, adaptarea la un nou stil de viață și gestionarea obligațiilor administrative ar fi contribuit la apariția problemelor legate de actualizarea informațiilor din sistemul antidoping. Chiar dacă nu este vorba despre dopaj în sens clasic, regulamentele internaționale tratează cu maximă seriozitate obligațiile de localizare, considerând că acestea sunt esențiale pentru desfășurarea controalelor antidoping.

În perioada următoare, Ana Bărbosu urmează să conteste decizia la Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne. Procedura ar putea dura câteva luni, iar sportiva speră ca sancțiunea să fie redusă sau anulată. Specialiștii din domeniul sportului consideră însă că astfel de cazuri sunt dificil de întors, deoarece regulamentele prevăd foarte clar responsabilitatea sportivului de a-și actualiza permanent datele de localizare.

LOVITURĂ PENTRU ANA MARIA BĂRBOSU! SUSPENDATĂ PENTRU ÎNCĂLCAREA REGULAMENTULUI ANTIDOPING

