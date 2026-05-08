Localitatea din România în care o casă se vinde cu doar 2.500 euro, acum, în luna mai 2026

În ultimul timpul prețurile au crescut amețitor, iar românii au suportat numeroase valuri de scumpiri. La fel s-a întâmplat și pe piața imobiliară în ultimii ani, unde prețurile au explodat. Însă, chiar și în acest context, există încă locuri în România unde o locuință se poate cumpăra la un preț accesibil. De exemplu, există și case care se vând cu doar 2.500 de euro, acum în luna mai 2026.

Deși românii o duc destul de greu din punct de vedere financiar, prețurile de pe piața imobiliară nu au prea scăzut, așa cum se aștepta. În marile orașe, garsonierele și apartamentele au ajuns să coste aproape dublu față de anii trecuți. Totuși, există și excepții.

Localitatea din România în care o casă se vinde cu doar 2.500 euro

Piața imobiliară din România pare că încă are oferte pentru toate buzunarele. Chiar dacă prețurile nu au scăzut există și oferte accesibile. În general, prețurile pentru imobiliare sunt mari. De exemplu, în Capitală o garsonieră într-un complex rezidențial a ajuns să coste și peste 120.000 de euro. Însă, există oferte și pentru cei care au un buget mai scăzut.

Conform unui anunț postat recent pe site-urile de profil, o casă este scoasă la vânzare pentru suma de 2.500 de euro. Locuința se află în satul Voivodeni, comuna Bârsa, din județul Arad. Casa are o suprafață utilă de 1.074 metri pătrați și se vinde la roșu.

Deși pare ciudat, prețul relativ mic este explicat de specialiști prin câțiva factori. Aceștia spun că în orașele și localitățile mai mici prețurile au ajuns atât de jos din cauza cererii scăzute, dar și din cauza scăderii populației în zonele respective.

