Premieră la Survivor 2026: 3 concurenți, la duel! Știm cine a fost eliminat

Competiția Survivor devine tot mai intensă pe măsură ce se apropie de final, iar concurenții luptă cu ultimele resurse pentru a-și păstra locul în joc. Tensiunea crește de la o zi la alta, iar fiecare probă poate face diferența dintre visul de a ajunge în finală și eliminare. În această seară, trei concurenți au ajuns în fața duelului decisiv, iar rezultatul este deja cunoscut.

Ziua precedentă a fost una importantă pentru Gabi Tamaș, care a reușit să câștige colanul de imunitate după o serie de confruntări puternice, unde a invins-o pe Maria, de două ori.

Alegerea lui a fost Ramona, care a ajuns astfel în pericol de eliminare. Alături de ea, în urma voturilor din cadrul grupului, au mai intrat în cursă și Patris, dar și Bibi. Cei trei sunt nevoiți să lupte pentru a-și continua parcursul în competiție.

Potrivit informațiilor publicate de Viperele Vesele în mediul online, rezultatul duelului ar indica faptul că Patris este concurenta care părăsește competiția.