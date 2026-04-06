Alertă la granița cu România! O boală contagioasă face ravagii

De: Andreea Stăncescu 06/04/2026 | 16:01
Focar de rujeolă la granița României / Sursa foto: Freepik

O țară vecină cu România se confruntă în această perioadă cu o problemă de sănătate publică tot mai serioasă. Autoritățile au semnalat apariția unui focar de boală care se extinde rapid în mai multe regiuni. Situația a stârnit îngrijorare, mai ales din cauza riscului crescut de răspândire.

În Bulgaria, autoritățile sanitare au intrat în alertă după apariția unui focar de rujeolă care se extinde într-un ritm accelerat. Această boală infecțioasă, provocată de un virus din familia Morbillivirus, este extrem de ușor de transmis și afectează în special persoanele care nu sunt imunizate, în special copiii de vârstă mică.

Zeci de cazuri de rujeolă

Până la începutul lunii aprilie, au fost confirmate zeci de cazuri în mai multe regiuni ale țării, inclusiv în Vratsa, Lovech, Pleven și Sofia. Cea mai gravă situație se înregistrează în zona Vratsa, unde este concentrată majoritatea îmbolnăvirilor, ceea ce indică existența unui focar bine conturat la nivel local.

Investigațiile epidemiologice arată că multe dintre cazuri sunt conectate între ele, pacienții intrând în contact direct cu persoane deja infectate. Acest tipar confirmă o răspândire activă în comunitate. Boala afectează persoane de toate vârstele, de la bebeluși până la adulți, însă cei mai expuși sunt sugarii sub un an, care nu au încă protecție completă prin vaccinare.

Deși vaccinul ROR oferă, în general, o protecție eficientă, au fost raportate și îmbolnăviri în rândul unor persoane vaccinate. Autoritățile continuă cercetările pentru a evalua nivelul de imunitate și pentru a înțelege mai bine evoluția focarului.

Rujeola debutează, de regulă, cu febră ridicată, tuse și alte simptome respiratorii, urmate de apariția unei erupții caracteristice pe piele. În formele severe, pot apărea complicații serioase, inclusiv infecții pulmonare sau probleme la nivelul sistemului nervos.

CITEȘTE ȘI: Criză ascunsă în Rusia. Febra aftoasă lovește puternic și provoacă pierderi uriașe

Aruncăm paracetamolul în toaletă și ajunge în apa pe care o bem. Cum poate fi eliminat

