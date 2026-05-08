Cum arată vila de 40 de milioane de dolari a Madonnei. Are 13 camere

Reședința Madonnei (66 de ani) din New York, evaluată la 40 de milioane de dolari, se remarcă printr-un interior plin de personalitate, finisaje luxoase și numeroase capodopere semnate de artiști celebri, precum Keith Haring și Jean-Michel Basquiat. Expertul în modă și influencerul francez Lyas a oferit o privire rară în interiorul casei georgiene cu trei fațade a artistei, situată în Upper East Side.

Într-un videoclip postat pe TikTok și Instagram, francezul @Lyas a spus: „Oameni buni, este o nenbunie. Sunt în casa Madonnei”, înainte de a filma interiorul reședinței spațioase, care are 13 dormitoare. Înfluencerul a început turul prezentând niște uși duble negre ce duc spre un hol cu pardoseală din gresie și o scară vopsită în negru, evidențiată de o fotografie vintage înrămată cu Madonna – vezi imaginile în galeria foto de mai jos.

La etaj, o masă mare de dining, decorată cu lumânări aprinse, era așezată pe un covor geometric, sub un candelabru modern și luxos. Pe perete trona un portret uriaș alb-negru al Madonnei, întinsă pe un scaun, realizat de renumitul fotograf Steven Klein. Lyas a filmat apoi în biroul artistei, unde rafturile erau pline cu distincții precum premiile Globul de Aur și trofeul primit din partea Rock & Roll Hall of Fame.

În încăpere se afla și o canapea albă, un birou, o măsuță de cafea cu un aranjament floral roz, fotografii de familie și numeroase opere de artă expuse în diverse colțuri. Zona de living includea un șemineu, un spațiu de relaxare și un colț dedicat muzicii, unde se aflau un pian și mai multe chitare.

„Asta pare o întrunire secretă”, a glumit influencerul, referindu-se la atmosfera întunecată a încăperii, înainte de a arăta o fotografie înrămată a Reginei Pop alături de fostul președinte Barack Obama, semnată chiar de acesta.

În cameră se afla și o operă de artă originală semnată de Keith Haring, o schiță rară a Madonnei realizată de Jean Michel Basquiat, precum și obiecte de colecție, inclusiv albume ilustrate și o mașină de scris care conține versiuni revizuite ale scenariului filmului său din 1987, „Who’s That Girl”.

Înainte de a urca la etaj, într-o cameră elegantă și plină de farmec, influencerul francez a întâlnit-o pe Madonna, care stătea pe un scaun și fuma un trabuc: „Oh, bună”, a spus Lyas, determinând-o pe cântăreața să-l salute nonșalant, în timp ce trăgea din trabuc. Cei doi explorează împreună dressingul, decorat integral în alb, dotat cu mai multe oglinzi, o masă de toaletă și un spațiu special amenajat pentru produsele de machiaj și păr. Mai multe aplice și un candelabru mare luminau încăperea într-o lumină difuză.

