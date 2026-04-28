Marian Godină, schimbare radicală după Survivor. Concurentul a dezvăluit cât a slăbit

De: David Ioan 28/04/2026 | 14:04
Foto: Facebook

Marian Godină a vorbit deschis despre transformarea prin care a trecut în timpul participării la Survivor, dezvăluind că a slăbit considerabil pe parcursul competiției. Concurentul a publicat și o fotografie recentă, în care schimbarea fizică este evidentă.

Filmările pentru sezon s-au încheiat, iar participanții se află acum în România, alături de familiile lor. Marea finală urmează să aibă loc live, în Republica Dominicană, iar tensiunea crește pe măsură ce momentul se apropie.

Experiența Survivor i-a marcat profund atât pe Faimoși, cât și pe Războinici, fiecare resimțind impactul condițiilor dure din junglă. Marian Godină, deși a intrat în competiție după startul oficial, a simțit intens efectele provocării.

În săptămânile petrecute în Republica Dominicană, acesta a pierdut 19 kilograme. Ritmul de viață diferit, lipsa alimentației adecvate și efortul fizic constant au contribuit la scăderea sa în greutate. Godină a publicat o imagine în care apare fără tricou, pentru a arăta cum arată în prezent.

„19 kilograme în minus”, a scris Marian Godină, pe Facebook.

Concurentul a dezvăluit cât a slăbit

O parte importantă a traseului său a fost petrecută pe insula exilului, unde a stat inițial singur, iar ulterior pentru scurt timp alături de Olga Barcari. Concurentul a povestit că a trecut prin momente dificile, inclusiv un episod pe care l-a descris ca fiind similar unui atac de panică.

„În momentul în care m-am băgat în pat am simțit ceea ce cred că oamenii numesc un atac de panică. Nu știu dacă chiar a fost așa ceva, dar a fost un sentiment pe care până acum nu l-am mai simțit. Am simțit că mă strânge totul în jur, simțeam să fug, să zic cuiva că vreau să plec de aici cât mai repede. Moment în care am ales să fac ceva ce n-am făcut cred că de când eram copil, m-am rugat. Pentru mine a fost un sentiment de liniște totală, lucru care m-a calmat și am reușit să adorm”, a mărturisit Faimosul.

