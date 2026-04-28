Răspunsul neașteptat dat de Gabriela Cristea la întrebarea ”Îți iubești părinții?”. Ce a spus prezentatoarea TV

Gabriela Cristea a adus în atenția publicului o latură mai puțin cunoscută a vieții sale personale, în cadrul unei apariții în podcastul moderat de Jorge. Discuția a evoluat rapid într-o zonă profundă, marcată de reflecții asupra relațiilor de familie și a deciziilor dificile luate de-a lungul timpului. Iată ce a povestit vedeta!

Subiectul a fost declanșat de o întrebare aparent simplă, dar cu o încărcătură emoțională puternică, care a schimbat tonul conversației. Contextul a determinat-o pe prezentatoare să abordeze deschis teme sensibile legate de trecutul său și de relația complicată cu părinții. Fără a intra în detalii dramatice, dialogul a conturat imaginea unei copilării și adolescențe marcate de diferențe de viziune și de valori între generații.

Ce a spus Gabriela Cristea despre familia ei

În cadrul discuției, s-a evidențiat faptul că mediul familial în care a crescut a fost unul caracterizat de reguli stricte și de o perspectivă tradițională asupra rolului femeii. Această viziune, profund înrădăcinată în familie, intra în conflict cu dorințele și aspirațiile ei personale, în special în ceea ce privește independența și cariera. Alegerea de a urma un drum în televiziune nu a fost privită cu ochi buni, fiind considerată nepotrivită în contextul valorilor promovate în familie.

Pe fondul acestor tensiuni, relațiile s-au deteriorat treptat, iar lipsa unui dialog real a dus la o ruptură semnificativă. Momentul decisiv a venit la o vârstă fragedă, când a ales să își continue viața pe cont propriu.

„Relația cu părinții mei nu a fost una tocmai bună, asta poate și pentru că eu am fost mai complicată. Sau nu complicată, ci pur și simplu mi-am cerut dreptul la a trăi așa cum îmi doresc eu. Povin dintr-o familie în care femeile nu aveau foarte multe lucruri de spus. Ele erau acolo, trebuia să gătească, mâncare, să facă curățenie. Eu toată viața am fost un pic mai rebelǎ. În momentul în care nu am mai găsit nicio formulă de dialog, am hotărât să mă retrag şi să plec. Aveam 19 ani. Am rupt legătura cu părinții că era ori fac cum spun ei, ori… Nu le convenea să fac televiziune. Li se părea că să faci televiziune este așa o meserie pentru femei ușoare, asta era preconcepția pe care o aveau. Voiam să am o meserie, să mă duc de la 8 la 5 la serviciu, să vin acasă, să mă ocup de familia mea şi eventual să-mi mai iau și 2,3 bumbăceli de la soţ, cam asta era preconcepția. Eu când am considerat că nu mai găsesc nicio formulă să am un dialog coerent, am făcut eu pasul înapoi. Poate a intervenit şi orgoliul din partea tuturor și situația s-a deteriorat atât de mult încât…cam asta a fost. Mă rog, acolo (n.r. înmormântarea mamei) situația a fost mai complicată. (…) Am avut un stres de a mă duce pentru că riscam să-mi iau bătaie. Pentru că cumva aveau senzația că viața mea li se cuvine lor și că eu trebuie să fac doar ce-și doresc ei să fac. E complicat de înțeles mai ales pentru vremurile pe care le trăim. (…) Mama s-a dus prima şi apoi tata.”, a explicat Gabriela Cristea în podcastul moderat de Jorge.

