Acasă » Știri » Ce mesaj i-a transmis Andreea Popescu fostului soț după ce a devenit campion mondial. Care este relația dintre cei doi acum

De: Denisa Crăciun 05/05/2026 | 12:51
Andreea Popescu și Rareș Cojoc nu mai formează un cuplu de ceva timp. Cu toate acestea, pare că, separat, le merge din ce în ce mai bine pe toate planurile. Fostul soț s-a antrenat intens în ultima perioadă, astfel că a devenit campion mondial de dans, alături de partenera sa. Andreea nu s-a abținut și l-a contactat imediat.

Vestea că fosta dansatoare a Deliei s-a separat de Rareș Cojoc a șocat pe toată lumea. Au fost discreți și nu au oferit prea multe detalii despre despărțire. Deși s-a zvonit că i-ar fi fost infidelă partenerului de viață, bruneta nu a vorbit despre asta. Bărbatul s-a focusat pe dans și s-a pregătit ore în șir pentru competiție. Acest lucru i-a adus atât lui, cât și colegei sale, Andreea Matei, titlul de campion mondial. Fosta soție nu s-a abținut și l-a sunat imediat. Mai mult decât atât, a vorbit și despre relația pe care o are în prezent cu Rareș.

Ce mesaj i-a transmis Andreea Popescu lui Rareș Cojoc

Rareș Cojoc și Andreea Matei au participat la Campionatul European, organizat la Palma de Mallorca. Aceștia au impresionat prin talentul lor, așadar au ieșit învingători. De aceea, fosta soție l-a sunat imediat după aflarea veștii pentru a-l felicita. Vedeta a spus că se bucură pentru el, mai ales că este ceva la care a muncit ani de zile.

În primul rând m-am bucurat pentru că oricum ştiam că o să ia locul întâi. L-am sunat şi eu ieri, l-am sunat, l-am felicitat, le-am arătat copiilor, copiii au fost la mine şi le-am arătat videoclipuri cu el din timpul competiţiei. Eu sunt foarte bucuroasă pentru el, că pentru asta munceşte de 30 de ani, a declarat Andreea Popescu.

De asemenea, întrebată care este relația pe care o are în acest moment cu Rareș, influencerița a explicat că este tatăl copiilor ei, așa că vor avea o relație de prietenie. Mai mult, a precizat că se înțeleg de minune.

Închidem uşa şi uităm tot, normal că eu îl susţin în continuare şi ce e al lui, dă-i Cezarului ce-i al Cezarului. Incontestabil este cel mai bun din lume şi normal că..e tatăl copiilor, copiii trebuie să fie mândri că au un aşa tată. Aici..jos pălăria!, a precizat ea.

