Betty Salam le-a dat peste nas cârcotașilor! Cum a petrecut alături de fiul său Ziua Copilului

Betty Salam le-a dat peste nas cârcotașilor. În ultima perioadă, aceasta a fost criticată intens și acuzată de faptul că și-ar fi părăsit fiul, însă acum a demonstrat contrariul. Astăzi, de Ziua Copilului, Betty și-a dedicat tot timpul micuțului Matthias. Cei doi și-au petrecut ziua împreună și s-au distrat pe cinste. De asemenea, Betty i-a făcut o urare emoționantă fiului său.

După despărțirea de Cătălin Vișănescu, Betty a intrat în vizorul internauților. Aceștia au văzut-o tot mai rar alături de fiul său, iar după ce acesta s-a mutat la tatăl său, criticile au explodat. Mulți nu au înțeles-o și au judecat-o, spunând că și-a abandonat fiul.

„Nu mi-am abandonat copilul pentru nimic în lume. Sunt mama lui și voi rămâne mereu. Am ales doar să îi respect decizia de a sta, în această perioadă, cu tatăl lui. Matthias până în prezent a locuit cu mine, iar decizia de a schimba domiciliul la tatăl lui îi aparține copilului (a fost dorința lui)”, a fost reacția lui Betty la numeroasele critici primite.

Betty Salam, alături de fiul său de Ziua Copilului

Acum, fiica lui Florin Salam le-a închis gura de tot cârcotașilor. Cu ocazia Zilei Copilului, Betty și fiul ei s-au bucurat de timp petrecut împreună. Bruneta a lăsat totul deoparte și i-a dedicat această zi micuțului, pentru a-l sărbători așa cum se cuvine.

Cei doi și-au petrecut ziua împreună și s-au distrat. Betty a imortalizat totul și a distribuit câteva imagini în care apare alături de fiul său și în mediul online. Mai mult, aceasta i-a făcut și o urare emoționantă micuțului Matthias.

„La mulți ani, copilul meu bun! Să fii mereu fericit, iar Dumnezeu să te apere de orice obstacol”, a scris Betty Salam, în mediul online.

La rândul său, nici Cătălin Vișănescu nu a uitat de fiul lui astăzi. Acesta a postat în mediul online mai multe fotografii în care apare alături de Matthias și le-a însoțit de o urare specială.

„La mulți ani sănătoși și fericiți copil minunat! Astăzi e despre tine, suflet mic… Despre zâmbetul tău, despre bucuria ta și despre cât de mult te iubesc. La mulți ani, Matty!”, a scris Cătălin Vișănescu, pe TikTok.

