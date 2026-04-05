Criză ascunsă în Rusia. Febra aftoasă lovește puternic și provoacă pierderi uriașe

De: Andreea Stăncescu 05/04/2026 | 20:15
Rusia se confruntă cu o criză serioasă în sectorul animalier, după ce autoritățile din mai multe regiuni au început să sacrifice masiv vite. Echipele de veterinari, sprijinite de forțe de ordine, au confiscat și incinerat mii de animale, ceea ce a stârnit proteste și nemulțumiri în rândul fermierilor afectați. Lipsa unor explicații clare din partea oficialilor a alimentat speculațiile și teoriile conspirației în rândul populației locale.

Surse din industria agricolă indică faptul că țara se confruntă cu o epidemie de febră aftoasă, o boală extrem de contagioasă pentru animale, cu potențial de transmitere către oameni. Oficialii din anumite regiuni au susținut inițial că măsurile se referă la o mutație a pasteurelozei bovine, dar fermierii au privit cu scepticism aceste declarații.

Ce se întâmplă cu animalele din Rusia

Situația a fost agravată de arestarea jurnaliștilor care încercau să documenteze evenimentele, ceea ce a ridicat și mai multe suspiciuni cu privire la transparența autorităților. Totodată, focarele de febră aftoasă s-au extins și peste graniță, China confirmând infectarea unor regiuni din nord-vest, unde au fost afectate mii de bovine.

„Până când oficialii nu vor recunoaște public acest lucru, mai mult de jumătate din regiuni nu vor putea începe vaccinarea preventivă, iar pierderile economice ar putea fi devastatoare”, a declarat pentru Novaya Gazeta un reprezentant al unui holding agricol din regiunea Novosibirsk.

În ultimele luni, mai multe sate din Siberia au fost plasate în carantină, iar sacrificarea masivă a bovinelor a lăsat comunități întregi fără surse de trai și fără despăgubiri adecvate.

Autoritățile chineze au început deja măsurile de sacrificare și dezinfectare, în timp ce Rusia rămâne criticată pentru modul în care gestionează criza și pentru impactul economic și social asupra fermierilor locali.

„Erau sate întregi din Siberia în carantină, fermierii erau lăsați fără animale, dar și fără despăgubiri care le-ar fi ajuns pentru trai. Jurnaliștii care mergeau acolo și scriau despre asta erau arestați. Autoritățile rusești din Novosibirsk susțineau că, de fapt, pasteureloza asta a făcut o mutație. Prin urmare, animalele trebuie incinerate. Oamenii nu aveau încredere. Ei bine, prieteni, încep să apară alte informații. Autoritățile de la Beijing declară că dinspre Rusia a pătruns în China… febra aftoasă”, a scris jurnalistul Vitalie Cojocari pe rețelele de socializare.

