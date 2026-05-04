Acasă » Știri » Beatrice, tânăra pentru care s-a mobilizat întreaga Românie, a murit. Era diagnosticată cu o formă rară de cancer

Beatrice, tânăra pentru care s-a mobilizat întreaga Românie, a murit. Era diagnosticată cu o formă rară de cancer

De: Alina Drăgan 04/05/2026 | 19:08
Beatrice, tânăra pentru care s-a mobilizat întreaga Românie, a murit. Era diagnosticată cu o formă rară de cancer
Beatrice Iuliana s-a stins din viață /Foto: Social media

Beatrice Iuliana s-a stins din viață! Tânăra care era măcinată de o boală grea și-a dat ultima suflare chiar cu puțin timp înainte de a se întoarce în România. Pentru ea, numeroși oameni s-au mobilizat, au donat bani, însă în cele din urmă totul a fost în zadar. Beatrice a avut parte de o mobilizare umanitară uriașă, inclusiv Bogdan de la Ploiești s-a implicat în cazul său.

Beatrice a fost diagnosticată cu o formă rară de cancer de sân, care a evoluat rapid și a ajuns în stadiu critic. Medicii din România au fost rezervați și nu i-au mai dat acesteia prea multe șanse. Singura salvare ar fi fost la o clinică din Turcia, unde însă costurile erau mari.

Cazul lui Beatrice a impresionat multă lume, iar oamenii s-au mobilizat și au donat pentru a o ajuta să meargă în Turcia. Chiar și Bogdan de la Ploiești a fost impresionat de cazul acesteia. El a distribuit povestea ei în mediul online și i-a fost alături lui Beatrice.

În data de 1 aprilie 2026, tot Bogdan de la Ploiești a fost cel care anunța că s-a adunat suma necesară, 40.000 de euro, pentru a o ajuta pe Beatrice să ajungă în Turcia, la tratament.

Beatrice Iuliana s-a stins din viață

Din păcate, în ciuda eforturilor depuse, Beatrice și-a dat ultima suflare. Aceasta a murit în timp ce se afla în drum spre casă, la doar câteva minute de România. S-a stins din viață fără a reuși să își îndeplinească ultima dorință.

Tot ce mai voia era să reușească să ajungă acasă și să își strângă în brațe copiii pentru ultima oară. Însă, din păcate, nu a mai apucat să facă asta. Decesul său a adus multă durere, iar mesajele de condoleanțe curg în mediul online.

„Astăzi venim cu o veste grea… Betty a mers acasă, la Tata. S-a stins la doar câteva minute de România… atât de aproape de casă… atât de aproape de copiii ei. Dar Dumnezeu a avut alte planuri pentru ea. Poate că astăzi nu înțelegem de ce… poate că întrebările dor mai mult decât răspunsurile… dar credem că El știe mai bine, chiar și atunci când inimile sunt zdrobite.

Și-a dorit extrem de mult să ajungă acasă, să-și strângă copiii în brațe… dar dorul acesta a rămas cu ea până la final. Pentru ea, până în ziua în care își va ține din nou copiii în brațe, va fi doar o clipă. Dar pentru cei rămași în urmă… fiecare zi va fi o luptă, fiecare clipă fără ea va durea.

Vă rugăm din suflet, fiți alături de familie în rugăciune. Au nevoie de putere, de mângâiere și de speranță mai mult ca oricând. Mulțumim tuturor celor care ați fost alături de ea, prin gând, prin rugăciune, prin sprijin. Ați fost parte din lupta ei până la capăt. Să ne rugăm pentru ei”, a fost anunțul făcut în mediul online.

 

CITEȘTE ȘI:

O româncă de 16 ani a murit sub ochii prietenilor. Beatrice filma un video pentru TikTok când s-a întâmplat tragedia

El este Ionuț, fotbalistul care a murit în accidentul din Câmpulung. O fetiță de trei ani a rămas orfană de tată

