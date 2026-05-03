Iubita lui Zed i-a fost infidelă. Ce s-a întâmplat cu milionarul: „Era foarte materialistă”

„Regele șoselelor”, așa cum este cunoscut Zed, a trecut prin momente extrem de dificile înainte de a-și găsi echilibrul în viața personală. Astăzi este căsătorit cu Alina, femeia care îi este alături și îl susține necondiționat, însă trecutul său ascunde o experiență dureroasă. Înainte de această relație, afaceristul a fost trădat într-unul dintre cele mai vulnerabile momente din viața sa.

Pe atunci, Zed era implicat într-o relație cu o tânără cunoscută în lumea mondenă. Totul s-a schimbat brusc când tatăl său s-a îmbolnăvit grav, iar el a ales să își concentreze întreaga atenție asupra familiei. A fost o perioadă tensionată, în care a făcut tot posibilul să îi fie aproape părintelui său și să îl ajute în procesul de recuperare.

Zed a fost înșelat de fosta iubită

În același timp, partenera sa de atunci a ales un alt drum. Fără ca el să știe, aceasta a început o relație cu un alt bărbat. Situația a fost cu atât mai dureroasă cu cât persoana respectivă făcea parte din cercul lui de apropiați. Adevărul a ieșit la iveală într-un mod neașteptat, când Zed a primit dovezi clare despre infidelitate.

„Am fost înșelat de fosta mea iubită, în timp ce tata s-a îmbolnăvit. Tata a făcut un AVC acum șase ani, în 2020, și probabil domnișoara cu care am fost atunci s-a gândit că o să sărăcesc și ea era foarte materialistă”, a declarat Zed.

Întreaga experiență a fost resimțită ca o trădare profundă, mai ales în contextul în care el trecea deja printr-o perioadă dificilă din cauza problemelor de sănătate ale tatălui său.

„Am aflat toate acestea ulterior, că în momentul acela nu știam. În timp ce eram cu tata și îl învățam să meargă în Austria, ea se distra cu un prieten de-al meu în România. Cineva mi-a trimis un video, i-a văzut în public sărutându-se. Nici măcar nu s-a ascuns. Am rămas șocat”, a mai declarat Zed.

CITEȘTE ȘI: Maria Constantin recunoaște că a fost infidelă: „Am vrut și eu să văd cum e”

Răzvan Kovacs a recunoscut. I-a fost sau nu infidel Emei Oprișan