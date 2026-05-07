Dublă eliminare la Antena 1. Concurenții care au fost dați afară de la Chefi la cuțite

Atmosfera din platoul emisiunii „Chefi la cuțite” a devenit extrem de tensionată în cea mai recentă ediție. Jurizarea a adus o surpriză neplăcută pentru doi participanți, care au fost eliminați din competiție după ce preparatele lor nu au reușit deloc să impresioneze și au rămas fără niciun punct.

Concurenții intrați la proba individuală în ediția din 6 mai au făcut câteva greșeli care i-au costat încheierea misiunii în competiție. Deși au adăugat și un strop de pasiune pentru ca preparatele să fie incontestabile, emoțiile i-au doborât. Mulți au întâmpinat probleme care mai de care mai diverse. Pentru chefi, fie gustul nu a fost cel așteptat, fie platingul nu a impresionat.

Cine a plecat acasă

Din păcate, pentru doi dintre concurenții acestui sezon, competiția a luat sfârșit. Chefii nu și-au ascuns dezamăgirea după degustare. Farfuriile prezentate de concurenții din echipele lor nu s-au ridicat la nivelul așteptărilor.

„Eu o să fiu foarte scurt! O jurizare cum a fost în seara asta n-am văzut niciodată! Pur și simplu sunt fără cuvinte. Eu țin să cred că a fost o bătaie de joc la adresa noastră! Am găsit niște farfurii care nu se pot mânca”, a spus chef Alexandru Sautner.

În urma jurizării, decizia chefilor a fost una clară: doi concurenți au fost eliminați din competiție. Florin Stamin, din echipa verde condusă de Alexandru Sautner, și Liviu Filip Micșa, reprezentant al echipei bordo, nu au reușit să convingă prin preparatele lor și au fost nevoiți să își încheie parcursul în show.

„Cu praz să ieși afară? Suntem de râsul lumii! Cum să ieși cu praz? Ce ai vrut să faci acolo? Nu se putea mânca! Voi vă dați seama că am rămas doar cu Marina? M-ați terminat psihic”, i-a spus chef Alexandru Sautner lui Florin Stamin.

Eliminarea din competiție a concurentului Florin Stamin a afectat în mod cert echipa. Marina a izbucnit în lacrimi când a aflat vestea.

Decizie neașteptată

Când părea că parcursul în show-ul culinar s-a încheiat pentru cei doi concurenți, chef Alexandru Sautner a surprins pe toată lumea cu o decizie neașteptată. Deși avea în plan să folosească amuleta de salvare pentru Marina, juratul s-a răzgândit în ultimul moment și a ales să îi ofere lui Florin Stamin șansa de a continua competiția. „Nu pot să te las!”, i-a spus Alexandru Sautner concurentului său, profund dezamăgit de rezultatul obținut după preparatul pe bază de praz care nu a convins la degustare. Surprins de decizia chefului, Florin a reacționat imediat: „Nu mi-a venit să cred!”. Chiar dacă verdictul inițial a fost unul de eliminare dublă, folosirea amuletei de salvare a schimbat complet situația. Astfel, Florin Stamin a rămas în competiție. În același timp, Liviu Filip Micșa a fost singurul concurent care a părăsit show-ul în ediția cu numărul 29 din sezonul 17 „Chefi la cuțite”.

