Răsturnare de situație în cazul crimei din capitală! Necropsia a scos la iveală detalii importante: nu ar fi fost ucisă de iubitul octogenar

Moartea femeii de 30 de ani găsită fără viață într-un apartament din Sectorul 3 capătă o nouă perspectivă după rezultatele necropsiei.

Examinarea medico-legală arată că decesul a fost provocat de consumul excesiv de alcool combinat cu substanțe interzise, fără a exista urme de violență pe corpul victimei.

Răsturnare de situație în cazul crimei din capitală!

Concluziile specialiștilor indică faptul că moartea a survenit pe fondul consumului de alcool și droguri, iar lipsa leziunilor traumatice schimbă direcția inițială a anchetei. În aceste condiții, bărbatul de 86 de ani cu care femeia locuia nu mai este, pentru moment, vizat de acuzații.

La început, anchetatorii au analizat posibilitatea unui conflict fizic între cei doi. Bărbatul le-ar fi spus polițiștilor că femeia ar fi încercat să îl atace, încercând să se urce peste el și să îl rănească.

Necropsia a scos la iveală detalii importante

Potrivit informațiilor din dosar, cei doi aveau o relație de aproximativ un deceniu. Prima ipoteză, conform căreia bătrânul ar fi lovit-o cu cârja, a fost infirmată ulterior. Mai mult, octogenarul ar fi insistat că nu a făcut decât să se apere, susținând că femeia ar fi inițiat altercația.

Polițiștii precizează că victima era cunoscută cu probleme legate de consumul de droguri. În continuare sunt efectuate analize toxicologice pentru a stabili cu exactitate rolul substanțelor în producerea decesului. Cercetările sunt în desfășurare pentru a clarifica toate circumstanțele tragediei.

