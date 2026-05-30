Omar Hayssam, teroristul nr. 1 al României, la un pas să fie eliberat condiționat. Decizia de ultimă oră a magistraților, după numeroase contestații

De: Keva Iosif 30/05/2026 | 13:58
Condamnat la 24 de ani de închisoare în dosarul jurnaliștilor răpiți în Irak, în 2005, Omar Hayssam apare tot mai schimbat la fiecare ieșire din penitenciar. Ultimele imagini cu fostul milionar sirian, escortat de polițiști la instanță, au ridicat numeroase semne de întrebare despre starea sa de sănătate. De luni bune, Hayssam încearcă să îi convingă pe magistrați că problemele medicale grave de care suferă ar trebui să îi aducă eliberarea condiționată. Chiar dacă judecătorii nu au fost convinși să îi aprobe cererea, acesta a primit, totuși, o veste importantă din partea instanței.

Deși imaginile recente cu Omar Hayssam, adus în instanță sub escortă, îl arată într-o stare medicală extrem de precară, fostul milionar sirian nu reușește să îi convingă pe judecători să îl lase să se trateze în libertate.

Măcinat de probleme medicale grave și transportat într-un scaun cu rotile, Hayssam continuă să facă drumuri între penitenciar și tribunal, cu dosare medicale care, până acum, nu au fost suficient de convingătoare pentru a obține o decizie favorabilă.

Dacă problemele de sănătate nu au impresionat, se pare că, totuși, comportamentul lui a făcut-o. După îndelungi contestații, o cerere i-a fost totuși admisă, de schimbare a regimului. Instanța a reținut că Hayssam  a avut o conduită pozitivă constantă în penitenciar, fără abateri disciplinare. Era și greu să se întâmple asta, ținând cont cât este de bolnav.

”Instanța reține că spre deosebire de ultima analiză a regimului de executare al pedepsei, petentul-condamnat a fost recompensat, aspect care confirmă menținerea unei conduite corespunzătoare și a unei atitudini conforme regulilor mediului carceral și după momentul evaluării anterioare. Această recompensă constituie un element obiectiv suplimentar ce reflectă constanța comportamentului pozitiv al condamnatului și absența unor manifestări care să indice o degradare a conduitei sau apariția unor riscuri disciplinare ori comportamentale”.

Grav bolnav, Omar Hayssam a devenit ”deținut model”

Ce înseamnă asta pentru Omar Hayssam? Uși deschise! La propriu. Pentru că magistrații au acceptat să-i schimbe regimul de detenție.

”În baza art. 40 alin. (22) raportat la art. 39 alin. (18) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, dispune schimbarea regimului de executare a pedepsei de 24 de ani și 4 luni închisoare aplicate conform M.E.P.Î. nr. 5804/01.11.2016 emis de Tribunalul București – Secția I Penală, din regim semideschis în regim deschis”, au decis magistrații Judecătoriei Sectorului 4.

Rămâne de văzut cât se va putea ”bucura” de acest regim, în condițiile în care, spun unele surse, zilele lui sunt numărate, din cauza multiplelor afecțiuni.

Regimul deschis conferă deţinuţilor posibilitatea de a se deplasa neînsoţiţi în interiorul locului de deţinere, de a presta muncă şi de a desfăşura activităţile educative, culturale, terapeutice, de consiliere psihologică şi asistenţă socială, moral- religioase, instruire şcolară şi formare profesională, în afara locului de deţinere, fără supraveghere.

Camerele de cazare se ţin descuiate atât pe timp de zi, cât şi pe timp de noapte, deţinuţii din regimul deschis având acces liber în locurile şi zonele stabilite de administraţia penitenciarului.

Deţinuţii din regimul deschis pot presta muncă, în interiorul şi exteriorul penitenciarului, fără supraveghere, având obligaţia de a reveni la locul de cazare după terminarea programului.

Persoanele condamnate aflate în regim deschis nu pot merge acasă în mod permanent sau pe baza propriei dorințe, dar pot obține permisiuni de ieșire temporară din penitenciar acordate de directorul unității, dacă îndeplinesc condițiile legale stabilite.
Durata permisiunilor: Deținuții din regim deschis pot beneficia de permisiuni de ieșire pentru perioade de 1 zi, 5 zile sau 10 zile, în funcție de recompensă și comportament.

