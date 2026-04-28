Lucian Popa, transformare uluitoare după Survivor 2026. Cum arată acum Războinicul

De: David Ioan 28/04/2026 | 17:06
Lucian Popa a revenit în atenția publicului după ce și-a schimbat complet înfățișarea la scurt timp după întoarcerea din competiția Survivor România. După patru luni petrecute în junglă, fostul concurent a renunțat la barba crescută în timpul show-ului, afișând un look diferit față de imaginea cu care se obișnuiseră fanii.

Cunoscut publicului larg datorită participării la Survivor România, Lucian Popa a bifat și alte performanțe notabile. În septembrie 2024, sportivul a participat în Italia la un triatlon complet, una dintre cele mai solicitante probe de anduranță. Acesta a reușit să finalizeze cursa în 12 ore și 31 de minute, un timp care reflectă efortul intens depus în cele trei etape ale competiției: înot, ciclism și alergare.

Cum s-a schimbat Lucian Popa după Survivor

Schimbarea de look a fost una dintre surprizele recente pregătite de fostul Războinic. După perioada petrecută în condiții extreme, Lucian Popa a decis să renunțe la barba care i-a devenit semnătură în timpul concursului.

„După 4 luni de zile voi face o transformare și o să renunț la barba care mi-a crescut la concursul Survivor,” a spus Lucian Popa.

Reacțiile nu au întârziat să apară, iar urmăritorii săi au primit cu entuziasm noua imagine. Comentariile au fost în mare parte pozitive, mulți dintre fani apreciind schimbarea:

„Mai bine fără barbă”,

„Ce frumos ești fără barbă”,

„Fără îți stă mai bine”.

Fanii au rămas uimiți când l-au văzut fără barbă

În decembrie 2025, Lucian Popa anunța din Republica Dominicană că se pregătește pentru o nouă provocare, participarea la Survivor 2026. Antrenor sportiv cunoscut în mediul online, acesta declara că este pregătit pentru rigorile competiției.

