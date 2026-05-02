Lucian Popa, de nerecunoscut după Survivor. S-a tuns după 4 luni: „Arăt ca un om normal”

De: Irina Vlad 02/05/2026 | 20:04
Lucian Popa, fostul Războinic de la Survivor 2026/ sursă foto: Facebook

Lucian Popa s-a întors în România de la Survivor 2026 și încearcă să se readapteze la viața din civilizație. După 4 luni fără oglindă, primul lucru de pe lista de urgențe a fost să ajungă cât mai urgent la frizerie. 

Filmările de la Survivor 2026 s-au încheiat. La scurt timp de la întoarcerea din Republica Dominicană, Lucian Popa și-a surprins fanii cu o schimbare radicală de look. După patru luni petrecute în junglă, fără oglindă, netuns și nebărbierit, fostul Războinic a simțit nevoia de un refresh total.

Lucian Popa a trăit, timp de 4 luni, în condiții extreme. Survivor 2026 l-a schimbat complet, atât fizic, cât și mental. De departe, cea mai vizibilă transformare a fost la nivel fizic: netuns, nebărbierit, vizibil slăbit și cu câteva kilograme în minus. Primul pas spre marea transformare l-a făcut atunci când și-a dat barba jos, chiar la el acasă – vezi AICI.

„După 4 luni de zile voi face o transformare și o să renunț la barba care mi-a crescut la concursul Survivor,” a spus Lucian Popa.

Dar schimbarea nu s-a oprit aici. Lucian Popa a filmat tot procesul de transformare direct din frizerie, unde nu a mers singur, ci împreună cu Luca, fiul său, care nici el nu se mai tunsese de patru luni. În tot timpul cât tatăl lui a concurat la Survivor 2026, micuțul a ținut pasul cu părintele lui și nu s-a tuns, așteptând răbdator momentul în care tatăl lui se va întoarce acasă.

„După 4 luni de junglă am venit să ne tundem. Ia uitați ce păr am în cap. Și Luca la fel. A venit timpul să ne tundem, că Luca nu a vrut fără mine. Nu a vrut cu mama, a vrut doar cu mine.

Luca este foarte fericit pentru că în sfârșit am ajuns acasă. S-a pus primul pe scaun să se tundă. Nu mai suporta să stea cu părul ăla în cap. După el m-am așezat și eu și m-am tuns după o grămadă de timp de stat în junglă. Arăt și eu acum ca un om normal”, a spus Lucian Popa în imaginile încărcate pe Facebook.

Originar din Craiova, Lucian Popa este antrenor sportiv și promotor al fitnessului online, pasiunea sa pentru mișcare fiind una dintre principalele sale motivații pentru a accepta provocarea Suvivor 2026. Originar din Craiova, fostul Războinic are în spate un parcurs sportiv impresionant. În 2024, el a reușit să finalizeze primul său triatlon complet, în 12 ore și 31 de minute, o performanță rar întâlnită în rândul sportivilor amatori din România.

