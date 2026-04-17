Celebrul cântăreț, arestat. Este principalul suspect într-o crimă pasională

De: Irina Vlad 17/04/2026 | 12:16
Cântărețul D4vd (21 de ani), pe numele său real David Anthony Burke, interpretul piesei „Romantic Homicide”, a fost arestat în legătură cu moartea suspectă a unei fete de 14 ani, al cărei cadavru în stare de descompunere a fost descoperit în interiorul unui autoturism Tesla înregistrat pe numele artistului.

David Anthony Burke a fost arestat joi, 16 aprilie, fiind suspectat de uciderea adolescentei Celeste Rivas Hernandez, în vârstă de 14 ani, la șapte luni după ce poliția din Los Angeles a găsit cadavrul fetei dezmembrat și în stare avansată de descompunere în portbagajul mașinii sale Tesla, confiscate de autorități.

Adolescenta, originară din California, a fost dată dispărută în 2024, iar rămășițele sale au fost descoperite abia pe 8 septembrie 2025, când ofițerii americani au fost chemați la un parc de mașini confiscate din Hollywood, după ce angajații au semnalat un miros puternic provenit dintr-un autoturism.

Cântărețul D4vd este suspect în cazul morții unei adolescente de 14 ani/ sursă foto: captură video You Tube

În interiorul mașinii — un Tesla înregistrat pe numele lui D4vd — anchetatorii au găsit cadavrul fetei într-un stadiu avansat de descompunere. Se crede că vehiculul fusese abandonat în Hollywood Hills înainte de a fi remorcat, unde a rămas zile întregi până când s-a macabra descoperire.

Înainte de arestarea sa, David Anthony Burke fusese deja identificat în documentele judiciare ca fiind obiectul unei anchete privind moartea adolescentei, deși la momentul respectiv nu fusese încă pus sub acuzare în mod oficial. Autoritățile nu au dezvăluit public un motiv, iar relația dintre cântăreț și victimă, dacă a existat vreuna, rămâne neclară.

Celeste Rivas Hernandez, în vârstă de 14 ani, a dispărut în anul 2024/ sursă foto: social media

Se preconizează că dosarul va fi prezentat Parchetului din Los Angeles luni, 20 aprilie, în timp ce anchetatorii continuă să reconstituie circumstanțele care au dus la moartea adolescentei.

Într-o declarație făcută joi, avocații artistului, Blair Berk, Marilyn Bednarski și Regina Peter, au declarat că vor apăra cu fermitate nevinovăția clientului lor: „Să fim clari – probele concrete din acest caz vor demonstra că David Burke nu a ucis-o pe Celeste Rivas Hernandez și că el nu a fost cauza morții ei. În acest caz, niciun mare juriu nu a emis o acuzare și nu a fost depusă nicio plângere penală. David a fost reținut doar ca suspect. Vom apăra cu fermitate nevinovăția lui David.”

