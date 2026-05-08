O mai ții minte pe Diana Constantin de la Insula Iubirii sezonul 3? Cum arată și cu ce se ocupă acum

Diana Constantin este una dintre concurentele de la Insula Iubirii sezonul 3 care a făcut istorie în online. Tânăra a revenit în atenția publicului după ce fanii au fost curioși să afle ce mai face Ben, dar și cu ce se ocupă ea în prezent. Află, în rândurile următoare, ce face și cum arată acum Diana!

Bruneta a fost una dintre cele mai controversate concurente din sezonul 3 al emisiunii de la Antena 1. A participat alături de Ben, bărbatul pe care îl considera sufletul ei pereche. Cu toate astea, relația lor a luat o turnură neașteptată pe parcursul filmărilor din Thailanda.

O mai ții minte pe Diana Constantin de la Insula Iubirii?

În prezent, Diana Constantin arată total diferit față de aparițiile ei din cadrul emisiunii de la Antena 1. Pare că este mult mai liniștită și fericită cu noua ei meserie. Diana lucrează într-o florărie modernă, situată într-un mall din Capitală. Vinde flori și aranjamente florare pentru cei pretențioși.

Pe lângă acest job, fosta concurentă de la Insula Iubirii promovează online afacerea și pe TikTok – Social Media Specialist. Diana filmează și postează clipuri în care le prezintă utilizatorilor ce aranjamente florale realizează, în speranța că va crește vânzările.

Fanii ei au rămas uimiți de schimbarea radicală de care Diana a dat dovadă. De la look la atitudine, tânăra pare a fi un alt om!

Ce ar face Ben, fostul concurent de la Insula Iubirii

În unul dintre comentariile primite pe TikTok la clipurile video, Diana Constantin a fost întrebată despre Ben, fostul ei iubit.

„Ce mai face Ben?”, i-a scris o utilizatoare. „Bine, este acasă cu copilul”, a răspuns tânăra, adăugând un emoji care râde. Evident, comentariul pare pus în spirit de glumă.

Diana l-a înșelat pe Ben la Insula Iubirii

Șatena s-a făcut remarcată în cadrul emisiunii prin stilul ei nonconformist, replicile acide și lipsa de inhibiții. A avut, la vremea respectivă, o atitudine ieșită din tiparele vremii. Ba mai mult, era sfidătoare față de toate persoanele care nu îi erau pe plac sau situațiile care nu îi conveneau.

În cadrul emisiunii Insula Iubirii a dezvăluit momente intime din viața lor personală, făcând afirmații care îl puneau într-o lumină proastă și râzând de el în mod public. Diana a căzut în păcat cu ispita Andi, cu care spera că va avea o relație, și s-a despărțit de Ben. Din păcate pentru ea, Andi nu și-a dorit o relație serioasă.

Diana s-a cuplat cu Aurel, concurent în sezonul 3

La scurt timp de la reîntoarcerea din Thailanda, Diana Constantin s-a cuplat cu Aurel, fost concurent în sezonul 3. Cei doi s-au înscris apoi la sezonul 5 al emisiunii Insula iubirii. Cum era de așteptat, relația celor doi nu a durat și telespectatorii s-au așteptat la asta, cunoscându-le caracterul de la prima lor apariție.

