Vedetă TV, găsită moartă într-o vilă din Mallorca, în timpul vacanței cu familia. Ce au descoperit polițiștii pe trupul său

Jake Hall, fost participant al show-ului de televiziune „The Only Way Is Essex”, a fost găsit fără viață în Mallorca. Vedeta TV avea doar 35 de ani și se afla într-o vilă de pe insula spaniolă, prezentând răni la cap. Află mai multe detalii în rândurile următoare!

Jake Hall a murit la 35 de ani

Potrivit primelor informații oficiale, vedeta de reality show prezenta răni la cap provocate de cioburi de sticlă. Prima ipoteză a anchetatorilor este lovirea accidentală cu capul de o ușă din sticlă. Polițiștii au interogat deja patru bărbați și două femei care se aflau cazate în vilă, potrivit The Guardian.

Spanish Civil Guard investighează incidentul, despre care se crede că ar fi fost o moarte accidentală, la ora transmiterii acestei știri.

Unde a fost găsit Jake Hall

Potrivit presei internaționale, oamenii legii au fost chemați la proprietatea de vacanță din Santa Margalida, în nordul insulei, în jurul orei 7:30 dimineața, miercuri. Nu au fost efectuate arestări. Autopsia urmează să fie realizată în Palma, capitala insulei Mallorca.

„Oferim sprijin familiei unui cetățean britanic care a murit în Spania și suntem în contact cu autoritățile locale”, a mărturisit un purtător de cuvânt al Ministerului britanic de Externe.

Vedeta se afla în vacanță cu familia

Tânărul de 35 de ani se afla în Mallorca alături de familia sa. Acesta a publicat mai multe imagini pe contul său de Instagram din vacanța petrecută pe insulă. Cu câteva momente înainte de tragedie, acesta a publicat și un mesaj:

„Viața este uneori de rahat, dar voi încerca să îmi amintesc lucrurile bune — mă uit prin tot felul de lucruri — doar creez artă — în multe forme”, a scris acesta.

Jake Hall petrecea mult timp în Mallorca, unde avea și o a doua locuință. Recent, prezentase public o sculptură realizată pe insulă.

Omagiul emoționant al echipei „The Only Way Is Essex”

Echipa de producție a emisiunii din care a făcut parte i-a adus un omagiu printr-un comunicat public:

„Jake a făcut parte din familia Towie timp de mai mulți ani și transmitem cele mai sincere condoleanțe familiei și prietenilor săi după această veste extrem de tristă.”

Jake Hall era tatăl unei fiice pe nume River, pe care o are împreună cu Missé Beqiri, vedetă a emisiunii „Ladies of London”.

