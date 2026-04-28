Lucian Popa, transformare uluitoare după Survivor 2026. Cum arată acum Războinicul

Lucian Popa a revenit în atenția publicului după ce și-a schimbat complet înfățișarea la scurt timp după întoarcerea din competiția Survivor România. După patru luni petrecute în junglă, fostul concurent a renunțat la barba crescută în timpul show-ului, afișând un look diferit față de imaginea cu care se obișnuiseră fanii.

Cunoscut publicului larg datorită participării la Survivor România, Lucian Popa a bifat și alte performanțe notabile. În septembrie 2024, sportivul a participat în Italia la un triatlon complet, una dintre cele mai solicitante probe de anduranță. Acesta a reușit să finalizeze cursa în 12 ore și 31 de minute, un timp care reflectă efortul intens depus în cele trei etape ale competiției: înot, ciclism și alergare.

Cum s-a schimbat Lucian Popa după Survivor

Schimbarea de look a fost una dintre surprizele recente pregătite de fostul Războinic. După perioada petrecută în condiții extreme, Lucian Popa a decis să renunțe la barba care i-a devenit semnătură în timpul concursului.

„După 4 luni de zile voi face o transformare și o să renunț la barba care mi-a crescut la concursul Survivor,” a spus Lucian Popa.

Reacțiile nu au întârziat să apară, iar urmăritorii săi au primit cu entuziasm noua imagine. Comentariile au fost în mare parte pozitive, mulți dintre fani apreciind schimbarea:

„Mai bine fără barbă”, „Ce frumos ești fără barbă”, „Fără îți stă mai bine”.

Fanii au rămas uimiți când l-au văzut fără barbă

În decembrie 2025, Lucian Popa anunța din Republica Dominicană că se pregătește pentru o nouă provocare, participarea la Survivor 2026. Antrenor sportiv cunoscut în mediul online, acesta declara că este pregătit pentru rigorile competiției.

„Voi participa la Survivor 2026. Am ajuns în Republica Dominicană. Aici sunt 30 și ceva de grade, este foarte cald, te arde soarele. (…) Vreau să vă spun că tot ce ați văzut este real, (…) eu am crezut că e o simplă competiție în care trebuie să faci traseele pe care le vedeți voi, dar am aflat o grămadă de chestii. În primul rând, am înțeles că în prima săptămână o să avem doar 1 kg de orez pe care trebuie să ni-l gătim singuri, la 12 oameni, timp de 5 zile. Asta a fost o știre bombă, deci o să stăm fără mâncare, am înțeles că prima lună așa va fi. În junglă o să trebuiască să ne construim acolo ceva, nu e nimic făcut, nu știu dacă o să ne dea cuie, ciocan, macetă, nu ne-a spus nimeni nimic.”

