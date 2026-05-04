Alexandru și iubita lui au murit după ce au căzut cu scuterul într-un șanț adânc de 4 metri: ”Suntem cu toții șocați!”

De: Alina Drăgan 04/05/2026 | 19:56
Tragedie românească în Italia! Un român în vârstă de 25 de ani și iubita sa, de 24 de ani, și-au pierdut viața în urma unui accident. Din primele informații, cei doi au pierdut controlul scuterului pe care se aflau și au fost aruncați într-un canal. Trupurile neînsuflețite ale acestora au fost găsite de două persoane care alergau pe marginea drumului. Cum s-a întâmplat tragedia?

Alexandru Viorel și Sarah Errani au murit în noaptea de sâmbătă spre duminică, în timp ce mergeau cu scuterul între localitățile Tribiano și Mulazzano (zona Milano). Tragedia a avut loc în noaptea de sâmbătă spre duminică.

Alexandru Viorel Ikoim avea 25 de ani, iar iubita sa, Sarah Errani, avea 24 de ani. Cei doi locuiau împreună în Tribiano de aproximativ un an. Se pare că după ce au petrecut seara în Mulazzano, cuplul și-a reluat drumul în jurul miezului nopții.

Potrivit informațiilor din anchetă, șoferul ar fi pierdut controlul vehiculului, iar scuterul a părăsit carosabilul. Cei doi au fost aruncați într-un canal de irigații adânc de 4 metri, izbindu-se de un zid de beton. La momentul tragediei, cei doi circulau pe o porțiune de drum complet lipsită de iluminat stradal și izolată.

Din păcate, se pare că impactul a fost fatal pentru cei doi. Potrivit medicilor, cuplul a murit pe loc, lucru confirmat și de faptul că trupurile lor au fost găsite cu căștile încă puse. Alarma a fost dată duminică dimineață, în jurul orei 7:45, de două persoane care alergau pe șosea.

Înainte de tragedie, Alexandru a apucat să îi mai trimită un ultim mesaj mamei sale. Mesajul a venit sâmbătă, 2 mai, în jurul orei 22:00. Moartea tragică a celor doi a adus multă durere.

„Suntem cu toții șocați de această tragedie enormă. Aceștia sunt doi tineri care au ales Tribiano, acum aproximativ un an, ca loc pentru a-și începe viața împreună. Este greu de acceptat toate acestea”, a declarat primarul orașului Tribiano, Roberto Gabriele.

 

