Epidemie misterioasă pe o navă de croazieră. Trei morți și zeci de pasageri în pericol după infectarea cu hantavirus

O croazieră care promitea relaxare și peisaje spectaculoase s-a transformat într-o situație dramatică pentru pasagerii aflați la bordul navei MV Hondius. O epidemie de hantavirus a dus la moartea a trei turiști și a forțat autoritățile să intervină de urgență, în timp ce vasul a rămas izolat în apropierea coastelor Capului Verde. În același timp, un cetățean britanic se află în stare critică, iar specialiștii încearcă să afle cum a fost posibilă apariția virusului la bord.

Totul a început după plecarea navei din Argentina, unde se aflau aproximativ 150 de persoane. Primele simptome au părut inițial banale, asemănătoare unei răceli. Cu toate acestea, pentru unii pasageri, evoluția bolii a fost rapidă și severă. Printre victime se numără doi turiști olandezi și un cetățean german, care au dezvoltat complicații respiratorii grave.

Pentru a înțelege originea focarului, epidemiologii au avansat mai multe ipoteze. Una dintre ele sugerează că rozătoarele, cunoscute purtătoare ale virusului, ar fi putut ajunge la bord fără a fi observate, lucru care nu este neobișnuit pe navele de mari dimensiuni. O altă posibilitate este ca infectarea să fi avut loc în timpul ultimei opriri în Argentina, ținând cont că perioada de incubație a hantavirusului poate dura până la opt săptămâni.

„Nu este deloc neobișnuit ca rozătoarele să se strecoare la bordul unei nave, aceasta fiind o primă posibilitate. O altă variantă ar fi ca persoanele să se fi infectat când nava a ancorat ultima dată în Argentina, mai ales dacă luăm în calcul faptul că perioadele de incubație pot ajunge până la opt săptămâni”, a declarat Dr. Charlotte Hammer, profesor asistent și epidemiolog specializat în boli infecțioase la Universitatea Cambridge, conform The Mirror.

Ce a transmis OMS

Reprezentanții Organizației Mondiale a Sănătății au transmis că, deși situația este gravă, nu există motive de panică generală. Virusul nu se transmite ușor între oameni, ci mai ales prin contactul cu rozătoare infectate sau cu mediul contaminat.

Boala este însă dificil de recunoscut în faza inițială, deoarece simptomele seamănă cu cele ale gripei: febră, oboseală și stare generală proastă. În cazurile severe, afectarea plămânilor sau a rinichilor poate duce rapid la complicații fatale, rata de mortalitate fiind ridicată.