„Voi participa la Survivor 2026. Am ajuns în Republica Dominicană. Aici sunt 30 și ceva de grade, este foarte cald, te arde soarele. (…) Vreau să vă spun că tot ce ați văzut este real, (…) eu am crezut că e o simplă competiție în care trebuie să faci traseele pe care le vedeți voi, dar am aflat o grămadă de chestii. În primul rând, am înțeles că în prima săptămână o să avem doar 1 kg de orez pe care trebuie să ni-l gătim singuri, la 12 oameni, timp de 5 zile. Asta a fost o știre bombă, deci o să stăm fără mâncare, am înțeles că prima lună așa va fi. În junglă o să trebuiască să ne construim acolo ceva, nu e nimic făcut, nu știu dacă o să ne dea cuie, ciocan, macetă, nu ne-a spus nimeni nimic.”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Imagini sfâșietoare de la mormântul lui Eugen Olteanu. Designerul a murit la doar 42 de ani
Știri
Imagini sfâșietoare de la mormântul lui Eugen Olteanu. Designerul a murit la doar 42 de ani
Câtă apă trebuie să bem zilnic, de fapt. Anunțul făcut de specialiști
Știri
Câtă apă trebuie să bem zilnic, de fapt. Anunțul făcut de specialiști
România în criză socială profundă. Analiza prof. univ. Cristian Socol, pe baza a 5 indicatori relevanți
Mediafax
România în criză socială profundă. Analiza prof. univ. Cristian Socol, pe baza a...
Varianta finală a moțiunii PSD-AUR împotriva Guvernului Bolojan. Cine a mai semnat-o în afară de cele două partide și câte semnături s-au strâns
Gandul.ro
Varianta finală a moțiunii PSD-AUR împotriva Guvernului Bolojan. Cine a mai semnat-o în...
Răzvan Lucescu a dezvăluit cum a fost ultima discuție pe care a avut-o cu Mircea Lucescu! „Vineri, după infarct...”
Prosport.ro
Răzvan Lucescu a dezvăluit cum a fost ultima discuție pe care a avut-o...
Diana Șoșoacă rămâne fără imunitate! Va fi anchetată pentru 11 infracțiuni, printre care și propagandă legionară
Adevarul
Diana Șoșoacă rămâne fără imunitate! Va fi anchetată pentru 11 infracțiuni, printre care...
„Cea mai mare catastrofă ecologică”. Ucraina a distrus o rafinărie uriașă a Rusiei de pe coastă Mării Negre
Digi24
„Cea mai mare catastrofă ecologică”. Ucraina a distrus o rafinărie uriașă a Rusiei...
Moțiunea de cenzură PSD – AUR acuză Guvernul Bolojan că nu mai guvernează în interesul României. Peste 250 de semnături au fost strânse pentru demiterea actualului Executiv
Mediafax
Moțiunea de cenzură PSD – AUR acuză Guvernul Bolojan că nu mai guvernează...
Parteneri
Exercițiile pe care Anca Țurcașiu le face acasă pentru a se mențină slabă și tonifiată la 55 de ani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Exercițiile pe care Anca Țurcașiu le face acasă pentru a se mențină slabă și tonifiată...
FOTO. Cât de frumoasă e femeia cu 22 de milioane de urmăritori pe Instagram
Prosport.ro
FOTO. Cât de frumoasă e femeia cu 22 de milioane de urmăritori pe Instagram
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Maria Constantin, moment de sinceritate: a recunoscut că a fost infidelă: „Am vrut și eu să văd cum e”
Click.ro
Maria Constantin, moment de sinceritate: a recunoscut că a fost infidelă: „Am vrut și eu...
Un bărbat în vârstă de 89 de ani a deschis focul în două locuri din Atena şi a rănit patru persoane
Digi 24
Un bărbat în vârstă de 89 de ani a deschis focul în două locuri din...
După 40 de zile pe linia frontului ucrainean, soldaților „nu le mai pasă dacă supraviețuiesc”
Digi24
După 40 de zile pe linia frontului ucrainean, soldaților „nu le mai pasă dacă supraviețuiesc”
E legal să circuli cu 140 km/h pe autostradă? Care e limita de toleranță din Codul Rutier 2026
Promotor.ro
E legal să circuli cu 140 km/h pe autostradă? Care e limita de toleranță din...
Banc cu femei. – Cât să vă bag?
Râzi cu lacrimi
Banc cu femei. – Cât să vă bag?
Telefon sau aparat foto? Acest smartphone le îmbină pe ambele foarte bine, la un preț atractiv.
go4it.ro
Telefon sau aparat foto? Acest smartphone le îmbină pe ambele foarte bine, la un preț...
Matcha versus Cafea: Care aduce mai multe beneficii pentru sănătate?
Descopera.ro
Matcha versus Cafea: Care aduce mai multe beneficii pentru sănătate?
Ubisoft reface cel mai iubit joc din seria Assassin's Creed
Go4Games
Ubisoft reface cel mai iubit joc din seria Assassin's Creed
Varianta finală a moțiunii PSD-AUR împotriva Guvernului Bolojan. Cine a mai semnat-o în afară de cele două partide și câte semnături s-au strâns
Gandul.ro
Varianta finală a moțiunii PSD-AUR împotriva Guvernului Bolojan. Cine a mai semnat-o în afară de...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Imagini sfâșietoare de la mormântul lui Eugen Olteanu. Designerul a murit la doar 42 de ani
Imagini sfâșietoare de la mormântul lui Eugen Olteanu. Designerul a murit la doar 42 de ani
Câtă apă trebuie să bem zilnic, de fapt. Anunțul făcut de specialiști
Câtă apă trebuie să bem zilnic, de fapt. Anunțul făcut de specialiști
Nu e o glumă! Cât costă o porție de mici cu muștar, pâine și cartofi prăjiți la restaurantul ...
Nu e o glumă! Cât costă o porție de mici cu muștar, pâine și cartofi prăjiți la restaurantul lui Constantin Enceanu
Decizia luată de medicul estetician acuzat că în urma unui lifting facial, Valentina din Râmnicu ...
Decizia luată de medicul estetician acuzat că în urma unui lifting facial, Valentina din Râmnicu Vâlcea a ajuns în moarte cerebrală
Cum a cucerit-o Viorel Neagoe pe Emilia Ghinescu, deși are doar 27 de ani: “Nu este ușor cu o femeie ...
Cum a cucerit-o Viorel Neagoe pe Emilia Ghinescu, deși are doar 27 de ani: “Nu este ușor cu o femeie ca mine!”
BANC | Pensionarii și clubul de golf
BANC | Pensionarii și clubul de golf
Vezi toate știrile