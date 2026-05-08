Acasă » Știri » O mai ții minte pe Diana Constantin de la Insula Iubirii sezonul 3? Cum arată și cu ce se ocupă acum

O mai ții minte pe Diana Constantin de la Insula Iubirii sezonul 3? Cum arată și cu ce se ocupă acum

De: Irina Maria Daniela 08/05/2026 | 07:30
O mai ții minte pe Diana Constantin de la Insula Iubirii sezonul 3? Sursa foto: capturi Antena 1

Diana Constantin este una dintre concurentele de la Insula Iubirii sezonul 3 care a făcut istorie în online. Tânăra a revenit în atenția publicului după ce fanii au fost curioși să afle ce mai face Ben, dar și cu ce se ocupă ea în prezent. Află, în rândurile următoare, ce face și cum arată acum Diana!

Bruneta a fost una dintre cele mai controversate concurente din sezonul 3 al emisiunii de la Antena 1. A participat alături de Ben, bărbatul pe care îl considera sufletul ei pereche. Cu toate astea, relația lor a luat o turnură neașteptată pe parcursul filmărilor din Thailanda.

O mai ții minte pe Diana Constantin de la Insula Iubirii?

În prezent, Diana Constantin arată total diferit față de aparițiile ei din cadrul emisiunii de la Antena 1. Pare că este mult mai liniștită și fericită cu noua ei meserie. Diana lucrează într-o florărie modernă, situată într-un mall din Capitală. Vinde flori și aranjamente florare pentru cei pretențioși.

Pe lângă acest job, fosta concurentă de la Insula Iubirii promovează online afacerea și pe TikTok – Social Media Specialist. Diana filmează și postează clipuri în care le prezintă utilizatorilor ce aranjamente florale realizează, în speranța că va crește vânzările.

Fanii ei au rămas uimiți de schimbarea radicală de care Diana a dat dovadă. De la look la atitudine, tânăra pare a fi un alt om!

Ce ar face Ben, fostul concurent de la Insula Iubirii

În unul dintre comentariile primite pe TikTok la clipurile video, Diana Constantin a fost întrebată despre Ben, fostul ei iubit.

„Ce mai face Ben?”, i-a scris o utilizatoare.

„Bine, este acasă cu copilul”, a răspuns tânăra, adăugând un emoji care râde. Evident, comentariul pare pus în spirit de glumă.

Sursa foto: captură Tiktok

Diana l-a înșelat pe Ben la Insula Iubirii

Șatena s-a făcut remarcată în cadrul emisiunii prin stilul ei nonconformist, replicile acide și lipsa de inhibiții. A avut, la vremea respectivă, o atitudine ieșită din tiparele vremii. Ba mai mult, era sfidătoare față de toate persoanele care nu îi erau pe plac sau situațiile care nu îi conveneau.

În cadrul emisiunii Insula Iubirii a dezvăluit momente intime din viața lor personală, făcând afirmații care îl puneau într-o lumină proastă și râzând de el în mod public. Diana a căzut în păcat cu ispita Andi, cu care spera că va avea o relație, și s-a despărțit de Ben. Din păcate pentru ea, Andi nu și-a dorit o relație serioasă.

Diana s-a cuplat cu Aurel, concurent în sezonul 3

La scurt timp de la reîntoarcerea din Thailanda, Diana Constantin s-a cuplat cu Aurel, fost concurent în sezonul 3. Cei doi s-au înscris apoi la sezonul 5 al emisiunii Insula iubirii. Cum era de așteptat, relația celor doi nu a durat și telespectatorii s-au așteptat la asta, cunoscându-le caracterul de la prima lor apariție.

CITEȘTE ȘI:

Andrei Rotaru a ajuns la medic după despărțirea de Cristina. Trece prin transformări uriașe

Scandal între Naba Salem și fosta iubită a fratelui ei. Replica vedetei a aprins internetul

