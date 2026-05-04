Vedeta TV a murit din cauza unei supradoze. A fost găsită fără suflare într-un centru social

De: Alina Drăgan 04/05/2026 | 17:08
Princess Bliss-Dickson a murit din cauza unei supradoze /Foto: Instagram

Sfârșit tragic pentru o tânără influenceriță! Princess Bliss-Dickson, cunoscută pentru aparițiile sale TV, s-a stins din viață la vârsta de doar 16 ani. Se pare că adolescenta și-ar fi pus capăt zilelor din cauza bullying-ului din mediul online. Tânăra a murit în urma unui supradoze.

Princess Bliss-Dickson era o tânără influenceriță britanică, cunoscută publicului încă din copilărie pentru aparițiile sale în emisiuni de televiziune de tip reality show. A devenit celebră la o vârstă fragedă, iar popularitatea ei s-a extins ulterior și în mediul online, unde avea o mulțime de urmăritori. Însă, mulți o judecau, iar asta se pare că a afectat-o și chiar a împins-o la gestul extrem.

În ultima perioadă, Princess Bliss-Dickson locuia într-un centru social din Waltham Abbey, unde era supravegheată de medici din cauza problemelor cu care se confrunta. Aici și-a dat și ultima suflare. Adolescenta a fost găsită inconștientă și nu a mai putut fi salvată.

„A fost găsită inconștientă în pat. S-a chemat o ambulanță, iar decesul ei a fost confirmat la fața locului. Poliția din Essex desfășoară o anchetă în legătură cu acest deces”, a transmis ofițerul Matthew Austin.

În urma decesului, autoritățile au deschis o anchetă, iar cauza exactă a morții urmează să fie stabilită oficial. Un medic legist a indicat, potrivit presei britanice, o intoxicație acută cu un medicament prescris, utilizat în tratarea unor afecțiuni psihice.

Se pare că, de mai mult timp, tânăra era ținta bullyingului din mediul online și s-ar fi sinucis din cauza hărțuirii constante. Mai mult, familia tinerei spune că aceste atacuri nu s-au oprit nici chiar după moartea tinerei. Acum, mama acesteia este ținta internauților.

Recent, mama influenceriței a postat în mediul online o fotografie în care apare lângă sicriul fiicei sale. Imaginea a fost însoțită și de un mesaj dureros.

„Ziua în care mi-am culcat copilul pentru ultima dată. Cel mai greu rămas-bun. Cum poți vreodată să accepți să-ți săruți bebelușul pentru ultima oară?

Te iubesc, prințesă. Ești iubită dincolo de orice imaginație. Ne vom revedea în ceruri, fetiță dragă. Te rog să fii la porți ca să mă întâmpini când îmi va veni vremea și să-mi arăți totul acolo.

Mi-e atât de dor de tine — această piesă lipsă nu va fi niciodată, niciodată umplută. Ai luat o parte din mine când ai plecat”, a scris aceasta, în mediul online.

