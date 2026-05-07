Kate Middleton face un nou pas important după lupta cu boala! Anunțul Palatului Kensington

De: Paul Hangerli 07/05/2026 | 07:20
După mai bine de trei ani fără vizite oficiale externe și după lupta discretă cu cancerul, Kate Middleton revine în atenția publicului internațional. Catherine va efectua săptămâna viitoare o deplasare oficială în Italia, considerată un nou pas important în revenirea sa completă la îndatoririle regale.

Vizita  la Reggio Emilia, programată pentru 13 și 14 mai, va susține campania dedicată educației timpurii a copiilor. În cadrul deplasării, Prințesa de Wales va afla mai multe despre abordarea distinctivă a orașului italian în ceea ce privește educația din primii ani de viață.

Kate Middleton, pas important după lupta cu boala

Ultima sa călătorie regală oficială peste hotare a avut loc în decembrie 2022, când l-a însoțit pe Prințul William la Boston, în Statele Unite. Un purtător de cuvânt al Palatului Kensington a declarat că prințesa „așteaptă cu mare nerăbdare” această vizită.

Acesta a spus în continuară că Catherine va vedea „direct modul în care abordarea Reggio Emilia creează medii în care natura și relațiile umane bazate pe afecțiune se îmbină pentru a susține dezvoltarea copiilor”.

Orașul italian este considerat locul de origine al unei filozofii educaționale care pune accent pe relațiile personale, învățarea prin joc și pe pasiunile și curiozitățile naturale ale copiilor.

În timpul vizitei, Prințesa de Wales se va întâlni cu educatori, părinți, copii, reprezentanți locali și lideri din mediul de afaceri. Deplasarea de două zile marchează o nouă etapă în revenirea completă a lui Catherine la îndatoririle regale.

Cum se simte Kate Middleton după lupta cu cancerul?

După tratamentul pentru o formă de cancer care nu a fost făcută publică, Catherine a anunțat în ianuarie 2025 că boala a intrat în remisie. Cu toate acestea, prințesa a vorbit deschis despre zilele bune și cele dificile din perioada de recuperare, descriind experiența drept „una care i-a schimbat viața”.

Conform sondajelor de opinie, Kate rămâne una dintre cele mai populare membre ale familiei regale britanice, iar revenirea sa pe scena internațională este urmărită cu interes major de presa din întreaga lume.

Au existat, între timp, călătorii scurte în Franța și Iordania, precum și vacanțe private, însă aceasta va fi prima vizită oficială externă a Prințesei de Wales din ultimii aproape trei ani și jumătate.

Proiectul care îi este cel mai apropiat de suflet

Vizita din Italia va aduce și o dimensiune internațională Centrului pentru Copilărie Timpurie al Fundației Regale, lansat de Catherine în 2021. Proiectul explorează modul în care probleme dificile ale vieții adulte, inclusiv dependențele și tulburările de sănătate mintală, își pot avea rădăcinile în copilăria timpurie.

Miercuri, centrul va publica un nou ghid intitulat „Foundations for Life”, destinat specialiștilor care lucrează cu bebeluși, copii mici și familiile acestora, punând accent pe importanța dezvoltării sociale și emoționale. În prefața ghidului care va fi lansat la Universitatea East London, Catherine a scris:

„Calitatea conexiunilor noastre  cu noi înșine, cu ceilalți și cu lumea din jur modelează cât de în siguranță ne simțim, cum relaționăm și cum procesăm experiențele de-a lungul vieții”