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cabral, prima reacție după ce s-a spus că ar divorța de Andreea Ibacka: „Am plecat cu părere de rău”
Știri
Cabral, prima reacție după ce s-a spus că ar divorța de Andreea Ibacka: „Am plecat cu părere de…
Rareș Cojoc a recunoscut ce relație are cu partenera de dans, Andreea Matei: ”Ne potrivim foarte bine”
Știri
Rareș Cojoc a recunoscut ce relație are cu partenera de dans, Andreea Matei: ”Ne potrivim foarte bine”
Trump susține că a avut o discuție excelentă cu von der Leyen, dar lansează noi amenințări
Mediafax
Trump susține că a avut o discuție excelentă cu von der Leyen, dar...
Angajații Metrorex răsuflă ușurați după căderea Guvernului Bolojan. Lider de sindicat: „Este o gură de oxigen. Oamenii au trăit un stres foarte mare”
Gandul.ro
Angajații Metrorex răsuflă ușurați după căderea Guvernului Bolojan. Lider de sindicat: „Este o...
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
Prosport.ro
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu...
Lideri religioși avertizați să „se pregătească” pentru dezvăluiri despre OZN-uri care ar putea schimba interpretarea Bibliei
Adevarul
Lideri religioși avertizați să „se pregătească” pentru dezvăluiri despre OZN-uri care ar putea...
Papa Leon a sunat la bancă să îşi schimbe adresa. Angajata a crezut că este o farsă şi i-a închis telefonul în nas
Digi24
Papa Leon a sunat la bancă să îşi schimbe adresa. Angajata a crezut...
CIA îl contrazice pe Trump. Raportul care dezvăluie capacitățile Iranului
Mediafax
CIA îl contrazice pe Trump. Raportul care dezvăluie capacitățile Iranului
Parteneri
Actrița care a șocat pe toată lumea! După ce a slăbit enorm, acum a trecut la operații estetice. Fanii nici nu au mai recunoscut-o
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Actrița care a șocat pe toată lumea! După ce a slăbit enorm, acum a trecut...
FOTO. Sorana Cîrstea, apariție strălucitoare la Roma. A trecut peste despărțirea de fiul lui Ion Țiriac
Prosport.ro
FOTO. Sorana Cîrstea, apariție strălucitoare la Roma. A trecut peste despărțirea de fiul lui Ion...
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
„Casa la 1 euro” în Italia este doar marketing. Factura plătită de o familie după 4 ani în Sardinia arată că italienii nu dau nimic gratis
Click.ro
„Casa la 1 euro” în Italia este doar marketing. Factura plătită de o familie după...
Presupus bilet de adio al lui Jeffrey Epstein, dezvăluit de un judecător federal: „M-au anchetat luni întregi. N-au găsit nimic”
Digi 24
Presupus bilet de adio al lui Jeffrey Epstein, dezvăluit de un judecător federal: „M-au anchetat...
Propunere surpriză din Parlament: Poate fi Ilie Bolojan desemnat din nou premier
Digi24
Propunere surpriză din Parlament: Poate fi Ilie Bolojan desemnat din nou premier
Dedeman: Gadget-uri la reduceri pentru șoferi. Cât costă o camera de bord 4K și accesoriul auto disponibil la doar 78 de lei
Promotor.ro
Dedeman: Gadget-uri la reduceri pentru șoferi. Cât costă o camera de bord 4K și accesoriul...
BANCUL ZILEI. - Măi, Ioane! Ție îți plac babele?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. - Măi, Ioane! Ție îți plac babele?
Telefonul „inspirat” de iPhone a debutat în România
go4it.ro
Telefonul „inspirat” de iPhone a debutat în România
Femeia care a condus din umbră Italia medievală!
Descopera.ro
Femeia care a condus din umbră Italia medievală!
De ce nu se lansează GTA VI pe PC? Explicațiile publisher-ului
Go4Games
De ce nu se lansează GTA VI pe PC? Explicațiile publisher-ului
Angajații Metrorex răsuflă ușurați după căderea Guvernului Bolojan. Lider de sindicat: „Este o gură de oxigen. Oamenii au trăit un stres foarte mare”
Gandul.ro
Angajații Metrorex răsuflă ușurați după căderea Guvernului Bolojan. Lider de sindicat: „Este o gură de...
ULTIMA ORĂ
Cabral, prima reacție după ce s-a spus că ar divorța de Andreea Ibacka: „Am plecat cu părere ...
Cabral, prima reacție după ce s-a spus că ar divorța de Andreea Ibacka: „Am plecat cu părere de rău”
„Blestemul” Met Gala: s-au despărțit după ce și-au oficializat relația! Evenimentul a fost cu ...
„Blestemul” Met Gala: s-au despărțit după ce și-au oficializat relația! Evenimentul a fost cu ghinion pentru aceste vedete
Rareș Cojoc a recunoscut ce relație are cu partenera de dans, Andreea Matei: ”Ne potrivim foarte ...
Rareș Cojoc a recunoscut ce relație are cu partenera de dans, Andreea Matei: ”Ne potrivim foarte bine”
Ingredientul din bucătărie care ne ajută să ne curățăm terasa. Trucul simplu care elimină mușchiul ...
Ingredientul din bucătărie care ne ajută să ne curățăm terasa. Trucul simplu care elimină mușchiul și algele
Orașele din România în care ninge începând de mâine, potrivit meteorologilor Accuweather
Orașele din România în care ninge începând de mâine, potrivit meteorologilor Accuweather
E oficial! Mihaela Rădulescu revine în media, după dubla tragedie din viața ei: ”Felix ar fi fost ...
E oficial! Mihaela Rădulescu revine în media, după dubla tragedie din viața ei: ”Felix ar fi fost mândru”
Vezi toate știrile