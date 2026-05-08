Probleme pentru Luca Zidane! De ce ar putea absenta fiul lui Zinedine Zidane de la Campionatul Mondial

Vești proaste pentru fanii Campionatului Mondial 2026: fiul lui Zinedine Zidane ar putea rata ediția din acest an. Luca Zidane, portar la naţionala Algeriei, a suferit o fractură la ultimul meci jucat pentru Granada, echipa sa de club, și a fost operat. Află mai multe detalii în rândurile următoare!

Jucătorul în vârstă de 28 de ani avea mari speranțe anul acesta! Își dorea cu ardoare să participe cu naţionala Algeriei la Campionatul Mondial din America de Nord. Din păcate, dorința lui ar putea fi spulberată!

Probleme de sănătate pentru Luca Zidane

În timpul partidei Granada – Almeria (scor 2-4), fiul lui Zinedine Zidane s-a lovit violent de Thalys, atacantul celor de la Almeria. Medicii au apărut imediat pe teren și, potrivit primelor informații, jucătorul ar fi suferit o comoție. A fost înlocuit spre finalul partidei cu Ander Astralaga.

După incident, Luca Zidane a fost supus unui set complet de investigații medicale. Se pare că tânărul de 28 de ani a suferit o dublă fractură, de maxilar şi bărbie, și a fost supus unei intervenții chirurgicale.

„Operația a decurs foarte bine. A fost mai mult înfricoșătoare decât gravă și voi reveni foarte curând pe teren. Vă mulțumesc pentru mesajele de susținere”, a scris el pe contul său de Instagram.

Fiul lui Zinedine Zidane va absenta de la CM 2026

Cu toate că își dorea enorm să participe la Campionatul Mondial, medicii i-au spus lui Luca Zidane că șansele lui sunt minime. Fotbalistul nu își pierde speranța și crede că va fi apt pentru a intra pe teren cu ajutorul unei măști faciale.

Problemele medicale pe care le are îl vor face să stea pe bară tot restul sezonului intern din Liga a doua spaniolă, potrivit presei internaționale.

Ce carieră are fiul lui Zinedine Zidane

Luca Zidane a prins doar două meciuri la echipa Real Madrid, unde tatăl lui a scris istorie. A mai activat, ulterior, la Racing Santander, Rayo Vallecano sau Eibar, după care a semnat cu Granada, actualul club sportiv la care joacă.

Luca Zidane a mai jucat un meci pentru naţionala U20 a Franţei, în 2018. În 2025, a fost convocat la echipa națională de seniori a Algeriei pentru a șasea oară.

CITEȘTE ȘI:

Bucuria titlului s-a transformat în lacrimi la Inter Milan! Clubul și-a pierdut una dintre marile legende

Nicolae Mitea a semnat cu FC Barcelona! Va antrena la academie