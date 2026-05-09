Cătălin Vișănescu, imagini din vacanța cu iubita și băiețelul său. Ce destinație a ales fostul soț al lui Betty Salam

Cătălin Vișănescu și partenera sa, Roxana, trăiesc o perioadă plină de fericire și împlinire. Cei doi au plecat într-o vacanță de vis, alături de băiețelul pe care Cătălin îl are împreună cu Betty Salam, marcând astfel prima lor călătorie în formulă de trei.

Cuplul a ales o destinație din Europa, unde se bucură de momente speciale petrecute împreună și de o escapadă relaxantă în familie.

Fostul soț al fiicei lui Florin Salam se bucură în aceste zile de o vacanță alături de familia sa actuală. Acesta a plecat într-o vacanță de vis împreună cu Roxana, dar și cu fiul său, Matthias, din fosta căsnicie.

Cei trei petrec timp de calitate împreună într-o destinație de vacanță. Micuțul pare să aibă o relație foarte bună cu iubita tatălui său, semn că atmosfera din familie este una armonioasă și relaxată.

Unde au ales cei doi să călătorească

Cătălin Vișănescu și-a refăcut viața sentimentală alături de Roxana Marin, după separarea de Betty Salam, iar relația celor doi pare să evolueze.

Mai mult, Roxana l-a cunoscut deja și pe Matthias, fiul lui Cătălin. Între cei doi s-a legat rapid o relație apropiată, bazată pe prietenie și înțelegere, ceea ce contribuie la o atmosferă echilibrată în noua familie.

De această dată, Cătălin Vișănescu și Roxana Marin au bifat prima lor vacanță alături de Matthias. Ei au ales ca destinație un oraș spectaculos din Europa: Istanbul. Cei trei au plecat din Spania și au ajuns în Turcia spre seară, începând astfel o escapadă de familie.

Pe parcursul călătoriei, Roxana Marin a împărtășit momente din vacanță cu urmăritorii ei de pe TikTok. Tânăra a postat un videoclip în care apare alături de partenerul său și de băiețel. Ea a anunțat că își dorește să îi țină pe fani la curent cu experiențele din această vacanță.

Totodată, nici Cătălin nu s-a eschivat și a postat și el câteva imagini și clipuri care surprind cele mai frumoase momente petrecute împreună.

Fostul soț al cântăreței a vorbit recent despre schimbările din viața fiului său, Matthias, pe care îl are împreună cu Betty Salam. Băiețelul s-a mutat la tatăl său pentru a fi mai aproape de școală. Decizia a fost luată pentru a-i ușura rutina zilnică.