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
O româncă a câștigat jumătate de milion de euro la LOTO, după ce a ieșit împreună cu soțul să bea o cafea la un bar
Știri
O româncă a câștigat jumătate de milion de euro la LOTO, după ce a ieșit împreună cu soțul…
Cum arată acum fosta soacră a lui Cristi Borcea, la 65 de ani. Mama Alinei Vidican, transformare uluitoare!
Știri
Cum arată acum fosta soacră a lui Cristi Borcea, la 65 de ani. Mama Alinei Vidican, transformare uluitoare!
Sindicatele Polițiștilor cer demisia lui Pîslaru: „Nu cunoaște legislația sau amestecă lucrurile în mod insidios”
Mediafax
Sindicatele Polițiștilor cer demisia lui Pîslaru: „Nu cunoaște legislația sau amestecă lucrurile în...
Toni Neacșu: Moțiunea de mâine are șansele să o ajungă pe a doua clasată ca număr de voturi
Gandul.ro
Toni Neacșu: Moțiunea de mâine are șansele să o ajungă pe a doua...
Diana Munteanu a ajuns vedetă la bulgari după ce a vorbit despre milionarul celebru, cu 20 de ani mai tânăr ca ea: „E înnebunită după el”
Prosport.ro
Diana Munteanu a ajuns vedetă la bulgari după ce a vorbit despre milionarul...
Paradoxul pensionării la 50 de ani în MAI: 61% din foștii angajați au pensii de peste 5.000 de lei, dar cer dreptul la cumulul pensie-salariu
Adevarul
Paradoxul pensionării la 50 de ani în MAI: 61% din foștii angajați au...
Croazieră de coșmar: Morți și oameni în stare gravă la bordul unui vas în Atlantic
Digi24
Croazieră de coșmar: Morți și oameni în stare gravă la bordul unui vas...
Diavolul se îmbracă de la Prada 2, pe primul loc în box office, cu încasări de 77 de milioane de dolari
Mediafax
Diavolul se îmbracă de la Prada 2, pe primul loc în box office,...
Parteneri
Cum arată Loredana Groza într-un costum de baie minuscul, la 55 ani. Vedeta a uitat de inhibiții!
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Loredana Groza într-un costum de baie minuscul, la 55 ani. Vedeta a uitat...
FOTO. Prietena Soranei Cîrstea a renunțat la haine. Apariția Anei Ivanovic în costum de baie a aprins imaginația fanilor
Prosport.ro
FOTO. Prietena Soranei Cîrstea a renunțat la haine. Apariția Anei Ivanovic în costum de baie...
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ce i se întâmplă Codruței Filip, la două luni de la divorț: „Nu mi-e jenă să o spun”
Click.ro
Ce i se întâmplă Codruței Filip, la două luni de la divorț: „Nu mi-e jenă...
Un soldat ucrainean a ajuns din greșeală într-o tranșee inamică, a supraviețuit două săptămâni și s-a întors cu un prizonier rus
Digi 24
Un soldat ucrainean a ajuns din greșeală într-o tranșee inamică, a supraviețuit două săptămâni și...
Două rachete iraniene ar fi lovit o navă de război americană care încerca să intre în Strâmtoarea Ormuz
Digi24
Două rachete iraniene ar fi lovit o navă de război americană care încerca să intre...
Topul celor mai vândute modele de mașini electrice din lume și clasamentul celor mai mari producători
Promotor.ro
Topul celor mai vândute modele de mașini electrice din lume și clasamentul celor mai mari...
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Iubi, vii să facem duș împreună?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Iubi, vii să facem duș împreună?
Misterul caselor bântuite, explicat de știință. Ce sunt „fantomele”?
go4it.ro
Misterul caselor bântuite, explicat de știință. Ce sunt „fantomele”?
Ce spune știința despre oamenii care vorbesc în somn?
Descopera.ro
Ce spune știința despre oamenii care vorbesc în somn?
EA SPORTS FC 26, disponibil gratuit pentru abonații PlayStation
Go4Games
EA SPORTS FC 26, disponibil gratuit pentru abonații PlayStation
Toni Neacșu: Moțiunea de mâine are șansele să o ajungă pe a doua clasată ca număr de voturi
Gandul.ro
Toni Neacșu: Moțiunea de mâine are șansele să o ajungă pe a doua clasată ca...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
O româncă a câștigat jumătate de milion de euro la LOTO, după ce a ieșit împreună cu soțul ...
O româncă a câștigat jumătate de milion de euro la LOTO, după ce a ieșit împreună cu soțul să bea o cafea la un bar
Cum arată acum fosta soacră a lui Cristi Borcea, la 65 de ani. Mama Alinei Vidican, transformare uluitoare!
Cum arată acum fosta soacră a lui Cristi Borcea, la 65 de ani. Mama Alinei Vidican, transformare uluitoare!
Cu ce se ocupă soția lui Cristi Chivu. Adelina și antrenorul sunt căsătoriți de 18 ani și au împreună ...
Cu ce se ocupă soția lui Cristi Chivu. Adelina și antrenorul sunt căsătoriți de 18 ani și au împreună două fete
Andreea Bănică, a răbufnit după ce românii au criticat prețurile de pe litoral: ”În Bulgaria, ...
Andreea Bănică, a răbufnit după ce românii au criticat prețurile de pe litoral: ”În Bulgaria, o bere costă 5 euro”
Romeo Vasiloni divulgă tot! Ce se ascunde, de fapt, în spatele despărțirii dintre Răzvan și Ella: ...
Romeo Vasiloni divulgă tot! Ce se ascunde, de fapt, în spatele despărțirii dintre Răzvan și Ella: “E momentul perfect să profite”
Căpitanul echipei Dinamo va deveni tătic! Cătălin Cîrjan a dezvăluit sexul bebelușului
Căpitanul echipei Dinamo va deveni tătic! Cătălin Cîrjan a dezvăluit sexul bebelușului
Vezi toate știrile