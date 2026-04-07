Gabriela Cristea, transformare uluitoare! Cum arată după ce a slăbit 30 de kilograme

Gabriela Cristea a început anul 2026 în forță și a marcat o transformare radicală. Soția lui Tavi Clonda a reușit să câștige lupta cu kilogramele în plus. Aceasta a slăbit și se poate lăuda acum cu o siluetă ca la carte. Cum a reușit vedeta transformarea spectaculoasă?

Gabriela Cristea și-a luat prin surprindere fanii din mediul online. Încă de la început de an aceasta a declarat război kilogramelor în plus, iar acum rezultatele se văd din plin. Iar pentru a ajunge aici nu a fost nevoie de diete stricte și nici de ore întregi petrecute în sala de fitness.

Gabriela Cristea, transformare radicală

Transformarea Gabrielei Cristea nu a trecut neobservată și mulți au fost curioși să afle cum a reușit vedeta să scape de kilogramele în plus. Acum este într-o formă de zile mari, iar pentru aceste rezultate nu a fost nevoie de prea multă muncă.

Gabriela Cristea a mărturisit recent că perioada pandemiei a afectat-o destul de mult. Atunci a început să mănânce compulsiv, iar kilogramele s-au adunat unul după altul. Mai mult, vedeta chiar a fost criticată pentru aspectul său fizic, însă nu a băgat cârcotașii în seamă.

Însă, soția lui Tavi Clonda a început să facă pași mici dar siguri către o viață echilibrată. A reușit să scape de mâncatul compulsiv, iar acest pas i-a asigurat cale liberă către silueta de astăzi. Acum tot ce face este să mănânce exact cât are nevoie, porțiile s-au micșorat, iar rezultatul s-a văzut imediat.

„Eu, de exemplu, acum mânânc foarte puțin. (…) Eu fac exerciții foarte multe, că nu trebuie să mănânci cât ai în farfurie. La exterior este o presiune, pentru că o pun ei. Depinde cum tratezi tu situația. Eu știu foarte bine cine sunt. Oricum, acum am pierdut destul de multe kilograme și sunt în proces de a pierde. Pe mine m-a dat peste cap pandemia. A fost un șoc. A avut și părți foarte bune, dar și părți negative. Din cealaltă perspectivă, a faptului că am stat împreună, că am fost casnici, că am stat cu copiii, că am făcut diverse chestii pe acasă. Am pierdut frâiele. Ajunsesem să mânânc compulsiv din cauza oboselii. Eu știu cine sunt, știu de ce am ajuns în situația asta și știu și cum să ies acum din toată situația asta”, a declarat Gabriela Cristea.

