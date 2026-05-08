Acasă » Știri » Cum arată vila de 40 de milioane de dolari a Madonnei. Are 13 camere

Cum arată vila de 40 de milioane de dolari a Madonnei. Are 13 camere

De: Irina Vlad 08/05/2026 | 06:40
Cum arată vila de 40 de milioane de dolari a Madonnei. Are 13 camere

Reședința Madonnei (66 de ani) din New York, evaluată la 40 de milioane de dolari, se remarcă printr-un interior plin de personalitate, finisaje luxoase și numeroase capodopere semnate de artiști celebri, precum Keith Haring și Jean-Michel Basquiat. Expertul în modă și influencerul francez Lyas a oferit o privire rară în interiorul casei georgiene cu trei fațade a artistei, situată în Upper East Side.

Într-un videoclip postat pe TikTok și Instagram, francezul @Lyas a spus: „Oameni buni, este o nenbunie. Sunt în casa Madonnei”, înainte de a filma interiorul reședinței spațioase, care are 13 dormitoare. Înfluencerul a început turul prezentând niște uși duble negre ce duc spre un hol cu pardoseală din gresie și o scară vopsită în negru, evidențiată de o fotografie vintage înrămată cu Madonna – vezi imaginile în galeria foto de mai jos.

Vila de 40 de milioane de dolari a Madonnei/ sursă foto: TikTok

Cum arată casa de 40 de milioane de dolari a Madonnei

La etaj, o masă mare de dining, decorată cu lumânări aprinse, era așezată pe un covor geometric, sub un candelabru modern și luxos. Pe perete trona un portret uriaș alb-negru al Madonnei, întinsă pe un scaun, realizat de renumitul fotograf Steven Klein. Lyas a filmat apoi în biroul artistei, unde rafturile erau pline cu distincții precum premiile Globul de Aur și trofeul primit din partea Rock & Roll Hall of Fame.

În încăpere se afla și o canapea albă, un birou, o măsuță de cafea cu un aranjament floral roz, fotografii de familie și numeroase opere de artă expuse în diverse colțuri. Zona de living includea un șemineu, un spațiu de relaxare și un colț dedicat muzicii, unde se aflau un pian și mai multe chitare.

„Asta pare o întrunire secretă”, a glumit influencerul, referindu-se la atmosfera întunecată a încăperii, înainte de a arăta o fotografie înrămată a Reginei Pop alături de fostul președinte Barack Obama, semnată chiar de acesta.

În cameră se afla și o operă de artă originală semnată de Keith Haring, o schiță rară a Madonnei realizată de Jean Michel Basquiat, precum și obiecte de colecție, inclusiv albume ilustrate și o mașină de scris care conține versiuni revizuite ale scenariului filmului său din 1987, „Who’s That Girl”.

Înainte de a urca la etaj, într-o cameră elegantă și plină de farmec, influencerul francez a întâlnit-o pe Madonna, care stătea pe un scaun și fuma un trabuc: „Oh, bună”, a spus Lyas, determinând-o pe cântăreața să-l salute nonșalant, în timp ce trăgea din trabuc. Cei doi explorează împreună dressingul, decorat integral în alb, dotat cu mai multe oglinzi, o masă de toaletă și un spațiu special amenajat pentru produsele de machiaj și păr. Mai multe aplice și un candelabru mare luminau încăperea într-o lumină difuză.

Madonna, apariție surpriză la festivalul Coachella. Mesajul ei bizar i-a uimit pe fani: „E un cerc complet”

„Like a virgin”, 40 de ani mai târziu – Madonna recreează look-ul de mireasă care a făcut-o celebră

