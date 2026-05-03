Vedeta care a mărturisit că tatăl ei e mort de 30 de ani, dar încă vorbește cu el: „Avem conversații interesante”

De: Irina Maria Daniela 03/05/2026 | 23:30
Katherine Jenkins este vedeta care a mărturisit că tatăl ei este mort de 30 de ani.

Cântăreața galeză Katherine Jenkins le-a mărturisit fanilor, într-o postare pe Instagram, că tată ei este mort de 30 de ani. Mesajul ei sfâșietor a fost primit cu durere în suflet de public, care i-a lăsat numeroase comentarii de consolare. Ba mai mult, aceasta susține că vorbește cu el des, în nopțile în care îl visează. Află mai multe detalii emoționante în rândurile următoare!

Artista a vorbit deschis pentru prima oară despre tragedia care i-a marcat viața. Tatăl ei, Selwyn John Jenkins, a murit în urmă cu 30 de ani – când Katherine Jenkins avea doar 15 ani.

Tatăl lui Katherine Jenkins a murit acum 30 de ani

Cântăreața galeză a publicat o serie de imagini în care apare alături de tatăl ei. Aceasta avea doar 15 ani când bărbatul a murit, deci a petrecut cei mai importanți ani din viață alături de părintele ei. Cu toate că nu a vorbit până acum despre durerea pe care o poartă zi de zi în suflet, artista a decis că este momentul să rupă tăcerea.

„Nu-mi vine să cred că au trecut 30 de ani fără tine. Am avut doar 15 ani alături de tine, dar în acel timp tu ai fost întreaga mea lume. Nu trece nicio zi fără să-ți simt lipsa în momentele de liniște sau fără să mă gândesc la tine în momentele importante în care ar fi trebuit să fii prezent.

Fiecare zi de naștere, fiecare realizare, fiecare etapă… ești acolo, în inima mea, chiar dacă nu ești lângă mine. Te port mereu cu mine, în ceea ce sunt, în valorile mele, în dragostea pe care mi-ai oferit-o atât de deplin. Îmi este dor de tine mereu, tată. Îți păstrez amintirea în tot.”, a scris cântăreața pe Instagram.

Selwyn John Jenkins a murit în urmă cu 30 de ani.

Katherine Jenkins vorbește cu tatăl ei

În cadrul podcastului Happy Mum Happy Baby, realizat de Giovanna Fletcher, artista a recunoscut că vorbește constant cu tatăl ei. Înainte de fiecare concert, cântăreața are un mic ritual pe care îl face de mulți ani. Se roagă la el și îi spune să îi binecuvânteze concertele.

Ba mai mult, susține că are nopți în care îl visează des pe tatăl ei, cu care poartă discuții foarte interesante.

„Simt că este foarte des alături de mine, de când a plecat dintre noi. Știu că unii oameni cred în astfel de lucruri și alții nu, dar am avut vise foarte vii în care am vorbit cu el. Pentru că nu l-am cunoscut ca adult și nici el nu m-a cunoscut pe mine ca adult, avem aceste conversații care sunt atât de interesante și mă fascinează de fiecare dată.

De fiecare dată când urc pe scenă, fără excepție, îi spun câteva cuvinte și îl rog să-mi binecuvânteze vocea și concertul, așa că este mereu în gândurile mele. Mi-aș fi dorit să-și fi cunoscut copiii”, a spus Katherine Jenkins în cadrul podcastului.

Cântăreața galeză Katherine Jenkins avea 15 ani când tatăl ei a murit.

Katherine Jenkins, consolată de fanii ei

Așa cum era de așteptat, postarea a stârnit un val de comentarii de consolare, păreri de rău și regrete. Fanii au încurajat-o pe Katherine, spunându-i că tatăl ei este mândru de ea.

„Tatăl tău ar fi foarte mândru de tine, Katherine. Ai realizat lucruri la care alții doar visează.”

„Tatăl tău te privește din cer cu dragoste și mândrie.”

„Mă gândesc la tine azi și mereu, Katherine, nu devine niciodată mai ușor.”

„Este mereu cu tine și în gândurile tale, nu pleacă niciodată cu adevărat.”

