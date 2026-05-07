Fostul fundaș central de la Dinamo își vinde casa. Cum arată vila din Cluj cu 3 dormitoare, 2 băi, bucătărie și terasă

Fostul fotbalist de la Dinamo, Lucian Goian, a renunțat de ceva timp la România și trăiește în Spania, în Alicante. Viața de acolo îi priește, așa că acesta a decis să vândă casa din România. Locuința este una impresionantă, situată într-o zonă bună din Cluj. Cum arată casa fostului fotbalist?

În urmă cu ceva timp, Lucian Goian a decis să facă o schimbare importantă în viața sa și s-a mutat în Spania. Principalul motiv pentru care a luat această decizie este fiul său și pare că nu intenționează să se mai întoarcă în România.

„Băiatul e principalul motiv pentru care ne-am mutat aici. Din punctul nostru de vedere, am făcut o alegere foarte bună. Ne felicităm pentru asta. E cea mai bună alegere pe care am fi putut-o face. Se vede un progres. E într-un sistem mult mai bine pus la punct, cu infrastructură mult mai bună. Nu ne vedem întorși în țară. Ce se va întâmpla în viitor, nu știm însă”, declara Lucian Goian, în urmă cu ceva timp.

Cum arată casa din Cluj a lui Lucian Goian

Ei bine, cum întoarcerea în România nu mai pare o opțiune pentru feamilia sa, Lucian Goian a decis să vândă casa din Cluj. Locuința se află într-o zonă bună a orașului. Aceasta este situată în cartierul Someșeni și are o suprafață construită de 240,63 mp.

Casa a fost finalizată în anul 2020, iar terenul pe care se află are o suprafață de 462 mp. Vila lui Lucian Goian din Cluj este scoasă la vânzare la prețul de 547.000 de euro.

„Proprietatea este complet împrejmuită (gard plasă, lemn și metal pe fundație), oferind intimitate și siguranță. Compartimentare: parter – living spațios cu bucătărie open space, baie, cămară, cameră tehnică și garaj; etaj – 3 dormitoare, 2 băi, dressing și terasă generoasă de 20 mp. Casa beneficiază de finisaje de top, fiind gândită pentru confort și funcționalitate, cu spații bine organizate și luminoase. Proprietatea reprezintă o alegere excelentă pentru cei care își doresc o locuință modernă, echipată complet, într-un cadru privat”, este anunțul celor de la TrustImobiliare, care au proprietatea lui Lucian Goian în portofoliul lor.

