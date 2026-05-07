Acasă » Știri » Dublă eliminare la Antena 1. Concurenții care au fost dați afară de la Chefi la cuțite

Dublă eliminare la Antena 1. Concurenții care au fost dați afară de la Chefi la cuțite

De: Elisa Tîrgovățu 07/05/2026 | 08:55
Dublă eliminare la Antena 1. Concurenții care au fost dați afară de la Chefi la cuțite
Dublă eliminare la Antena 1. Concurenții care au fost dați afară de la Chefi la cuțite / Sursa foto: Facebook

Atmosfera din platoul emisiunii „Chefi la cuțite” a devenit extrem de tensionată în cea mai recentă ediție. Jurizarea a adus o surpriză neplăcută pentru doi participanți, care au fost eliminați din competiție după ce preparatele lor nu au reușit deloc să impresioneze și au rămas fără niciun punct.

Concurenții intrați la proba individuală în ediția din 6 mai au făcut câteva greșeli care i-au costat încheierea misiunii în competiție. Deși au adăugat și un strop de pasiune pentru ca preparatele să fie incontestabile, emoțiile i-au doborât. Mulți au întâmpinat probleme care mai de care mai diverse. Pentru chefi, fie gustul nu a fost cel așteptat, fie platingul nu a impresionat.

Participanții care au ajuns la proba individuală din ediția difuzată pe 6 mai nu au reușit să evite greșelile decisive. Prin urmare, acest lucru le-a adus sfârșitul parcursului în competiție. Chiar dacă au încercat să își pună amprenta personală și să gătească cu suflet și bun gust, presiunea momentului și-a spus cuvântul.

În timp ce unii s-au confruntat cu dificultăți tehnice, alții au avut probleme de organizare sau execuție, iar preparatele finale nu au fost suficient de convingătoare pentru jurați. În unele cazuri, gustul nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor, iar în altele platingul din farfurie nu a reușit să atragă aprecierea chefilor.

Cine a plecat acasă

Din păcate, pentru doi dintre concurenții acestui sezon, competiția a luat sfârșit. Chefii nu și-au ascuns dezamăgirea după degustare. Farfuriile prezentate de concurenții din echipele lor nu s-au ridicat la nivelul așteptărilor.

„Eu o să fiu foarte scurt! O jurizare cum a fost în seara asta n-am văzut niciodată! Pur și simplu sunt fără cuvinte. Eu țin să cred că a fost o bătaie de joc la adresa noastră! Am găsit niște farfurii care nu se pot mânca”, a spus chef Alexandru Sautner.

În urma jurizării, decizia chefilor a fost una clară: doi concurenți au fost eliminați din competiție. Florin Stamin, din echipa verde condusă de Alexandru Sautner, și Liviu Filip Micșa, reprezentant al echipei bordo, nu au reușit să convingă prin preparatele lor și au fost nevoiți să își încheie parcursul în show.

„Cu praz să ieși afară? Suntem de râsul lumii! Cum să ieși cu praz? Ce ai vrut să faci acolo? Nu se putea mânca! Voi vă dați seama că am rămas doar cu Marina? M-ați terminat psihic”, i-a spus chef Alexandru Sautner lui Florin Stamin.

Eliminarea din competiție a concurentului Florin Stamin a afectat în mod cert echipa. Marina a izbucnit în lacrimi când a aflat vestea.

Decizie neașteptată

Când părea că parcursul în show-ul culinar s-a încheiat pentru cei doi concurenți, chef Alexandru Sautner a surprins pe toată lumea cu o decizie neașteptată. Deși avea în plan să folosească amuleta de salvare pentru Marina, juratul s-a răzgândit în ultimul moment și a ales să îi ofere lui Florin Stamin șansa de a continua competiția.

„Nu pot să te las!”, i-a spus Alexandru Sautner concurentului său, profund dezamăgit de rezultatul obținut după preparatul pe bază de praz care nu a convins la degustare.

Surprins de decizia chefului, Florin a reacționat imediat: „Nu mi-a venit să cred!”.

Sursa foto: captura Antena 1

Chiar dacă verdictul inițial a fost unul de eliminare dublă, folosirea amuletei de salvare a schimbat complet situația. Astfel, Florin Stamin a rămas în competiție. În același timp, Liviu Filip Micșa a fost singurul concurent care a părăsit show-ul în ediția cu numărul 29 din sezonul 17 „Chefi la cuțite”.

CITEȘTE ȘI: Florinel de la Chefi la cuţite, pus la zid după un eveniment în Germania. Cum explică imaginile care au stârnit controverse

Ionela Românianu, prima reacție după ce a abandonat competiția Chefi la Cuțite. Care a fost motivul, de fapt