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cabral, prima reacție după ce s-a spus că ar divorța de Andreea Ibacka: „Am plecat cu părere de rău”
Știri
Cabral, prima reacție după ce s-a spus că ar divorța de Andreea Ibacka: „Am plecat cu părere de…
Rareș Cojoc a recunoscut ce relație are cu partenera de dans, Andreea Matei: ”Ne potrivim foarte bine”
Știri
Rareș Cojoc a recunoscut ce relație are cu partenera de dans, Andreea Matei: ”Ne potrivim foarte bine”
Trump susține că a avut o discuție excelentă cu von der Leyen, dar lansează noi amenințări
Mediafax
Trump susține că a avut o discuție excelentă cu von der Leyen, dar...
Angajații Metrorex răsuflă ușurați după căderea Guvernului Bolojan. Lider de sindicat: „Este o gură de oxigen. Oamenii au trăit un stres foarte mare”
Gandul.ro
Angajații Metrorex răsuflă ușurați după căderea Guvernului Bolojan. Lider de sindicat: „Este o...
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
Prosport.ro
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu...
Lideri religioși avertizați să „se pregătească” pentru dezvăluiri despre OZN-uri care ar putea schimba interpretarea Bibliei
Adevarul
Lideri religioși avertizați să „se pregătească” pentru dezvăluiri despre OZN-uri care ar putea...
Papa Leon a sunat la bancă să îşi schimbe adresa. Angajata a crezut că este o farsă şi i-a închis telefonul în nas
Digi24
Papa Leon a sunat la bancă să îşi schimbe adresa. Angajata a crezut...
CIA îl contrazice pe Trump. Raportul care dezvăluie capacitățile Iranului
Mediafax
CIA îl contrazice pe Trump. Raportul care dezvăluie capacitățile Iranului
Parteneri
Actrița care a șocat pe toată lumea! După ce a slăbit enorm, acum a trecut la operații estetice. Fanii nici nu au mai recunoscut-o
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Actrița care a șocat pe toată lumea! După ce a slăbit enorm, acum a trecut...
FOTO. Sorana Cîrstea, apariție strălucitoare la Roma. A trecut peste despărțirea de fiul lui Ion Țiriac
Prosport.ro
FOTO. Sorana Cîrstea, apariție strălucitoare la Roma. A trecut peste despărțirea de fiul lui Ion...
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
„Casa la 1 euro” în Italia este doar marketing. Factura plătită de o familie după 4 ani în Sardinia arată că italienii nu dau nimic gratis
Click.ro
„Casa la 1 euro” în Italia este doar marketing. Factura plătită de o familie după...
Presupus bilet de adio al lui Jeffrey Epstein, dezvăluit de un judecător federal: „M-au anchetat luni întregi. N-au găsit nimic”
Digi 24
Presupus bilet de adio al lui Jeffrey Epstein, dezvăluit de un judecător federal: „M-au anchetat...
Propunere surpriză din Parlament: Poate fi Ilie Bolojan desemnat din nou premier
Digi24
Propunere surpriză din Parlament: Poate fi Ilie Bolojan desemnat din nou premier
Dedeman: Gadget-uri la reduceri pentru șoferi. Cât costă o camera de bord 4K și accesoriul auto disponibil la doar 78 de lei
Promotor.ro
Dedeman: Gadget-uri la reduceri pentru șoferi. Cât costă o camera de bord 4K și accesoriul...
BANCUL ZILEI. - Măi, Ioane! Ție îți plac babele?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. - Măi, Ioane! Ție îți plac babele?
Telefonul „inspirat” de iPhone a debutat în România
go4it.ro
Telefonul „inspirat” de iPhone a debutat în România
Femeia care a condus din umbră Italia medievală!
Descopera.ro
Femeia care a condus din umbră Italia medievală!
De ce nu se lansează GTA VI pe PC? Explicațiile publisher-ului
Go4Games
De ce nu se lansează GTA VI pe PC? Explicațiile publisher-ului
Angajații Metrorex răsuflă ușurați după căderea Guvernului Bolojan. Lider de sindicat: „Este o gură de oxigen. Oamenii au trăit un stres foarte mare”
Gandul.ro
Angajații Metrorex răsuflă ușurați după căderea Guvernului Bolojan. Lider de sindicat: „Este o gură de...
ULTIMA ORĂ
Cabral, prima reacție după ce s-a spus că ar divorța de Andreea Ibacka: „Am plecat cu părere ...
Cabral, prima reacție după ce s-a spus că ar divorța de Andreea Ibacka: „Am plecat cu părere de rău”
„Blestemul” Met Gala: s-au despărțit după ce și-au oficializat relația! Evenimentul a fost cu ...
„Blestemul” Met Gala: s-au despărțit după ce și-au oficializat relația! Evenimentul a fost cu ghinion pentru aceste vedete
Rareș Cojoc a recunoscut ce relație are cu partenera de dans, Andreea Matei: ”Ne potrivim foarte ...
Rareș Cojoc a recunoscut ce relație are cu partenera de dans, Andreea Matei: ”Ne potrivim foarte bine”
Ingredientul din bucătărie care ne ajută să ne curățăm terasa. Trucul simplu care elimină mușchiul ...
Ingredientul din bucătărie care ne ajută să ne curățăm terasa. Trucul simplu care elimină mușchiul și algele
Orașele din România în care ninge începând de mâine, potrivit meteorologilor Accuweather
Orașele din România în care ninge începând de mâine, potrivit meteorologilor Accuweather
E oficial! Mihaela Rădulescu revine în media, după dubla tragedie din viața ei: ”Felix ar fi fost ...
E oficial! Mihaela Rădulescu revine în media, după dubla tragedie din viața ei: ”Felix ar fi fost mândru”
Vezi toate știrile