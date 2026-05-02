Lidia Fecioru explică ce greșeli îți golesc portofelul. Ce nu trebuie să ții niciodată în el: „Chestia asta aduce tot timpul bani de niciunde”

Lidia Fecioru a fost invitată recent în cadrul emisiunii CANCAN Exclusiv, unde a vorbit despre modul în care obiceiurile zilnice și anumite ritualuri pot influența relația unei persoane cu banii. Culoarea portofelului, dar și obiectele pe care le ținem în el au legătură directă cu abundența din viața noastră.

Bioenergoterapeut cu experiență și o prezență constantă în spațiul media din România, Lidia Fecioru abordează frecvent ideea că modul în care ne raportăm la lucrurile materiale este strâns legat de energia pe care o transmitem. În acest context, ea a explicat că inclusiv obiecte aparent banale, precum portofelul, pot avea o semnificație mai profundă.

Lidia Fecioru, despre cum atragem banii

Potrivit acesteia, există anumite detalii care ar trebui luate în considerare atunci când vine vorba despre alegerea și utilizarea portofelului. De la culoare până la obiectele păstrate în interior, toate ar contribui la modul în care atragem sau îndepărtăm banii.

De asemenea, Lidia Fecioru a vorbit despre ideea de a folosi două portofele: unul pentru uz zilnic și unul păstrat acasă, destinat economisirii. Ea susține că acest obicei, chiar și atunci când implică sume mici adăugate constant, poate atrage abundența.

„Fugim de portofelele negre, de obicei. Punem în el fotografii. E bine să nu păstrăm fotografii cu oameni decedați. Ne sunt dragi, e ok, sunt ai noștri, îi iubim. Dar să nu purtăm fotografii în portofel. Da, verdele e un atrăgător de bani. Trebuie să avem două portofele. Pe unul pe care îl purtăm cu noi și unul care îl ținem acasă. Deci eu pot să port unul roșu, dar cel de casă îl am verde, în care eu de fiecare dată, când am niște bănuți, pun în el. Și să știi că chestia asta aduce tot timpul bani de niciunde. Dar uite, am făcut ritualul ăsta de a pune de fiecare dată un leu. În portofelul ăla au început să-mi vină banii.”, a spus Lidia Fecioru pentru CANCAN.RO.

Discuția a inclus și tema ritualurilor, despre care Lidia Fecioru afirmă că trebuie adaptate în funcție de nevoile și intențiile fiecărei persoane. Ea consideră că autenticitatea este esențială, iar simpla reproducere a unor formule sau gesturi fără implicare personală nu ar avea același efect.

În viziunea sa, relația cu banii nu ține doar de aspecte materiale, ci și de modul în care fiecare individ își exprimă dorințele, intențiile și atitudinea față de abundență.

„Se fac tot felul de ritualuri, tot felul de chestii de îmbogățit, de măritat, de scăpat de vrăji, de blesteme, de tot felul de chestii. Și e bine să ne uităm acolo la la noi acasă și să facem câte un ritual. Ritualul nu e obligatoriu să fie făcut ca la carte, dacă îl vezi undeva și trebuie făcut exact. Știi că se zice ceva în timpul ritualului. Zicerile alea tot nu sunt ca la carte. Tu spune ce ai tu probleme, nu exact cum spune acolo. A, că trebuie să aprinzi trei lumânări. Aprinde-le, trei lumânări. Dar ce vrei să spui este spune ce simți tu. Pentru că Universul noi nu îl putem păcăli. Dacă pe un om îl poți minți și îi poți spune orice și asta e doar pe o perioadă de timp, pentru că minciuna are picioarele foarte scurte, Universul noi nu-l putem păcăli.”, a spus Lidia Fecioru.

