Ce se întâmplă între Blake Lively și Ryan Reynolds? Gestul observat imediat la Met Gala 2026

Revenirea spectaculoasă a lui Blake Lively la Met Gala 2026 nu a trecut deloc neobservată. Actrița a atras toate privirile pe covorul roșu, însă absența lui Ryan Reynolds a stârnit imediat speculații despre relația lor, mai ales după lunile tensionate provocate de scandalul juridic legat de filmul „It Ends With Us”.

După o perioadă în care a lipsit aproape complet de la evenimentele mondene importante, Blake Lively a revenit spectaculos la Met Gala. Vedeta a pășit singură pe treptele Muzeului Metropolitan de Artă din New York, purtând o rochie vintage Atelier Versace, într-o nuanță galben-sorbet, cu o trenă amplă care a atras instant atenția fotografilor.

Ce se întâmplă între Blake Lively și Ryan Reynolds?

Actrița a ales și un accesoriu cu o puternică încărcătură emoțională: o geantă Judith Leiber decorată cu desene în acuarelă realizate chiar de cei patru copii ai săi, James, Inez, Betty și Olin.

„Îi am cu mine pentru că și eu sunt timidă, așa că îmi place să îi simt aproape. Este micul meu confort”, a declarat Blake Lively pentru Vogue.

Deși zâmbea și părea relaxată în fața camerelor, mulți au observat imediat lipsa lui Ryan Reynolds de la unul dintre cele mai importante evenimente ale anului.

De ce nu a mers Ryan Reynolds la Met Gala 2026?

Momentul a alimentat rapid zvonurile despre o posibilă criză în mariajul celor doi, mai ales că apariția actriței a venit la doar câteva ore după ce o parte din conflictul juridic legat de filmul „It Ends With Us” a fost soluționată.

Potrivit unei surse citate de Daily Mail, decizia ca Blake să participe singură ar fi fost luată de comun acord. Aceasta a declarat:

„Ryan nu a mers cu Blake pentru că amândoi au simțit că acesta trebuia să fie momentul ei.”

Aceeași persoană susține că actrița a văzut Met Gala ca pe o oportunitate de a-și reconstrui imaginea publică după lunile dificile prin care a trecut. Apropiatul cuplului a mai precizat:

„În mintea ei, dacă lucrurile se rezolvau, putea fi un fel de tur al victoriei, o modalitate de a arăta că încă este în picioare după tot ce s-a întâmplat și că este pregătită să meargă mai departe.”

Scandalul care a zguduit Hollywood-ul

Problemele au început la finalul anului 2024, când Blake Lively l-a acționat în instanță pe Justin Baldoni, acuzându-l de hărțuire sexuală și de implicare într-o campanie de denigrare împotriva ei. Ulterior, Baldoni a răspuns cu un contra-proces în valoare de 400 de milioane de dolari împotriva lui Blake Lively și Ryan Reynolds, acuzându-i că au încercat să îi distrugă cariera.

Cazul s-a transformat rapid într-unul dintre cele mai urmărite scandaluri de la Hollywood, mai ales după apariția unor mesaje private și a mai multor nume celebre implicate indirect în conflict.

Inclusiv Taylor Swift a fost citată în proces, înainte ca solicitarea să fie retrasă ulterior.

În aprilie 2026, situația s-a complicat și mai mult după ce un judecător a respins mai multe dintre acuzațiile formulate de Blake Lively, inclusiv cele privind hărțuirea sexuală. Cu toate acestea, alte capete de acuzare au rămas active până la acordul anunțat recent.

„Nu mai sunt la fel de afectuoși ca înainte”

Deși Ryan Reynolds a susținut-o public pe soția sa pe tot parcursul scandalului, surse apropiate cuplului au declarat că cei doi nu au fost întotdeauna pe aceeași lungime de undă în privința modului în care ar fi trebuit gestionată situația. Apropiații cuplului au declarat:

„Ryan și Blake au fost uniți în tot acest timp, dar nu au fost întotdeauna pe aceeași lungime de undă. El a susținut-o indiferent de situație, însă a considerat mereu că ar fi trebuit să ajungă la o înțelegere și să meargă mai departe.”

Potrivit apropiaților, întregul scandal a pus o presiune uriașă atât pe carierele lor, cât și pe relația de cuplu. În ultimele luni au apărut inclusiv informații potrivit cărora cei doi „nu mai sunt la fel de afectuoși ca înainte” și au devenit mult mai retrași social.

Cu toate acestea, alte surse insistă că zvonurile despre un posibil divorț sunt exagerate. Un apropiat al actorului a declarat:

„El o iubește și o susține, dar știa încă de acum un an că ar fi trebuit să ajungă la o înțelegere.”

