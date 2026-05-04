Beatrice, tânăra pentru care s-a mobilizat întreaga Românie, a murit. Era diagnosticată cu o formă rară de cancer

Beatrice Iuliana s-a stins din viață! Tânăra care era măcinată de o boală grea și-a dat ultima suflare chiar cu puțin timp înainte de a se întoarce în România. Pentru ea, numeroși oameni s-au mobilizat, au donat bani, însă în cele din urmă totul a fost în zadar. Beatrice a avut parte de o mobilizare umanitară uriașă, inclusiv Bogdan de la Ploiești s-a implicat în cazul său.

Beatrice a fost diagnosticată cu o formă rară de cancer de sân, care a evoluat rapid și a ajuns în stadiu critic. Medicii din România au fost rezervați și nu i-au mai dat acesteia prea multe șanse. Singura salvare ar fi fost la o clinică din Turcia, unde însă costurile erau mari.

Cazul lui Beatrice a impresionat multă lume, iar oamenii s-au mobilizat și au donat pentru a o ajuta să meargă în Turcia. Chiar și Bogdan de la Ploiești a fost impresionat de cazul acesteia. El a distribuit povestea ei în mediul online și i-a fost alături lui Beatrice.

În data de 1 aprilie 2026, tot Bogdan de la Ploiești a fost cel care anunța că s-a adunat suma necesară, 40.000 de euro, pentru a o ajuta pe Beatrice să ajungă în Turcia, la tratament.

Beatrice Iuliana s-a stins din viață

Din păcate, în ciuda eforturilor depuse, Beatrice și-a dat ultima suflare. Aceasta a murit în timp ce se afla în drum spre casă, la doar câteva minute de România. S-a stins din viață fără a reuși să își îndeplinească ultima dorință.

Tot ce mai voia era să reușească să ajungă acasă și să își strângă în brațe copiii pentru ultima oară. Însă, din păcate, nu a mai apucat să facă asta. Decesul său a adus multă durere, iar mesajele de condoleanțe curg în mediul online.

„Astăzi venim cu o veste grea… Betty a mers acasă, la Tata. S-a stins la doar câteva minute de România… atât de aproape de casă… atât de aproape de copiii ei. Dar Dumnezeu a avut alte planuri pentru ea. Poate că astăzi nu înțelegem de ce… poate că întrebările dor mai mult decât răspunsurile… dar credem că El știe mai bine, chiar și atunci când inimile sunt zdrobite. Și-a dorit extrem de mult să ajungă acasă, să-și strângă copiii în brațe… dar dorul acesta a rămas cu ea până la final. Pentru ea, până în ziua în care își va ține din nou copiii în brațe, va fi doar o clipă. Dar pentru cei rămași în urmă… fiecare zi va fi o luptă, fiecare clipă fără ea va durea. Vă rugăm din suflet, fiți alături de familie în rugăciune. Au nevoie de putere, de mângâiere și de speranță mai mult ca oricând. Mulțumim tuturor celor care ați fost alături de ea, prin gând, prin rugăciune, prin sprijin. Ați fost parte din lupta ei până la capăt. Să ne rugăm pentru ei”, a fost anunțul făcut în mediul online.

