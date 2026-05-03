Lidia Fecioru, ritualul care „deschide robinetul banilor”. Obiectul banal pe care trebuie să-l ai în portofel

Dacă ai impresia că banii vin greu și pleacă prea repede, poate nu ții cont de un detaliu aparent banal. Lidia Fecioru susține că energia banilor trebuie întreținută constant, iar micile gesturi zilnice ne pot schimba complet situația financiară.

Invitată recent în cadrul emisiunii CANCAN Exclusiv, Lidia Fecioru că primul pas către abundență începe chiar cu organizarea portofelelor pentru că nu trebuie să avem unul, ci două.

Mai exact, portofelul de zi cu zi poate fi în orice nuanță, chiar și roșu, însă cel ținut acasă ar trebui să fie verde și folosit ca un mic „depozit energetic” pentru bani. Iar regula de aur? Să nu fie niciodată gol.

Verdele este un atrăgător de bani. Trebuie să avem două portofele. Pe unul pe care îl purtăm cu noi și unul pe care îl ținem acasă. Deci eu pot să port unul roșu, dar cel de casă îl am verde în care eu de fiecare dată, când am niște bănuți, pun în el. Economia, a explicat Lidia Fecioru.

Lidia Fecioru, ritualul care atrage banii ca un magnet

Potrivit Lidiei Fecioru, secretul nu stă în sume mari, ci în consecvență. Chiar și o monedă pusă zilnic într-un portofel poate schimba fluxul banilor din viața ta.

Am făcut ritualul ăsta de a pune de fiecare dată un leu în portofelul ăla și au început să-mi vină bani în toate portofelele pe care le avem acasă, a povestit ea.

Dar asta nu e tot! Un alt „truc” ține de un obiect banal din bucătărie, pe care ar trebui să-l ai… în fiecare portofel.

Să punem în toate câte o frunză de dafin. Putem să nu scriem pe cele care nu le purtăm sumă, dar frunza de dafin trebuie să fie în fiecare portofel, a explicat bioenergoterapeutul.

Regula de aur: nimic gol în casă

Pe lângă portofele, și gențile joacă un rol important în acest ritual. Mai exact, fiecare geantă pe care o ai acasă ar trebui să conțină măcar o bancnotă.

Important este să nu-l ținem gol. Fiecare geantă pe care o avem acasă trebuie să aibă acolo un cinci lei lăsat în ea. Să nu fie goale. Nimic gol, a subliniat Lidia Fecioru.