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Locul din București cu cele mai ieftine cireșe românești. Cât costă kilogramul
Știri
Locul din București cu cele mai ieftine cireșe românești. Cât costă kilogramul
”Să-ți fie rușine, Jeff Bezos”. O angajată Amazon, în vârstă de 72 de ani, a devenit virală după mesajul afișat înainte de Gala Met
Știri
”Să-ți fie rușine, Jeff Bezos”. O angajată Amazon, în vârstă de 72 de ani, a devenit virală după…
Oamenii de știință, șocați după ce au reconstruit fața unuia dintre cei mai vechi strămoși umani descoperiți vreodată
Mediafax
Oamenii de știință, șocați după ce au reconstruit fața unuia dintre cei mai...
Ce au descoperit polițiștii care l-au anchetat pe violatorul de copii ucis după ce a evadat din închisoare. Fiica vitregă trăia un coșmar
Gandul.ro
Ce au descoperit polițiștii care l-au anchetat pe violatorul de copii ucis după...
FOTO. Prietena Soranei Cîrstea a renunțat la haine. Apariția Anei Ivanovic în costum de baie a aprins imaginația fanilor
Prosport.ro
FOTO. Prietena Soranei Cîrstea a renunțat la haine. Apariția Anei Ivanovic în costum...
Lupii dau târcoale unui oraș din vestul României. „Animalul de companie al lui Dracula. Își căuta stăpânul”
Adevarul
Lupii dau târcoale unui oraș din vestul României. „Animalul de companie al lui...
Giorgia Meloni, în lenjerie intimă,  într-o serie de imagini generate cu AI
Digi24
Giorgia Meloni, în lenjerie intimă,  într-o serie de imagini generate cu AI
Adrian Câciu îl acuză pe Bolojan că a distrus economia: „Nu este un erou, este un călău economic!„
Mediafax
Adrian Câciu îl acuză pe Bolojan că a distrus economia: „Nu este un...
Parteneri
Cum arată Roberta Anastase, fosta Miss România 1994, la 50 de ani? Transformarea radicală a acesteia! Imagini rare cu ea
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Roberta Anastase, fosta Miss România 1994, la 50 de ani? Transformarea radicală a...
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
Prosport.ro
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
„Casa la 1 euro” în Italia este doar marketing. Factura plătită de o familie după 4 ani în Sardinia arată că italienii nu dau nimic gratis
Click.ro
„Casa la 1 euro” în Italia este doar marketing. Factura plătită de o familie după...
Presupus bilet de adio al lui Jeffrey Epstein, dezvăluit de un judecător federal: „M-au anchetat luni întregi. N-au găsit nimic”
Digi 24
Presupus bilet de adio al lui Jeffrey Epstein, dezvăluit de un judecător federal: „M-au anchetat...
„Ostaticul propriei sale dictaturi”: Cum se va sfârși domnia lui Putin și de ce tot mai mulți foști aliați prezic un „colaps iminent”
Digi24
„Ostaticul propriei sale dictaturi”: Cum se va sfârși domnia lui Putin și de ce tot...
Duster 2 pe GPL, recuperat și pus la vânzare. Cum arată SUV-ul cu 83.781 km
Promotor.ro
Duster 2 pe GPL, recuperat și pus la vânzare. Cum arată SUV-ul cu 83.781 km
BANCUL ZILEI. - Măi, Ioane! Ție îți plac babele?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. - Măi, Ioane! Ție îți plac babele?
Lidl aduce un nou val de scule Parkside fără fir. Un mic device SilverCrest la 25 lei atrage atenția în catalog
go4it.ro
Lidl aduce un nou val de scule Parkside fără fir. Un mic device SilverCrest la...
Pacientul pe care Freud nu l-a putut vindeca!
Descopera.ro
Pacientul pe care Freud nu l-a putut vindeca!
De ce nu se lansează GTA VI pe PC? Explicațiile publisher-ului
Go4Games
De ce nu se lansează GTA VI pe PC? Explicațiile publisher-ului
Ce au descoperit polițiștii care l-au anchetat pe violatorul de copii ucis după ce a evadat din închisoare. Fiica vitregă trăia un coșmar
Gandul.ro
Ce au descoperit polițiștii care l-au anchetat pe violatorul de copii ucis după ce a...
ULTIMA ORĂ
Locul din București cu cele mai ieftine cireșe românești. Cât costă kilogramul
Locul din București cu cele mai ieftine cireșe românești. Cât costă kilogramul
Totul despre turneul de tenis Italian Open 2026. Unde se ține, cât costă biletele și cine participă
Totul despre turneul de tenis Italian Open 2026. Unde se ține, cât costă biletele și cine participă
”Să-ți fie rușine, Jeff Bezos”. O angajată Amazon, în vârstă de 72 de ani, a devenit virală ...
”Să-ți fie rușine, Jeff Bezos”. O angajată Amazon, în vârstă de 72 de ani, a devenit virală după mesajul afișat înainte de Gala Met
Cutremur în lumea TikTok-ului! Celebrul influencer a fost călcat de mascați + Avem imaginile din timpul ...
Cutremur în lumea TikTok-ului! Celebrul influencer a fost călcat de mascați + Avem imaginile din timpul intervenției
Andreea Popescu vorbește pentru prima dată despre divorțul de Rareș: ”Vreau să fim un exemplu ...
Andreea Popescu vorbește pentru prima dată despre divorțul de Rareș: ”Vreau să fim un exemplu de așa nu”
Cum a reacționat Raluca, după ce a aflat că tatăl ei se căsătorește pentru a cincea oară? Stelian ...
Cum a reacționat Raluca, după ce a aflat că tatăl ei se căsătorește pentru a cincea oară? Stelian Ogică a făcut dezvăluiri
Vezi toate știrile