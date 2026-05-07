Andreea Popescu vorbește pentru prima dată despre divorțul de Rareș: ”Vreau să fim un exemplu de așa nu”

De: Elisa Tîrgovățu 07/05/2026 | 09:44
Andreea Popescu traversează în continuare o perioadă dificilă după despărțirea de Rareș Cojoc. Motiv pentru care a ales să urmeze ședințe de terapie. Fosta dansatoare a Deliei evită să vorbească pe larg despre motivele care au dus la ruptura din mariaj. Ea a recunoscut că, de-a lungul timpului, au existat probleme trecute cu vederea. În lipsa unor soluții și a comunicării, tensiunile s-au acumulat, iar relația a ajuns într-un punct din care, spune vedeta, nu a mai putut fi salvată.

Bruneta a oferit declarații de-a dreptul emoționante cu privire la separarea de fostul soț. Rareș Cojoc a fost partenerul său de viață timp de 15 ani. Andreea Popescu a dezvăluit cine a luat decizia despărțirii și cum au ajuns în această situație. Totodată, ea a precizat și în ce stadiu se află relația acum, după ce s-a încheiat povestea de iubire.

După săptămâni întregi în care a ales să nu facă publice foarte multe informații referitoare la divorț, Andreea Popescu a simțit că a venit momentul ideal pentru a rupe tăcerea.

Partenerii s-au confruntat cu probleme de comunicare

Invitată în cadrul emisiunii „Follow us”, prezentată de Teo Trandafir și Ilinca Vandici, Andreea Popescu a mărturisit că a încercat de mai multe ori să repare relația. Însă, a simțit la un moment dat că sentimentele s-au schimbat. Vedeta nu a făcut nicio aluzie la fostul soț. Mai mult decât atât, a menționat că și el și-a dorit să repare căsnicia, doar că lucrurile nu au mai putut fi salvate.

„Nici astăzi (n.r. nu e pregătită să spună ce s-a întâmplat de fapt). Într-adevăr erau lucruri care nu funcționau, erau niște probleme destul de mari. Probleme care apar într-o căsnicie, nu ții cont de ele, trec anii, ai impresia că nu le discuți, că merge așa. De-a lungul anilor mereu am vorbit în social media despre comunicarea într-o căsnicie.”, a spus ea.

Andreea Popescu a ales să facă ședințe de terapie pentru a se vindeca

Fosta dansatoare a Deliei a susținut că merge la terapie și că încearcă înțeleagă mai bine tiparele din relațiile sale. Vedeta a făcut și un test care a ajutat-o să realizeze ce își dorește cu adevărat.

„Fac terapie și am făcut un test care îți arată cum alegem partenerii și ce alegem ca să fim fericite. Ca să fiu fericită am nevoie de anumite lucruri, să fiu văzută, apreciată, să mi se spună că sunt frumoasă, să fiu specială, să fiu pe locul I. Sunt bine, mă adaptez, pentru că, indiferent de cine și-a dorit această ruptură, clar este… pot să o numesc traumă. Nu este ușor, sunt 15 ani la mijloc în care am stat cu un om zi de zi și e greu pentru ambii.”

Cu toate că după confirmarea despărțirii au apărut mai multe speculații cu privire la motivele din cauza cărora s-a ajuns la această decizie, Andreea Popescu a evitat să arate cu degetul cine a fost vinovat. Mai mult, ea a explicat că responsabilitatea a fost pe umerii amândurora.

„Nu vreau să dau vina pe el, pentru că într-o căsnicie sunt doi. Am avut și eu partea mea de vină și el. Chiar vreau să fim un exemplu de așa nu. Noi ne-am căsătorit din dragoste, copiii i-am făcut dintr-o mare dorință. E important să vă puneți la masă și să încercați să reparați.”

Vedeta a mai adăugat faptul că lipsa compatibilității și încercările nenumărate de a repara relația au cântărit greu în timp. Ea a precizat că este foarte important să fii autentic pentru a conștientiza cât de bine rezonezi cu persoana de lângă tine.

„Poate nici eu nu am ținut cont de multe lucruri pe care și le-a exprimat, cum să fiu. Contează compatibilitatea. Noi nu am fost extraordinar de compatibili, am încercat să ne schimbăm de-a lungul căsătoriei. E foarte important să fiu autentică, să pot să fiu eu.”

