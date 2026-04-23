Cine era femeia ucisă de bătrânul german, în Sectorul 3 din București. Victima l-ar fi atacat pe bărbat înainte de tragedie

Un incident cutremurător a avut loc în Sectorul 3 al Capitalei. Un bărbat de origine germană, în vârstă de 86 de ani, este bănuit că și-ar fi omorât partenera, o femeie de doar 30 de ani, în urma unei altercații izbucnite pe neașteptate.

Crima a avut loc în noaptea de marți spre miercuri, iar autoritățile încearcă să contureze scenariul clar al evenimentelor.

Victima ar fi fost atacată cu o cârjă

Conform primelor informații din anchetă, arma crimei ar fi fost chiar cârja bărbatului, folosită în fiecare zi pentru deplasare.

Suspectul a fost deja audiat de poliție și mărturisește că a fost atacat de femeie, iar el ar fi reacționat în legitimă apărare. Se pare că între cei doi există o relație mai veche, care în timp s-ar fi degradat.

Autoritățile iau acum în calcul mai multe ipoteze. Printre acestea se numără și consumul de substanțe interzise.

În prezent, ancheta se află în desfășurare, iar fiecare detaliu poate schimba cursul investigației. Poliția capitalei continuă să strângă probe pentru a clarifica circumstanțele în care s-a produs tragedia.