Iți recomandăm
Marina Almășan, cerută în căsătorie! Cum arată inelul de logodnă pe care i l-a oferit Sorin Mărcuș
Știri
Marina Almășan, cerută în căsătorie! Cum arată inelul de logodnă pe care i l-a oferit Sorin Mărcuș
Doliu în România! A murit Liviu Maior, fostul ministru al Educației
Știri
Doliu în România! A murit Liviu Maior, fostul ministru al Educației
Carnea de miel s-a scumpit și în Bulgaria, la fel ca și în România / „Crescătorul bulgar moare zâmbind, dar moare”
Mediafax
Carnea de miel s-a scumpit și în Bulgaria, la fel ca și în...
Data exactă când vor fi livrate alocațiile pe card sau prin mandat poștal, în aprilie 2026
Gandul.ro
Data exactă când vor fi livrate alocațiile pe card sau prin mandat poștal,...
FOTO. Și-a trădat prietena și a avut o aventură cu soțul acesteia
Prosport.ro
FOTO. Și-a trădat prietena și a avut o aventură cu soțul acesteia
Strategia neobișnuită a Indiei pentru apărarea granițelor: șerpi și crocodili folosiți pentru descurajarea activităților ilegale la frontiera cu Bangladesh
Adevarul
Strategia neobișnuită a Indiei pentru apărarea granițelor: șerpi și crocodili folosiți pentru descurajarea...
Dezamăgirea unei tinere care și-a cumpărat o casă ieftină în Sicilia, entuziasmată după ce a văzut un clip viral
Digi24
Dezamăgirea unei tinere care și-a cumpărat o casă ieftină în Sicilia, entuziasmată după...
Sfânta Lumină ajunge în România cu o cursă specială / O misiune sub semnul restricțiilor din Ierusalim
Mediafax
Sfânta Lumină ajunge în România cu o cursă specială / O misiune sub...
Parteneri
Cum arată acum Oana Vincu din trupa Genius. Locuiește în Timișoara, a ieșit din lumina reflectoarelor și e o prezență discretă
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată acum Oana Vincu din trupa Genius. Locuiește în Timișoara, a ieșit din lumina...
FOTO. Cea mai înfocată fană a lui Chivu: „Sunt o vitrină”
Prosport.ro
FOTO. Cea mai înfocată fană a lui Chivu: „Sunt o vitrină”
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Ce eforturi a depus Valentin Sanfira pentru a-și salva relația? Codruța Filip face noi dezvăluiri: „L-am pus mereu pe primul loc”
Click.ro
Ce eforturi a depus Valentin Sanfira pentru a-și salva relația? Codruța Filip face noi dezvăluiri:...
Medic ucis și incendiat în Capitală. Cine e suspecta reținută după cinci zile
Digi 24
Medic ucis și incendiat în Capitală. Cine e suspecta reținută după cinci zile
Spioni, masoni și asasini plătiți. În Franța a început unul dintre cele mai ample procese din istoria recentă
Digi24
Spioni, masoni și asasini plătiți. În Franța a început unul dintre cele mai ample procese...
Micro-rulotă electrică „de oraș” cu aproape 3 mp spațiu de locuit. E disponibilă la comandă, dar prețul nu e „micro”
Promotor.ro
Micro-rulotă electrică „de oraș” cu aproape 3 mp spațiu de locuit. E disponibilă la comandă,...
BANCUL ZILEI. BULĂ: - -Nu vă suparați, doamna doctor, mi-e ruşine să spun, sufăr de ...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - -Nu vă suparați, doamna doctor, mi-e ruşine să spun, sufăr de...
Misterul morții „liniștite” la bordul unui submarin, elucidat. Ce i-a ucis pe marinari?
go4it.ro
Misterul morții „liniștite” la bordul unui submarin, elucidat. Ce i-a ucis pe marinari?
Caz medical uluitor: cum a aflat o tânără că este alergică la apă?
Descopera.ro
Caz medical uluitor: cum a aflat o tânără că este alergică la apă?
PC-ul de care ai nevoie pentru Forza Horizon 6
Go4Games
PC-ul de care ai nevoie pentru Forza Horizon 6
Data exactă când vor fi livrate alocațiile pe card sau prin mandat poștal, în aprilie 2026
Gandul.ro
Data exactă când vor fi livrate alocațiile pe card sau prin mandat poștal, în aprilie...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Marina Almășan, cerută în căsătorie! Cum arată inelul de logodnă pe care i l-a oferit Sorin Mărcuș
Marina Almășan, cerută în căsătorie! Cum arată inelul de logodnă pe care i l-a oferit Sorin Mărcuș
Doliu în România! A murit Liviu Maior, fostul ministru al Educației
Doliu în România! A murit Liviu Maior, fostul ministru al Educației
Menajera care l-a ucis pe medicul anestezist Cristian Staicu invocă legitima apărare. Ce s-a întâmplat ...
Menajera care l-a ucis pe medicul anestezist Cristian Staicu invocă legitima apărare. Ce s-a întâmplat în noaptea tragediei, de fapt
Bancul începutului de săptămână | Pensionara și parizerul de la Kaufland
Bancul începutului de săptămână | Pensionara și parizerul de la Kaufland
TEST IQ | 3 diferențe în maximum 29 de secunde: Le puteți descoperi pe toate?
TEST IQ | 3 diferențe în maximum 29 de secunde: Le puteți descoperi pe toate?
Ce a pățit o tânără de 35 de ani, după ce s-a angajat îngrijitoare/bucătăreasă în apartamentul ...
Ce a pățit o tânără de 35 de ani, după ce s-a angajat îngrijitoare/bucătăreasă în apartamentul unui pensionar de 30 de ani
Vezi toate știrile