El este Ionuț, fotbalistul care a murit în accidentul din Câmpulung. O fetiță de trei ani a rămas orfană de tată

Ionuț, fotbalistul de la A.S Flacăra Boteni, a murit la doar 33 de ani după ce prietenul lui s-a izbit cu mașina într-un stâlp de beton. Șoferul a intrat cu viteză într-o curbă periculoasă, impactul fiind fatal pentru sportiv.

Accidentul rutier a avut loc în noaptea de sâmbătă, 2 mai, spre duminică, 3 mai, în municipiul Câmpulung. Ionuț se afla în mașina condusă de prietenul lui, un tânăr de 22 de ani. Șoferul a intrat cu viteză într-o curbă periculoasă, moment în care a pierdut controlul de deplasare.

Ionuț era tatăl unei fetițe de 3 ani

Impactul a fost atât de puternic încât Ionuț a fost proiectat în afara autoturismului, fiind declarat decedat pe loc, iar șoferul a fost găsit pe bancheta din spate. Inițial, acesta le-a declarat polițiștilor că nu își mai amintește cine era la volan, însă cercetările ulterioare au demonstrat că el conducea. Tânărul de 22 de ani a fost transportat la spitalul din Pitești pentru îngrijiri medicale. În urma verificărilor, oamenii legii au stabilit că acesta a condus sub influența băuturilor alcoolice.

„Acesta se afla sub influența băuturilor alcoolice, rezultatul fiind sub limita de 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat (0,24 mg/l)”, a declarat Florin Popa, purtătorul de cuvânt al Poliției Argeș.

Ionuț era membru în echipa de fotbal A.S Flacăra Boteni și lasă în urmă o fetiță de 3 ani, o soție și o familie îndurerată. De asemenea, reprezentanții echipei la care tânărul de 33 de ani activa au transmis un mesaj de condolenațe după moartea colegului lor.

„Din păcate, în noaptea trecută s-a produs o tragedie. Colegul și prietenul nostru, Jon, a trecut în neființă în urma unui accident de mașină. Suntem profund îndurerați de această pierdere și transmitem sincere condoleanțe familiei și tuturor celor apropiați”, a fost mesajul celor de la A.S Flacăra Boteni.

Miriam a murit la doar 22 de ani, după ce a fost lovită cu mașina. Ce substanțe consumase șoferul

Petruț Rizea a suferit un AVC. Celebrul profesor a trecut prin clipe cumplite: ”M-au doborât toate zilele în care am luptat”