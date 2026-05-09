Imaginile durerii de la înmormântarea lui Beatrice, tânăra care a murit după ce a fost diagnosticată cu o formă rară de cancer

Beatrice Iuliana a fost condusă pe ultimul drum! Tânăra diagnosticată cu o formă rară de cancer a fost înmormântată în localitatea natală. O mulțime de oameni s-au adunat să își ia rămas bun. Soțul acesteia este sfâșiat de durere. Beatrice a lăsat în urmă doi copii de 9 și 11 ani.

Beatrice a fost diagnosticată cu o formă rară de cancer de sân, care a evoluat rapid și a ajuns în stadiu critic. Medicii din România au fost rezervați și nu i-au mai dat acesteia prea multe șanse. Singura salvare ar fi fost la o clinică din Turcia, unde însă costurile erau mari.

Chiar și așa, oamenii s-au mobilizat, iar suma de bani fusese strânsă. Beatrice a mers în Turcia pentru tratament, însă și-a dat ultima suflare în timp ce se afla în drum spre casă, la doar câteva minute de România.

Imaginile durerii de la înmormântarea lui Beatrice

Beatrice și-a dat ultima suflare la vârsta de 31 de ani și a lăsat în urma ei o familie sfâșiată de durere. Aceasta a fost condusă pe ultimul drum în data de 6 mai. O mulțime de oameni s-au adunat să își ia rămas bun. Beatrice a fost înmormântată în cimitirul din Bărcănești.

Tânăra a lăsat în urmă un soț sfâșiat de durere și doi copii de 9 și 11 ani. Pe coroana funerară depusă la mormânt, soțul ei a scris un mesaj sfâșietor.

„Ai fost totul pentru noi… Iubirea noastră nu se va stinge pentru tine”, a fost mesajul care a apărut pe aranjamentul funerar.

De asemenea, mesajele de condoleanțe curg în mediul online. Mulți au fost cei care s-au implicat în cazul lui Beatrice și au sperat până în ultima clipă că aceasta va reuși să învingă boala ce o măcina.

„Te iubesc dincolo de cuvinte… și o să te port cu mine în fiecare zi, în tot ce sunt. Drum lin, sufletul meu… până ne vom regăsi. Trebuia să postez aceste rânduri imediat după ce ai plecat… dar nu am avut putere. După atâtea postări făcute pentru tine, pentru lupta ta, pentru speranța că vei rămâne cu noi… nu am reușit să mă adun și să accept că acum scriu despre tine la trecut. Ieri te-am condus pe ultimul drum… și nici acum nu pot să cred că nu mai ești. Odihnește-te în pace, suflet frumos… o parte din mine va rămâne mereu cu tine”, a scris verișoara lui Beatrice, în mediul online.

