Tragedie în Austria! Un român de 20 de ani a murit într-un accident de motocicletă, iar pasagera de 17 ani rănită

Un tânăr român și-a pierdut viața într-un grav accident rutier produs în Austria, în timp ce o adolescentă aflată cu el pe motocicletă a fost rănită și transportată la spital. Tragedia a avut loc pe un drum din districtul Vöcklabruck, într-o zonă cunoscută pentru trafic local și curbe dificile, unde au loc frecvent accidente din cauza configurației carosabilului.

Evenimentul s-a petrecut în după-amiaza zilei de 20 mai 2026, în jurul orei 18:15, pe șoseaua L1270, pe segmentul rutier care leagă localitățile Ungenach și Timelkam. În acel moment, condițiile de trafic erau normale, însă drumul include o curbă la stânga în apropierea zonei Kalchofen, un punct considerat riscant de către autoritățile locale din cauza vizibilității reduse și a traiectoriei înguste.

Un român de 20 de ani a murit într-un accident de motocicletă

Motocicleta implicată în accident era condusă de un tânăr român în vârstă de 20 de ani, stabilit în districtul Ried. Acesta circula pe direcția Ungenach către Timelkam, împreună cu o pasageră, o fată de 17 ani, de asemenea de cetățenie română, care locuia în districtul Vöcklabruck. Cei doi se aflau pe motocicletă în momentul în care s-a produs coliziunea cu un autoturism care venea din sens opus.

Autoturismul era condus de un bărbat în vârstă de 48 de ani, rezident în aceeași zonă, Vöcklabruck. Mașina se deplasa regulamentar pe direcția opusă, însă impactul s-a produs într-o curbă, unde traiectoriile celor două vehicule s-au intersectat brusc. Din primele informații ale anchetei, motocicleta ar fi intrat în curbă într-o poziție instabilă, pierzând aderența și alunecând pe carosabil înainte de contactul cu autoturismul.

În urma coliziunii, impactul a fost extrem de puternic, iar tânărul motociclist a fost grav rănit. Echipajele de intervenție au sosit rapid la fața locului, însă, în ciuda manevrelor de resuscitare efectuate de salvatori și a intervenției medicului de urgență, viața acestuia nu a mai putut fi salvată, fiind declarat decedat la fața locului.

Pasagera de 17 ani a suferit răni ușoare în urma accidentului. Aceasta a fost preluată de echipajele medicale și transportată la Spitalul Salzkammergut din Vöcklabruck pentru investigații și îngrijiri de specialitate. Starea ei nu a fost considerată gravă, însă a necesitat supraveghere medicală.

