Horoscop rune azi, 8 mai 2026. Zodia care nu trebuie să facă investiții financiare: riscă să piardă tot ce a acumulat!

De: Irina Maria Daniela 08/05/2026 | 07:00
Horoscop rune azi, 8 mai 2026. Ziua de vineri le aduce provocări mari unor nativi. Runele prezic faptul că o zodie nu trebuie să facă investiții financiare, deoarece riscă să piardă totul, iar altă zodie trebuie să fie atentă la cei din jur. Are în cercul de prieteni sau de colegi „șerpișori” care vor încerca să îi „muște”. Află și tu, din rândurile următoare, ce te așteaptă!

Zodia Berbec – runa Othila

Reprezintă gardul curții tale, dar și genetica, moștenirea ancestrală. Energia ei înseamnă proprietate, prosperitate, promisiuni și posesiuni. Familia este tot ceea ce te face să te simți în siguranță. Este castelul tău și e conectată la energia zeului tată Odin, care anunță vremuri bune pentru aceste domenii. Continuă să îți aperi și să îți dezvolți casa, curtea – vei fi protejat!

Zodia Taur – runa Teiwaz

Trebuie să te uiți mai bine la tine și fundația ființei tale. Vei găsi cele mai profunde nevoi și cele mai puternice resurse pentru a le face față. Vei avea noi parteneriate care cer multă muncă, dar ambii trebuie să depuneți eforturi. Ai nevoie de răbdare sau vei deveni cel mai mare dușman al tău.

Zodia Gemeni – runa Odin

Această rună de azi, 8 mai, te ajută să te concentrezi la învățat și să crești personal. Fiecare experiență va veni cu lecții de viață noi și alte perspective. Fii atent la mesajele ascunse! Acceptă provocările cu deschidere. Înțelepciunea pe care o vei dobândi azi te va ajuta în viitor.

Zodia Rac – runa Eiwaz cu fața în jos

Trebuie să te oprești puțin din rutina ta și să te focusezi pe sănătate. Trebuie să îți încarci bateriile pentru a fi pregătit de călătoria pe care runele o prezic. Nu le acorda noilor prieteni sau colegi încrederea ta totală, fii puțin mai rezervat. Unii nu îți vor binele… Cu această înțelepciune poți să răstorni orice situație neplăcută în avantajul tău.

Zodia Leu – runa Gebo inversată

Unii parteneri îți vor arăta animozitățile pe care le au față de tine. Răsar în mintea ta gânduri pentru o nouă poveste de iubire. Mai ai talente ascunse pe care ar trebui să le descoperi și să le arăți lumii întregi. Azi, ascultă mesajele pe care runa iubirii și a iertării ți le arată.

Zodia Fecioară – runa Jera

Ziua vine cu un rezultat pozitiv în acțiunile tale, dar nu te lăuda prea mult cu victoriile obținute. Ești aproape de un real succes, dar mai trebuie să treci prin câteva etape ale unui ciclu karmic. Vei recolta ceea ce ai semănat, dar pentru asta vei depune un mare efort. Nu te relaxa, riști să pierzi ce ai construit!

Zodia Balanță – runa Nauthiz

Trebuie să aștepți vremuri mai bune. Este mai bine să regândești unele planuri prea îndrăznețe pentru momentul de față, implică prea multe schimbări. Ai grijă de tine! Nu te descuraja și fă tot posibilul să alungi orice stare proastă poți avea. Dacă vei fi pesimist azi, cei din jurul tău te vor evita. Nu acționa, așteaptă cu calm și răbdare.

Zodia Scorpion – runa Sowulo cu fața în sus

Runa de azi îți arată, din nou, că ești o persoană care vrea să dețină controlul. Trebuie să renunți, totuși, la asta și să îți oferi puțin timp pentru tine. Nu te mai îngrijora pentru lucrurile pe care nu le poți controla. Lasă oamenii din jur să își găsească propria cale, să facă propriile greșeli ca să își învețe lecțiile.

Zodia Săgetător – runa Wunjo cu fața în sus

Ziua de vineri anunță o călătorie importantă care va începe pentru tine sau altă persoană care vrea să vină la tine. Experiența va avea un mare succes, mai ales dacă este vorba de un proiect nou sau o aventură. Nu îi uita pe cei care te-au ajutat, este bine să le arăți recunoștință. Ei te-au ajutat să ajungi în acest moment al vieții tale.

Zodia Capricorn – runa Berkana inversată

O creștere sau un progres se va confrunta azi cu o încetinire. Afacerile, profitul sau recoltele vor stagna. Nu este un moment bun să întreprinzi noi acțiuni. Atenție la oamenii din jurul tău care nu sunt sinceri. Este mai bine să îi eviți sau să îi elimini complet din anturajul tău. Amână orice investiție care pare riscantă, mai bine ții de bani. Azi trebuie să înveți să crești mental și, de ce nu, fizic!

Zodia Vărsător – runa Ehwaz

Azi ai parte de o susținere puternică! Vei avea parte de un progres puternic în scopurile tale. Dar nu uita că ți tu, la rândul tău, trebuie să fii susținător și loial celor din jur. Poți să te mândrești cu succesul tău, dar rămâi smerit și umil pe toată perioada călătoriei spre final.

Zodia Pești – runa Inguz

Te simți izolat azi, mai ales în călătoria ta spirituală. Nu îți face probleme! Există un foc de inspirație care te susține să evoluezi și să mergi înainte. Tot ce trebuie să faci este să hrănești acel foc cu perseverență, să cauți răspunsuri și să scapi de întrebările irelevante. Trăiește doar în prezent!

