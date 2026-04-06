Alertă la granița cu România! O boală contagioasă face ravagii

O țară vecină cu România se confruntă în această perioadă cu o problemă de sănătate publică tot mai serioasă. Autoritățile au semnalat apariția unui focar de boală care se extinde rapid în mai multe regiuni. Situația a stârnit îngrijorare, mai ales din cauza riscului crescut de răspândire.

În Bulgaria, autoritățile sanitare au intrat în alertă după apariția unui focar de rujeolă care se extinde într-un ritm accelerat. Această boală infecțioasă, provocată de un virus din familia Morbillivirus, este extrem de ușor de transmis și afectează în special persoanele care nu sunt imunizate, în special copiii de vârstă mică.

Zeci de cazuri de rujeolă

Până la începutul lunii aprilie, au fost confirmate zeci de cazuri în mai multe regiuni ale țării, inclusiv în Vratsa, Lovech, Pleven și Sofia. Cea mai gravă situație se înregistrează în zona Vratsa, unde este concentrată majoritatea îmbolnăvirilor, ceea ce indică existența unui focar bine conturat la nivel local.

Investigațiile epidemiologice arată că multe dintre cazuri sunt conectate între ele, pacienții intrând în contact direct cu persoane deja infectate. Acest tipar confirmă o răspândire activă în comunitate. Boala afectează persoane de toate vârstele, de la bebeluși până la adulți, însă cei mai expuși sunt sugarii sub un an, care nu au încă protecție completă prin vaccinare.

Deși vaccinul ROR oferă, în general, o protecție eficientă, au fost raportate și îmbolnăviri în rândul unor persoane vaccinate. Autoritățile continuă cercetările pentru a evalua nivelul de imunitate și pentru a înțelege mai bine evoluția focarului.

Rujeola debutează, de regulă, cu febră ridicată, tuse și alte simptome respiratorii, urmate de apariția unei erupții caracteristice pe piele. În formele severe, pot apărea complicații serioase, inclusiv infecții pulmonare sau probleme la nivelul sistemului nervos.

