Shakira va lansa noul imn oficial al Campionatului Mondial de Fotbal 2026. Cum sună „Dai Dai”

Shakira revine oficial pe scena Campionatului Mondial după succesul uriaș al piesei „Waka Waka”, lansată pentru turneul din 2010. Artista a anunțat noua melodie oficială FIFA pentru CM 2026, intitulată „Dai Dai”, realizată împreună cu artistul nigerian Burna Boy.

Piesa va fi lansată oficial pe 14 mai, iar primul teaser a fost publicat deja pe rețelele sociale. Clipul a fost filmat pe celebrul stadion Maracanã, din Brazilia, și o arată pe Shakira dansând alături de mai mulți artiști și suporteri îmbrăcați în culorile echipelor naționale, scrie Sport Bible.

Shakira lansează „Dai Dai”

În teaser se aud versuri motivaționale în limba engleză, iar stilul melodiei combină ritmurile latino cu influențe afrobeats. FIFA și Shakira au promovat piesa cu mesajul „We are ready”, în pregătirea turneului care va avea loc în SUA, Canada și Mexic.

Noul imn oficial al Campionatului Mondial de Fotbal

Pentru Shakira, aceasta este o nouă asociere cu Campionatul Mondial. Artista a devenit una dintre vocile emblematice ale competiției după hitul „Waka Waka (This Time for Africa)” de la CM 2010 din Africa de Sud. Ea a mai cântat și „La La La (Brazil 2014)” pentru turneul din Brazilia.

Fanii au reacționat imediat pe rețelele sociale, mulți spunând că „Shakira a salvat din nou Campionatul Mondial” și că noua melodie are șanse să devină unul dintre hiturile verii.

Un fan a scris: „Sună atât de bine încât ar trebui deja să-i oferim Shakirei o pensie pe viață, ca să poată face toate melodiile Campionatului Mondial.” Un al doilea a spus: „Shakira intervine ca unul dintre Avengers ca să salveze acest Campionat Mondial.” Un al treilea a comentat: „Nimeni în afară de Shakira nu ar trebui să mai facă vreodată melodia Cupei Mondiale și chiar cred asta.” Iar un al patrulea a scris: „O piesă lansată de Shakira într-un an de Campionat Mondial este exact ceea ce are nevoie toată lumea.”

Shakira a devenit un adevărat simbol al Cupei Mondiale

Deși naționala Columbiei, țara de origine a cântăreței, nu mai este forța de altădată la nivel internațional, echipa s-a calificat din nou la Campionatul Mondial și speră să treacă de o grupă din care mai fac parte RD Congo, Uzbekistan și Portugalia.

Odată cu noul format extins la 48 de echipe, până la trei selecționate din fiecare dintre cele 12 grupe se pot califica în faza optimilor de finală. Cele mai bune opt echipe clasate pe locul trei vor avansa în fazele eliminatorii, alături de primele două clasate din fiecare grupă. Campionatul Mondial FIFA 2026 va începe pe 11 iunie și se va încheia pe 19 iulie, fiind organizat în premieră de trei țări: Statele Unite, Canada și Mexic.

