„Blestemul” Met Gala: s-au despărțit după ce și-au oficializat relația! Evenimentul a fost cu ghinion pentru aceste vedete

Luni, 4 mai, a avut loc Met Gala 2026, un eveniment extrem de important pentru elitele din America. Gala caritabilă are loc anual la Metropolitan Museum of Art (The Met) din New York City, la Institutul de Costume (Costume Institute). Vedetele nu ratează ocazia de a își etala ținutele extravagante, noii parteneri de viață sau pentru a anunța că vor avea un copil.

Dar există și cupluri de vedete care s-au despărțit după ce și-au oficializat relația în cadrul acestui eveniment. CANCAN.ro vă prezintă o colecție de perechi care nu au trecut testul timpului și au ales să își spună adio, la scurt timp după ce au oficializat relația în cadrul Met Gala.

Vedete care s-au despărțit după Met Gala

De-a lungul anilor, speculațiile privind un „blestem Met Gala” au urmărit celebrul eveniment caritabil. Fanii au observat un tipar: numeroase vedete s-au despărțit la scurt timp după participarea la „cea mai mare seară a modei”.

Îți prezentăm mai jos, pe scurt, cuplurile care și-au spus adio după ce și-au oficializat iubirea.

Phoebe Bridgers și Paul Mescal

Au vorbit pentru prima dată pe X, în 2020, iar un an mai târziu și-au oficializat relația. Phoebe Bridgers și Paul Mescal au apărut împreună la Met Gala 2022, iar la începutul anului 2023 iubirea lor a devenit istorie!

„Încă există tentația să spui: «Lăsați-mă în pace. Este viața mea». Dar, pe cât posibil, viața mea privată va rămâne privată”, spunea Paul Mescal în 2023, pentru Vanity Fair.

Miley Cyrus și Liam Hemsworth

S-au căsătorit în decembrie 2018, în Tennessee, iar în 2019 au apărut la Met Gala în ținute asortate. Câteva luni mai târziu, în august, cei doi s-au despărțit la mai puțin de un an de la nuntă.

„Liam și Miley au decis să se separe pentru moment. Evoluând constant atât ca parteneri, cât și ca indivizi, au hotărât că aceasta este cea mai bună decizie pentru ei, în timp ce se concentrează asupra propriei persoane și a carierei”, declara atunci un reprezentant al artistei pentru PEOPLE.

Kim Kardashian și Pete Davidson

Au fost văzuți împreună în 2021, de Halloween, și au apărut oficial la cina corespondenților de la Casa Albă în aprilie 2022. Câteva zile mai târziu, și-au făcut apariția la Met Gala, unde Kim a purtat rochia celebrei Marilyn Monroe. În august 2022, s-au despărțit oficial din cauza „programelor foarte încărcate”.

Robert Pattinson și FKA twigs

Cele două vedete și-au început relația în 2014 și s-au logodit un an mai târziu. În 2015 au apărut împreună la Met Gala și în octombrie 2017 s-au despărțit oficial.

„El este într-un turneu de promovare, iar ea lucrează la noul album. Cred că totul ține de timing”, a declarat o sursă pentru PEOPLE.

Kylie Jenner și Travis Scott

Au avut o relație cu numeroase împăcări și despărțiri între 2017 și 2023. În 2018, au debutat pe covorul roșu de la Met Gala ca părinți, apoi au luat o pauză în 2019. S-au împăcat și au devenit părinți a doua oară, în 2022, pentru ca un an mai târziu să se despartă din nou.

Lili Reinhart și Cole Sprouse

Cele două vedete din „Riverdale” și-au făcut debutul oficial la Met Gala 2018, dar se pare că „blestemul despărțirilor” s-a prins de ei! S-au despărțit definitiv în 2020, după ce au susținut că relația lor a fost „cât se poate de reală”.

Grimes și Elon Musk

Elon Musk și cântăreața canadiană Grimes au fost văzuți pentru prima dată împreună la Met Gala 2018. S-au despărțit în 2021, iar în anul următor s-au împăcat. În ziua în care artista a recunoscut că se iubesc din nou, Elon a anunțat pe X că s-au despărțit iar. Cei doi au împreună trei copii: X Æ A-Xii, Exa Dark Sideræl și Techno Mechanicus.

Selena Gomez și The Weeknd

S-au cunoscut la prezentarea Victoria’s Secret Fashion Show din 2015 și au fost surprinși ulterior la o întâlnire romantică în Giorgio Baldi. Selena Gomez și The Weeknd și-au oficializat relația pe covorul roșu de la Met Gala 2017. După 5 luni de la eveniment, surse apropiate au confirmat despărțirea.

Gigi Hadid și Zayn Malik

Cele două vedete au avut o relație cu numeroase despărțiri și împăcări între 2015 și 2021. Au împreună o fiică pe nume Khai și și-au făcut debutul ca pereche pe covorul roșu la Met Gala 2016. Ce a urmat este istorie!

Sarah Silverman și Michael Sheen

Și-au început relația în februarie 2014, dar Sarah Silverman și Michael Sheen și-au făcut debutul oficial ca și cuplu la Met Gala. Au rămas împreună aproape patru ani. Silverman a anunțat pe X, în 2017, că s-au despărțit „în mod conștient” de Crăciun.

Kirsten Dunst și Jake Gyllenhaal

Au participat la primul lor eveniment pe covorul roșu ca și cuplu la Met Gala 2003. Actorul a început relația cu Dunst în 2002, după ce sora lui, Maggie Gyllenhaal, i-a făcut cunoștință cu ea. În iulie 2004, s-au despărțit.

„Kirsten și Jake au rămas cei mai buni prieteni”, declara atunci reprezentantul actorului, potrivit PEOPLE.

